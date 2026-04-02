Hon Hai Technology Group (Foxconn) nomeia Michael Chiang como CEO rotativo, fortalecendo a governança da liderança

Operações estáveis e sustentáveis no centro do treinamento inovador de alto nível em meio à era da IA

TAIPEI, 2 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Aprofundando seu trabalho de governança corporativa, o Hon Hai Technology Group ("Foxconn") (TWSE: 2317) nomeou Michael Chiang como seu diretor executivo rotativo, assumindo um papel fundamental que fortalece a base de liderança da próxima geração e eleva a competitividade global no maior fabricante de eletrônicos do mundo e no principal provedor de soluções tecnológicas.

(R-L) Novo CEO rotativo da Foxconn, Michael Chiang, presidente do conselho Young Liu, CEO rotativo que está saindo Kathy Yang (PRNewsfoto/Hon Hai Technology Group (Foxconn))

A transição reforça a maturidade do desenvolvimento de talentos de alto nível da Foxconn e da inovação institucional, ao mesmo tempo em que sustenta operações globais estáveis e crescimento sustentável diante dos desafios da era da IA. Chiang, que simultaneamente continuará liderando a operação do Grupo relacionada a eletrônicos inteligentes de consumo, assume o testemunho de Kathy Yang por um mandato de um ano a partir de primeiro de abril.

O presidente da Foxconn, Young Liu, declarou: "O núcleo do treinamento de CEOs seniores está no envolvimento direto e na resolução prática de problemas em gerenciamento e operações. Por meio de uma mentalidade contínua de depuração e construção de metodologias, fortalecemos as bases operacionais do Grupo, ao mesmo tempo em que possibilitamos que o desenvolvimento de talentos e a construção de sistemas avancem em paralelo."

Em uma cerimônia de transferência esta semana, Chiang afirmou: "Continuaremos a aprimorar a governança corporativa e a construir equipes orientadas por especialistas. No próximo ano, pretendo focar em estabelecer um corpo abrangente e sistemático de know-how, centrado nas necessidades reais das unidades de negócio. Por meio da otimização de recursos e do gerenciamento preciso de riscos, buscamos manter nossa liderança global em competitividade."

A CEO rotativa que está saindo, Yang, declarou: "Treinada para enxergar a empresa sob a perspectiva de um proprietário de negócio, a experiência inestimável adquirida por meio da rotação não permanece pessoal, mas é condensada em metodologias replicáveis, formando, em última análise, uma estrutura de gerenciamento que apoia o desenvolvimento estável e de longo prazo."

Durante seu mandato, Yang focou no ritmo operacional e no avanço da governança, impulsionando a colaboração entre unidades e a execução eficaz de iniciativas-chave. Yang foi homenageada na lista "100 Mulheres Mais Poderosas da Ásia 2025" da Fortune e, em 2026, na "Top 10: Mulheres na indústria manufatureira" da Manufacturing Digital.

Chiang ingressou na Foxconn em 1999. Foi designado para a Califórnia no início dos anos 2000 para supervisionar o negócio de computadores pessoais do Grupo e, desde então, assumiu maiores responsabilidades em operações de TIC e contas de clientes-chave. Chiang possui mestrado pela Claremont Graduate University, nos EUA, com especialização em desenvolvimento de recursos humanos e gerenciamento de estratégia organizacional.

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Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2948711/R_L__Foxconn_incoming_rotating_CEO_Michael_Chiang_Chairman_Young_Liu.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2613004/5897764/Foxconn_Logo.jpg

FONTE Hon Hai Technology Group (Foxconn)