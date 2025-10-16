HONOR lanza la serie insignia HONOR Magic8 con inteligencia artificial en China

Presentamos la inteligencia del agente YOYO de última generación, imágenes de IA innovadoras y un rendimiento récord

SHENZHEN, China, 17 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- HONOR, la empresa global de ecosistema de dispositivos con IA, anunció hoy el lanzamiento de la serie HONOR Magic8 en China. Considerada como el primer smartphone con IA autoevolutiva de HONOR, la serie presenta la generación más avanzada del Agente YOYO de HONOR, innovadoras funciones de cámara con IA y un rendimiento líder en la industria. A la cabeza de la gama se encuentra el HONOR Magic8 Pro, que integra una serie de innovaciones de IA de vanguardia diseñadas para redefinir la experiencia de los smartphones insignia en la era de la IA.

Inteligencia insignia: una vida más inteligente con el agente YOYO

HONOR presenta la serie HONOR Magic8, su primer smartphone con IA autoevolutiva, definido por avances en tres pilares fundamentales: rendimiento del hardware, interacción con el sistema y ecosistema de aplicaciones. El agente de IA de HONOR cuenta con capacidades de ejecución automática en más de 3.000 escenarios[1]. Esto significa que, ya sea para gestionar tareas cotidianas (por ejemplo, "Buscar todas mis capturas de pantalla y borrar las borrosas") o tareas profesionales complejas (por ejemplo, "Resumir los gastos de trabajo de esta semana y enviárselos por correo electrónico a mi jefe"), el agente YOYO puede activarse en el contexto adecuado para completar automáticamente una serie de operaciones, liberando así a los usuarios de las tareas manuales repetitivas.

La serie HONOR Magic8 cuenta con un nuevo Botón de IA, diseñado para brindar una experiencia de usuario más cómoda e inteligente, permitiendo el acceso instantáneo al asistente YOYO. De forma predeterminada, al mantener presionado el botón, se activa la Videollamada YOYO, lo que permite que YOYO proporcione información inmediata sobre cualquier contenido al que se dirija. Un doble clic activa instantáneamente el obturador de la cámara para acceder directamente a la fotografía. Además, los usuarios pueden personalizar el Botón de IA dedicado para acceder con un solo toque a funciones específicas, promoviendo un estilo de vida eficiente. YOYO Memories crea una base de conocimiento personal segura con protección integral de la privacidad. Esta función analiza de forma segura datos personales (como fotos, registros de chat y documentos) y utiliza una comprensión semántica profunda para interpretar el significado del contenido.

Imágenes emblemáticas: redefiniendo la excelencia del teleobjetivo ultranocturno con IA

HONOR eleva la fotografía con teléfonos inteligentes a nuevas alturas con los últimos avances en su sistema de cámara AiMAGE, que ofrece claridad, estabilidad y control creativo sin precedentes impulsados por IA de última generación.

El HONOR Magic8 Pro presenta el sistema de teleobjetivo con IA más avanzado de la industria hasta la fecha, con una cámara ultrateleobjetivo nocturna de 200 MP[2] con un gran sensor de 1/1,4 pulgadas y una amplia apertura de f/2,6. Esta configuración mejora drásticamente la entrada de luz, ofreciendo detalles más nítidos incluso a largas distancias. Gracias a la tecnología antivibración con IA de HONOR, los usuarios tienen siete veces más[3] probabilidades de obtener excelentes imágenes con zoom, incluso sin trípode ni estabilizador. Gracias al Modelo de Estabilización Adaptativa con IA, líder en la industria, el HONOR Magic8 Pro alcanza el nivel CIPA 5.5 más estable de la industria. Ofrece una precisión de detección de vibraciones 4 veces superior y una respuesta dinámica 1 vez superior.

La serie HONOR Magic8 también presenta Magic Color, el primer motor de color de la industria basado en IA. Gracias a avanzados algoritmos de aprendizaje profundo, puede extraer inteligentemente 16,77 millones de colores. Gracias a la tecnología de migración de color colaborativa entre dispositivos y la nube, logra un seguimiento y procesamiento de color eficientes, tanto para la tonalidad global como para el ajuste fino local, garantizando resultados de alta calidad y una previsualización fluida en tiempo real. Con Magic Color, los usuarios pueden recrear estilos cinematográficos, aplicar tonos profesionales de película o crear plantillas personalizadas a partir de cualquier imagen de referencia y usarlas directamente en la cámara o a través de Magic Portal. Magic Color simplifica el proceso de gradación, obteniendo resultados profesionales sin esfuerzo.

Resistencia y velocidad: rendimiento optimizado por IA

Impulsada por la plataforma móvil Snapdragon® 8 Elite Gen 5[4], la serie HONOR Magic8 introdujo la primera tecnología de superresolución y generación de fotogramas con IA heterogénea GPU-NPU de la industria, diseñada para transformar juegos de baja resolución y baja tasa de fotogramas en experiencias de alta resolución y alta tasa de fotogramas. Esto permite que los exigentes juegos de mundo abierto alcancen 120 fps a 1080p desde los 60 fps originales a 850p, ofreciendo superresolución y tasas de fotogramas ultraaltas.

Esta velocidad se potencia gracias a una batería de silicio-carbono de última generación de 7.200 mAh[5], integrada en el HONOR Magic8 Pro, respaldada por tres chips de gestión de energía HONOR E2 que funcionan con IA para optimizar el voltaje, el control térmico y la duración de la batería. Con la carga inalámbrica HONOR SuperCharge[6] de 120 Wy 80 W, el HONOR Magic8 Pro combina una duración de batería de 360 días con una recarga ultrarrápida.

Experiencia insignia: confianza en cada interacción

La serie HONOR Magic8 adopta un ecosistema abierto, aprovechando el innovador MagicOS 10 para ofrecer una funcionalidad multiplataforma y multidispositivo inigualable. El dispositivo se conecta a la perfección con Android, HarmonyOS, iOS y Windows, lo que permite a los usuarios compartir archivos, sincronizar tareas y mantener la continuidad de sus herramientas más importantes con facilidad.

HONOR MagicOS 10 introduce la filosofía de diseño visual translúcido, definida por su ligereza, claridad y transpirabilidad. Este diseño visual translúcido cubre escenas como la pantalla de bloqueo, el escritorio, los iconos y el clima. El sistema simula efectos de luz realistas para garantizar la legibilidad del contenido, ajusta dinámicamente los colores para complementar diferentes fondos de pantalla y permite a los usuarios personalizar el nivel de transparencia para una comodidad visual óptima.

HONOR refuerza la durabilidad con estándares de certificación SGS para una resistencia a caídas 10 veces superior y protección IP68/69/69K[7], lo que garantiza que la serie HONOR Magic8 resista incluso los entornos más exigentes. En conjunto, estas innovaciones reflejan la visión de HONOR de un dispositivo insignia definido no solo por sus especificaciones, sino por la confianza que aporta a la vida cotidiana.

Al finalizar el evento de lanzamiento, HONOR también presentó un nuevo y emocionante formato: el HONOR ROBOT PHONE. Esto representa un hito significativo en el PLAN HONOR ALPHA, anunciado a principios de este año, a medida que la compañía avanza hacia su objetivo de convertirse en líder global del ecosistema de dispositivos de IA. Este innovador dispositivo integrará a la perfección inteligencia multimodal impulsada por IA, funcionalidad robótica y capacidades avanzadas de captura de imágenes portátiles. Posicionado como una nueva especie de dispositivo de IA, el HONOR ROBOT PHONE redefinirá la interacción y coexistencia entre humanos y máquinas, consolidando a HONOR a la vanguardia de la innovación en dispositivos de IA.

Color, precio y disponibilidad

La serie HONOR Magic8 está disponible en una gama de colores, incluyendo Oro amanecer, Cian cielo, Negro y blanco glaciar. A partir del 15 de octubre de 2025, la serie HONOR Magic8 estará disponible para reserva en China, con precios desde 4.499 RMB para el HONOR Magic8 y desde 5.699 RMB para el HONOR Magic8 Pro. Los dispositivos también estarán disponibles en los mercados internacionales a finales de este año.

Para más información, visite la tienda en línea de HONOR en www.honor.com.

Acerca de HONOR

HONOR es una empresa líder mundial en el ecosistema de dispositivos de IA. Su compromiso es revolucionar las interacciones entre personas y dispositivos para conectar el ecosistema de IA con todos los consumidores en la era de la IA agentica y más allá. La empresa se esfuerza por abrir las fronteras industriales mediante una colaboración abierta y fluida para cocrear un ecosistema de intercambio de valor con socios del sector. Con una innovadora cartera de productos que abarca teléfonos, PC, tabletas, wearables y más con IA, HONOR busca empoderar a cada ser humano, permitiéndoles abrazar el nuevo mundo inteligente.

Para más información, visite HONOR en línea en www.honor.com o envíe un e-mail a [email protected]

[1] Datos de HONOR labs. [2] 200 MP corresponde a los parámetros de píxeles de la cámara. Los píxeles reales de la foto pueden variar según los diferentes modos de cámara. Consulte la situación real. [3] Datos de HONOR labs. [4] Qualcomm y Snapdragon son marcas comerciales de Qualcomm Incorporated, registradas en Estados Unidos y otros países. [5] La capacidad típica de la batería es de 7200 mAh y la capacidad nominal es de 7020 mAh. Los datos provienen de HONOR labs. [6] La potencia máxima de carga con cable compatible es de 120 W con el cargador HONOR SuperCharge incluido. La carga inalámbrica de 80 W también es compatible con el cargador inalámbrico HONOR SuperCharge original, disponible en el sitio web oficial. La potencia de carga real cambia automáticamente según las circunstancias. Consulte la experiencia real. [7] El teléfono no es resistente al agua profesionalmente. Es resistente a salpicaduras, agua y polvo con un uso normal. Se ha probado en condiciones controladas de laboratorio y alcanza los niveles IP68 e IP69 según las normas GB/T 4208-2017 (China), así como el nivel IP69K según la norma IEC ISO 20653:2023. La resistencia a salpicaduras, agua y polvo no es permanente, y su rendimiento protector puede disminuir debido al desgaste diario.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2797136/20251015_213056.jpg