HONOR lança a série HONOR Magic8, carro-chefe da IA, na China

Apresentando a inteligência do Agente YOYO de última geração, imagens de IA inovadoras e desempenho recorde

SHENZHEN, China, 17 de outubro de 2025 /PRNewswire/ -- A HONOR, empresa global de ecossistema de dispositivos de IA, anunciou hoje o lançamento da série HONOR Magic8 na China. Posicionada como o primeiro smartphone de IA autoevolutiva da HONOR, a série apresenta a geração mais avançada do Agente YOYO da HONOR, recursos inovadores de câmera com IA e desempenho líder do setor. Liderando a linha está o HONOR Magic8 Pro, que integra uma série de inovações de IA de ponta projetadas para redefinir a experiência de smartphone topo de linha na era da IA.

Flagship Intelligence: Vida mais inteligente com o Agente YOYO

A HONOR apresenta a série HONOR Magic8, seu primeiro smartphone com IA autoevolutiva, caracterizado por avanços em três pilares principais: desempenho de hardware, interação do sistema e ecossistema de aplicativos. O agente HONOR AI possui recursos de execução automática em mais de 3.000 cenários[1]. Isso significa que, seja lidando com tarefas diárias de rotina (por exemplo, "Encontrar todas as minhas capturas de tela e excluir as borradas") ou gerenciando tarefas profissionais complexas (por exemplo, "Resumir as despesas de trabalho desta semana e enviá-las por e-mail ao meu gerente"), o Agente YOYO pode ser ativado no contexto apropriado para concluir automaticamente uma série de operações, liberando efetivamente os usuários de ações manuais repetitivas.

A série HONOR Magic8 apresenta um novo botão de IA, projetado para proporcionar uma experiência de usuário mais conveniente e inteligente, tornando o assistente YOYO instantaneamente acessível. Por padrão, pressionar longamente o botão ativa a chamada de vídeo YOYO, permitindo que o YOYO forneça imediatamente informações sobre qualquer conteúdo para o qual esteja direcionado. Um clique duplo ativa instantaneamente o obturador da câmera para acesso direto à fotografia. Além disso, os usuários podem personalizar o botão de IA dedicado para permitir acesso com um toque a funções específicas, promovendo um estilo de vida eficiente. O YOYO Memories cria uma base de conhecimento pessoal segura com proteção de privacidade de ponta a ponta. Esse recurso analisa com segurança dados pessoais — como fotos, registros de bate-papo e documentos — e usa compreensão semântica profunda para interpretar o significado do conteúdo.

Imagem de ponta: redefinindo a excelência da teleobjetiva ultranoturna com IA

A HONOR eleva a fotografia com smartphone a novos patamares com os mais recentes avanços em seu sistema de câmera AiMAGE, proporcionando clareza, estabilidade e controle criativo sem precedentes, impulsionados pela IA de última geração.

O HONOR Magic8 Pro apresenta o sistema de telefoto AI mais avançado do setor até o momento, com uma câmera telefoto Ultra Night de 200 MP[2] com um grande sensor de 1/1,4 polegadas e ampla abertura f/2.6. Essa configuração melhora drasticamente a entrada de luz, proporcionando detalhes mais nítidos mesmo em longas distâncias. Com a tecnologia antivibração de IA da HONOR, os usuários têm sete vezes [3] mais chances de produzir excelentes imagens com zoom, mesmo sem um tripé ou gimbal. Graças ao Modelo de Estabilização Adaptativa de IA líder do setor, o HONOR Magic8 Pro atinge o nível CIPA 5.5 mais estável do setor. Ele apresenta uma melhoria de 4x na precisão da detecção de vibração e uma melhoria de 1x na resposta dinâmica.

A Série HONOR Magic8 também apresenta o Magic Color, o primeiro mecanismo de cores com inteligência artificial do setor. Baseado em algoritmos avançados de aprendizado profundo, ele pode extrair 16,77 milhões de cores de forma inteligente. Por meio da tecnologia de migração de cores colaborativa entre dispositivos e nuvem, ele alcança rastreamento e processamento de cores eficientes tanto para tonalidade global quanto para ajuste fino local, garantindo saída de alta qualidade e visualização suave em tempo real. Com o Magic Color, os usuários podem recriar estilos cinematográficos, aplicar tons de filme profissionais ou criar modelos personalizados a partir de qualquer imagem de referência e usá-los diretamente na câmera ou via Magic Portal. O Magic Color simplifica o processo de gradação, tornando os resultados de nível profissional sem esforço.

Resistência e velocidade: desempenho ajustado pela IA

Equipada com a plataforma móvel Snapdragon® 8 Elite Gen 5 [4], a série HONOR Magic8 introduziu a primeira tecnologia de super-resolução e geração de quadros com IA heterogênea GPU-NPU do setor, projetada para transformar jogos de baixa resolução e baixa taxa de quadros em experiências de alta resolução e alta taxa de quadros. Isso permite que títulos exigentes de mundo aberto alcancem 120 fps a 1080p, ante 60 fps originais a 850p, proporcionando super-resolução e taxas de quadros ultra-altas.

Para impulsionar essa velocidade, conta com uma bateria de silício-carbono de última geração de 7.200 mAh [5] presente no HONOR Magic8 Pro, complementada por três chips de gerenciamento de energia HONOR E2 que trabalham com IA para otimizar a voltagem, o controle térmico e a saúde da bateria a longo prazo. Com o HONOR SuperCharge de 120 W com fio e 80 W sem fio [6], o HONOR Magic8 Pro combina resistência para o dia todo com recarga ultrarrápida.

Experiência emblemática: confiança em cada interação

A série HONOR Magic8 adota um ecossistema aberto, aproveitando o avançado MagicOS 10 para oferecer funcionalidade incomparável entre plataformas e dispositivos. O dispositivo se conecta perfeitamente com Android, HarmonyOS, iOS e Windows, permitindo que os usuários compartilhem arquivos, sincronizem tarefas e mantenham a continuidade entre suas ferramentas mais importantes com facilidade.

O HONOR MagicOS 10 apresenta a filosofia de design visual translúcido, definida por sua leveza, clareza e sensação de respirabilidade. O design visual translúcido abrange cenas como a tela de bloqueio, a área de trabalho, os ícones e o clima. O sistema simula efeitos de luz realistas para garantir a legibilidade do conteúdo, ajusta as cores dinamicamente para complementar diferentes papéis de parede e permite que os usuários personalizem o nível de transparência para seu conforto visual ideal.

A HONOR reforça a durabilidade com os padrões certificados pela SGS para resistência a quedas de 10 vezes e proteção IP68/69/69K [7], garantindo que a Série Magic8 da HONOR resista até mesmo aos ambientes mais exigentes. Juntas, essas inovações refletem a visão da HONOR de um produto topo de linha, definido não apenas pelas especificações, mas pela confiança que traz para o dia a dia.

No encerramento do evento de lançamento, a HONOR também apresentou um novo e empolgante formato: o HONOR ROBOT PHONE. Este representa um marco significativo no PLANO HONOR ALPHA, anunciado no início deste ano, à medida que a empresa avança em direção à sua meta de se tornar líder global em ecossistemas de dispositivos de IA. Este dispositivo inovador integrará perfeitamente inteligência multimodal alimentada por IA, funcionalidade robótica e recursos avançados de geração de imagens portáteis. Posicionado como uma nova espécie de dispositivo de IA, o HONOR ROBOT PHONE está pronto para redefinir a interação e a coexistência entre humanos e máquinas no futuro, posicionando a HONOR firmemente na vanguarda da inovação em dispositivos de IA.

Cor, Preço e Disponibilidade

A série HONOR Magic8 está disponível em diversas opções de cores, incluindo Dourado Sunrise, Ciano Sky, Preto e Branco Glaciar. A partir de 15 de outubro de 2025, a série HONOR Magic8 estará disponível para pré-venda na China, com o HONOR Magic8 a partir de RMB 4.499 e o HONOR Magic8 Pro a partir de RMB 5.699. Os dispositivos também serão lançados em breve no mercado internacional, ainda este ano.

Para mais informações, visite a loja online da HONOR em www.honor.com.

Sobre a HONOR

A HONOR é uma empresa líder global em ecossistema de dispositivos de IA. Seu compromisso é revolucionar as interações entre pessoas e dispositivos para fazer a ponte entre o ecossistema de IA e todos os consumidores na era da IA agêntica e no futuro. A empresa se esforça para abrir as fronteiras industriais por meio de uma colaboração aberta e contínua para cocriar um ecossistema de compartilhamento de valor com parceiros do setor. Através de seu portfólio de produtos inovadores que abrange telefones com IA, PCs, tablets, vestíveis e muito mais, a HONOR almeja capacitar todos os seres humanos, permitindo que todos adotem o novo mundo inteligente.

Para mais informações, visite o site da HONOR em www.honor.com ou envie um e-mail para [email protected]

https://community.honor.com/

https://www.facebook.com/honorglobal/

https://x.com/honorglobal

https://www.instagram.com/honorglobal/

https://www.youtube.com/c/HonorOfficial

[1] Dados dos laboratórios da HONOR. [2] 200 MP são os parâmetros de pixel da câmera. Os pixels reais da foto podem variar conforme os diferentes modos da câmera. Consulte a situação real. [3] Dados dos laboratórios HONOR. {4] Qualcomm e Snapdragon são marcas registradas da Qualcomm Incorporated, registradas nos Estados Unidos e em outros países [5] A capacidade típica da bateria é de 7200 mAh, e a capacidade nominal da bateria é de 7020 mAh. Os dados são do laboratório HONOR. [6] A potência máxima de carregamento com fio suportada é de 120 W com o carregador HONOR SuperCharge incluso. O carregamento sem fio de 80 W também é compatível com o carregador sem fio HONOR SuperCharge original, disponível no site oficial. A potência de carregamento real mudará de forma inteligente de acordo com os cenários. Consulte a experiência real. [7] O telefone não é profissionalmente resistente à água. É à prova de respingos, água e poeira em condições normais de uso. Foi testado em condições controladas de laboratório e atingiu os níveis IP68 e IP69 de acordo com os padrões GB/T 4208-2017 (China), e IP69K de acordo com os padrões IEC ISO 20653:2023. A resistência a respingos, água e poeira não é permanentemente eficaz, e o desempenho de proteção pode diminuir devido ao desgaste diário.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2797136/20251015_213056.jpg

FONTE Honor Device Co., Ltd