HONOR lance en Chine sa série phare en matière d'IA : HONOR Magic8

Agent intelligent YOYO de nouvelle génération, technologie d'image IA révolutionnaire et performances record

SHENZHEN, Chine, 17 octobre 2025 /PRNewswire/ -- La société HONOR, à la tête d'un écosystème mondial d'appareils IA, a annoncé aujourd'hui le lancement de sa série HONOR Magic8 en Chine. Regroupant les premiers smartphones IA autoévolutifs de HONOR, la série présente la génération la plus avancée de l'agent YOYO de HONOR, des capacités novatrices de photo IA et des performances à la pointe de l'industrie. Ouvrant la gamme, le HONOR Magic8 Pro intègre une multitude d'innovations de pointe conçues pour redéfinir l'expérience des smartphones phares à l'ère de l'IA.

Le fleuron de l'intelligence : une vie simplifiée avec l'agent YOYO

HONOR lance les premiers smartphones IA autoévolutifs de sa série HONOR Magic8, définie par des avancées sur trois critères fondamentaux : les performances du matériel, l'interaction avec le système et l'écosystème d'applications. L'agent d'IA HONOR est doté de capacités d'exécution automatique dans plus de 3 000 scénarios[1]. Cela signifie que pour le traitement des tâches quotidiennes de routine (par exemple, « Trouver toutes mes captures d'écran et supprimer celles qui sont floues ») comme pour la réalisation de missions professionnelles complexes (par exemple, « Résumer les dépenses professionnelles de cette semaine et les envoyer par courriel à mon supérieur »), l'agent YOYO peut être activé dans le contexte approprié pour effectuer automatiquement une série d'opérations et libérer ainsi efficacement les utilisateurs des actions manuelles répétitives.

La série HONOR Magic8 propose un tout nouveau bouton IA, conçu pour offrir une expérience d'utilisation plus pratique et plus intelligente en rendant l'assistant YOYO instantanément accessible. Par défaut, un appui long sur le bouton active l'appel vidéo de YOYO, ce qui permet à ce dernier de fournir immédiatement des informations sur tout contenu signalé à son attention. Un double clic active instantanément l'obturateur d'appareil photo pour un accès direct à la photographie. En outre, les utilisateurs peuvent personnaliser le bouton dédié à l'IA pour accéder efficacement à des fonctions spécifiques grâce à une touche unique. YOYO Memories crée une base de connaissances personnelles sécurisée, assurant une protection de la vie privée de bout en bout. Cette fonction analyse en toute sécurité les données personnelles, telles que les photos, les enregistrements du dialogue en ligne et les documents, et se fonde sur la compréhension sémantique approfondie pour interpréter le sens du contenu.

Le fleuron de l'image : l'excellence du téléobjectif ultranocturne redéfinie par l'IA

HONOR élève la photographie au smartphone vers de nouveaux sommets grâce aux dernières avancées de son système de photo AiMAGE, qui offre une clarté, une stabilité et un contrôle créatif sans précédent, alimentés par l'IA de nouvelle génération.

Le HONOR Magic8 Pro introduit le système de téléobjectif IA le plus perfectionné de l'industrie à ce jour, qui comprend un appareil photo à téléobjectif ultranocturne de 200 mégapixels[2], doté d'un grand capteur de 1/1,4 pouce et d'une grande ouverture (f/2,6). Cette configuration améliore considérablement l'absorption de la lumière, ce qui favorise l'obtention de détails plus clairs, même à longue distance. Grâce à la technologie IA antitremblement de HONOR, les utilisateurs ont sept fois[3] plus de chances de produire de superbes images zoomées, même sans trépied ni cardan. Grâce au modèle de stabilisation adaptative IA de pointe, le HONOR Magic8 Pro atteint le niveau CIPA 5.5, le plus stable de l'industrie. Il multiplie par quatre la précision de la détection des tremblements et double la qualité de la réponse dynamique.

La série HONOR Magic8 lance également Magic Color, le tout premier moteur de couleur alimenté par l'IA. S'appuyant sur des algorithmes avancés d'apprentissage profond, celui-ci peut extraire intelligemment 16,77 millions de couleurs. Grâce à une technologie de migration des couleurs fondée sur une collaboration entre l'appareil et le nuage, il permet un suivi et un traitement efficaces des couleurs, tant pour la tonalité globale que pour l'ajustement local, ce qui garantit la qualité de la sortie et la fluidité de la prévisualisation en temps réel. Avec Magic Color, les utilisateurs peuvent recréer des styles cinématiques, appliquer des teintes de pellicule professionnelles ou concevoir des modèles personnalisés à partir de n'importe quelle image de référence et les utiliser directement dans l'appareil photo ou via Magic Portal. Magic Color simplifie le processus d'étalonnage et facilite l'obtention de résultats de niveau professionnel.

Endurance et vitesse : des performances optimisées par l'IA

Reposant sur la plateforme mobile Snapdragon® 8 Elite Gen 5[4], la série HONOR Magic8 a introduit la toute première technologie de super-résolution et de génération d'images IA hétérogène GPU (processeur graphique)-NPU (unité de traitement neuronal), conçue pour transformer les jeux à basse résolution et à faible fréquence d'images en expériences à haute résolution et à fréquence d'images élevée. Cela permet aux jeux exigeants à monde ouvert d'atteindre 120 images par seconde à 1 080 pixels, contre 60 images par seconde à 850 pixels à l'origine, pour proposer ainsi à la fois une super-résolution et des fréquences d'images ultra-élevées.

Cette vitesse est due à la batterie au silicium-carbone de nouvelle génération de 7 200 mAh[5] présente dans le HONOR Magic8 Pro, soutenue par trois puces de gestion de l'énergie HONOR E2 qui travaillent avec l'IA pour optimiser la tension, le contrôle thermique et la santé à long terme de la batterie. Grâce au chargeur HONOR SuperCharge[6], d'une puissance de 120 W en version filaire et de 80 W en version sans fil, le HONOR Magic8 Pro combine endurance quotidienne et recharge rapide comme l'éclair.

Le fleuron de l'expérience : la confiance dans chaque interaction

La série HONOR Magic8 s'appuie sur un écosystème ouvert, tirant parti du système d'exploitation de pointe MagicOS 10 pour proposer des fonctionnalités interplateformes et interappareils inégalées. L'appareil se connecte de manière transparente à Android, HarmonyOS, iOS et Windows. Les utilisateurs peuvent ainsi partager des fichiers, synchroniser leurs tâches et maintenir la continuité de leurs activités sur leurs principaux outils, en toute simplicité.

HONOR MagicOS 10 introduit le principe de conception visuelle translucide, définie par sa légèreté, sa clarté et son sens de la respirabilité. La conception visuelle translucide couvre des scènes telles que l'écran de verrouillage, le bureau, les icônes et la météo. Le système simule des effets de lumière réalistes pour assurer la lisibilité du contenu, ajuste dynamiquement les couleurs pour compléter divers fonds d'écran et aide les utilisateurs à personnaliser le niveau de transparence pour un confort visuel optimal.

Certifiée conformément aux normes SGS, la marque HONOR renforce la durabilité en multipliant par 10 la résistance de ses appareils aux chutes et en systématisant la protection IP68/69/69K[7] pour garantir que la série HONOR Magic8 peut résister même aux environnements les plus éprouvants. Ensemble, ces innovations reflètent l'ambition de HONOR : proposer un produit phare défini non seulement par ses spécifications, mais aussi par la confiance qu'il apporte aux utilisateurs dans leur vie de tous les jours.

À la fin de l'événement de lancement, HONOR a également annoncé une nouvelle forme de produit captivante : le HONOR ROBOT PHONE. Il s'agit d'une étape importante dans le PLAN HONOR ALPHA dévoilé plus tôt cette année, alors que l'entreprise progresse vers son objectif de devenir un leader mondial de l'écosystème des appareils IA. Cet appareil innovant intégrera en toute fluidité une intelligence multimodale alimentée par l'IA, une fonctionnalité robotique et des capacités portables avancées en matière d'image. Considéré comme un nouveau type d'appareil IA, le ROBOT PHONE HONOR s'apprête à redéfinir l'interaction et la coexistence entre l'humain et la machine, plaçant résolument HONOR à l'avant-garde de l'innovation dans le domaine des appareils IA.

Couleurs, prix et disponibilité

La série HONOR Magic8 est disponible dans la gamme d'options de couleurs suivante : Sunrise Gold, Sky Cyan, Black et Glacier White. La série HONOR Magic8 peut être précommandée en Chine depuis le 15 octobre 2025 : le HONOR Magic8 est proposé à partir de 4 499 RMB et le HONOR Magic8 Pro à partir de 5 699 RMB. Ces appareils seront aussi commercialisés sur les marchés internationaux dans le courant de l'année.

Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter la boutique en ligne de HONOR, à l'adresse suivante : www.honor.com.

À propos de HONOR

HONOR est un leader mondial de l'écosystème des appareils IA. La société s'attache à révolutionner les interactions entre humain et appareil afin de rapprocher l'écosystème d'IA de tous les consommateurs à l'ère de l'IA agentique et au-delà. L'entreprise s'efforce de dépasser les frontières industrielles par une collaboration ouverte et transparente afin de créer un écosystème de partage de la valeur avec ses partenaires industriels. Riche d'un portefeuille de produits innovants, comprenant notamment des téléphones IA, des PC, des tablettes ou des objets connectés, HONOR vise à donner à chaque être humain les moyens de s'approprier le nouveau monde intelligent.

Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le site internet de HONOR, à l'adresse www.honor.com, ou envoyer un courriel à [email protected].

https://community.honor.com/

https://www.facebook.com/honorglobal/

https://x.com/honorglobal

https://www.instagram.com/honorglobal/

https://www.youtube.com/c/HonorOfficial

[1] Données des laboratoires HONOR. [2] La valeur de 200 mégapixels correspond au paramétrage des pixels de l'appareil photo. Les pixels de la photo réelle peuvent varier en fonction des différents modes de l'appareil photo. Veuillez vous référer à la situation réelle. [3] Données des laboratoires HONOR. [4] Qualcomm et Snapdragon sont des marques commerciales de Qualcomm Incorporated, déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. [5] La capacité caractéristique de la batterie est de 7 200 mAh, et la capacité nominale de la batterie est de 7 020 mAh. Les données proviennent du laboratoire HONOR. [6] Puissance de charge filaire maximale de 120 W avec le chargeur HONOR SuperCharge inclus. Charge sans fil de 80 W avec le chargeur sans fil original HONOR SuperCharge, disponible sur le site internet officiel. La puissance de charge réelle varie intelligemment en fonction des scénarios. Veuillez vous référer à l'expérience réelle. [7] Le téléphone n'est pas étanche à l'eau à un niveau professionnel. Il est étanche aux éclaboussures, à l'eau et à la poussière dans des conditions normales d'utilisation. Il a été testé dans des conditions de laboratoire contrôlées et atteint les niveaux IP68 et IP69 conformément à la norme GB/T 4208-2017 (Chine), et le niveau IP69K conformément à la norme IEC ISO 20653:2023. Les résistances aux éclaboussures, à l'eau et à la poussière ne sont pas permanentes et les performances de protection peuvent diminuer en raison de l'usure quotidienne.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2797136/20251015_213056.jpg