HONOR начинает продажи флагманского смартфона HONOR Magic8 на базе ИИ в Китае

ШЭНЬЧЖЭНЬ, Китай, 17 октября 2025 г. /PRNewswire/ -- Компания HONOR, глобальная экосистема ИИ-устройств, сегодня объявила о старте продаж смартфонов серии HONOR Magic8 в Китае. Данная линейка, позиционируемая как первый саморазвивающийся ИИ-смартфон от HONOR, дебютирует с ИИ-агентом YOYO самого передового поколения от HONOR, прорывными возможностями ИИ-камеры и лучшей в отрасли производительностью. Лидером линейки является HONOR MAGIC8 Pro, который объединяет в себе множество передовых ИИ-инноваций, призванных переопределить концепцию флагманских смартфонов для эпохи ИИ.

Флагманский интеллект — умная жизнь с агентом YOYO

HONOR представляет серию HONOR Magic8, свой первый саморазвивающийся ИИ-смартфон, определяемый достижениями по трем основным направлениям: производительность оборудования, взаимодействие с системой и экосистема приложений. ИИ-агент от HONOR может похвастаться возможностями автоматического выполнения более чем 3 000 сценариев[1]. Это означает, что будь то повседневные рутинные задачи (например, «Найди все мои скриншоты и удали размытые») или управление сложными профессиональными заданиями (например, «Суммируй рабочие расходы за эту неделю и отправь их по электронной почте моему менеджеру»), агент YOYO может быть активирован в соответствующем контексте для автоматического выполнения серии операций, эффективно освобождая пользователей от повторяющихся ручных действий.

Серия HONOR Magic8 оснащена совершенно новой кнопкой ИИ, разработанной для обеспечения более удобного и интеллектуального пользовательского опыта, делая помощника YOYO мгновенно доступным. По умолчанию удержание кнопки активирует видеозвонок YOYO, позволяя YOYO мгновенно предоставлять информацию о любом контенте, на который он направлен. Двойной щелчок мгновенно активирует затвор камеры для прямого доступа к фотографии. Кроме того, пользователи могут настроить специальную кнопку ИИ, чтобы обеспечить доступ к определенным функциям одним нажатием для эффективного образа жизни. YOYO Memories создает безопасную личную базу знаний со сквозной защитой конфиденциальности. Эта функция безопасно анализирует личные данные, такие как фотографии, информацию из чатов и документы, и использует глубинное семантическое понимание для интерпретации смысла контента.

Флагманская визуализация — переосмысление качества ночных телефотографий с помощью ИИ

HONOR выводит снятую на смартфон фотографию на новый уровень с помощью последних достижений в системе камер AiMAGE, обеспечивая беспрецедентную четкость, стабилизацию и творческий контроль благодаря ИИ следующего поколения.

HONOR MAGIC8 Pro представляет самую передовую на сегодняшний день систему телефотографии на базе ИИ с 200-мегапиксельной ночной ультра камерой[2] с большим датчиком 1/1,4 дюйма и широкой диафрагмой f/2,6. Данный набор значительно улучшает поглощение света, обеспечивая более четкие детали даже на больших расстояниях. Благодаря технологии защиты от дрожания на базе ИИ от HONOR пользователи в семь раз[3] чаще создают отличные изображения, снятые с зумом, даже без штатива или гидростабилизатора. Благодаря ведущей в отрасли модели адаптивной стабилизации на базе ИИ HONOR MAGIC8 Pro достигает самого стабильного в отрасли уровня CIPA 5.5. Он может похвастаться 4-кратным улучшением точности обнаружения дрожания и 1-кратным улучшением динамического отклика.

В серии HONOR Magic8 также дебютирует Magic Color, первый в отрасли цветовой движок на базе ИИ. Опираясь на продвинутые алгоритмы глубокого обучения, он может с помощью ИИ извлекать 16,77 миллионов цветов. Благодаря технологии совместной миграции цветов между устройством и облаком он обеспечивает эффективное отслеживание и обработку цветов как для глобальной цветовой схемы, так и для локальной тонкой настройки, обеспечивая как высококачественный вывод, так и плавный предварительный просмотр в реальном времени. С помощью Magic Color пользователи могут воссоздавать кинематографические стили, применять профессиональные тона пленки или создавать персонализированные шаблоны из любого эталонного изображения и использовать их непосредственно в камере или через Magic Portal. Magic Color упрощает процесс цветокоррекции, делая легким достижение результатов профессионального уровня.

Длительное время работы и скорость — производительность под контролем ИИ

Основанная на мобильной платформе Snapdragon® 8 Elite Gen 5[4], серия HONOR Magic8 представила первую в отрасли технологию сверхвысокого разрешения и генерации кадров с помощью искусственного интеллекта с процессорами GPU-NPU, созданную для преобразования игрового процесса с низким разрешением и низкой частотой кадров в процесс с высоким разрешением и высокой частотой кадров. Благодаря этому в видеоиграх с открытым миром количество кадров может достигать 120 в секунду при 1080p по сравнению с оригинальными 60 кадрами в секунду при 850p, обеспечивая как сверхвысокое разрешение, так и сверхвысокую частоту кадров.

Эта скорость обеспечивается кремниево-углеродной батареей следующего поколения емкостью 7 200 мАч[5], представленной в HONOR Magic8 Pro, поддерживаемой тремя микросхемами управления питанием HONOR E2, которые работают с ИИ для оптимизации напряжения, контроля температуры и долгосрочного состояния батареи. Благодаря проводной зарядке мощностью 120 Вт и беспроводной зарядке HONOR SuperCharge мощностью 80 Вт[6], HONOR MAGIC8 Pro сочетает в себе поддержание работы в течение всего дня с супербыстрой зарядкой.

Флагманский опыт — уверенность в каждом взаимодействии

Серия HONOR Magic8 охватывает открытую экосистему, используя передовую MagicOS 10 для обеспечения беспрецедентной кросс-платформенной и кросс-девайсной функциональности. Устройство легко подключается к Android, HarmonyOS, iOS и Windows, давая пользователям возможность легко обмениваться файлами, синхронизировать задачи и поддерживать непрерывность работы с самыми важными инструментами.

HONOR MagicOS 10 представляет философию полупрозрачного визуального дизайна, определяемую его легкостью, прозрачностью и ощущением воздухопроницаемости. Полупрозрачный визуальный дизайн затрагивает такие элементы, как экран блокировки, рабочий стол, значки и погоду. Система имитирует реалистичные световые эффекты, чтобы гарантировать читаемость контента, динамически регулирует цвета, дополняя различные обои, и дает возможность пользователям настраивать уровень прозрачности для оптимального визуального комфорта.

HONOR усиливает долговечность с помощью стандартов, сертифицированных SGS, для 10-кратного запаса прочности при падении и защиты IP68/69/69K[7], гарантируя, что серия HONOR Magic8 может выдерживать даже самые требовательные условия эксплуатации. Вместе эти инновации отражают видение HONOR флагманской модели, определяемой не только спецификациями, но и уверенностью, которую она привносит в повседневную жизнь.

В завершение мероприятия по запуску HONOR также представила тизер нового захватывающего форм-фактора — СМАРТФОНА HONOR ROBOT Это является важной вехой в АЛЬФА-ПЛАНЕ HONOR, объявленном ранее в этом году, по мере продвижения компании к своей цели — стать лидером глобальной экосистемы устройств ИИ. Этот инновационный девайс будет бесшовно интегрировать мультимодальный интеллект на базе ИИ, роботизированные функции и передовые портативные возможности визуализации. Телефон HONOR ROBOT, позиционируемый как новый вид устройства на базе ИИ, призван переопределить будущее взаимодействие и сосуществование человек-машина, надежно выдвинув HONOR на передний план инноваций в области устройств на базе искусственного интеллекта.

Цвет, цена и доступность

Серия HONOR Magic8 доступна в различных цветовых вариантах, включая Sunrise Gold, Sky Cyan, Black и Glacier White. Начиная с 15 октября 2025 года, серия HONOR Magic8 будет доступна для предварительного заказа в Китае, причем цена на HONOR MAGIC8 будет начинаться от 4 499 юаней, а на HONOR Magic8 Pro — от 5 699 юаней. Позднее в этом году данные устройства появятся и на международных рынках.

Для получения дополнительной информации посетите интернет-магазин HONOR по адресу www.honor.com.

О компании HONOR

HONOR — одна из ведущих мировых компаний экосистемы ИИ-устройств. Компания стремится кардинально изменить взаимодействие между людьми и устройствами, чтобы соединить экосистему ИИ со всеми потребителями в эпоху агентского ИИ и за ее пределами. Компания пропагандирует открытость промышленных границ посредством общедоступного, безупречного сотрудничества для совместного создания экосистемы с общей ценностью с отраслевыми партнерами. Благодаря инновационному портфелю продуктов, в который входят ИИ-телефоны, ПК, планшеты, носимые устройства и многое другое, HONOR стремится расширить возможности каждого человека, позволяя каждому окунуться в новый интеллектуальный мир.

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт HONOR по адресу www.honor.com или напишите сообщение на почту [email protected]

[1] По данным лабораторий HONOR. [2] 200 МП — параметры пикселей камеры. Фактические пиксели фото могут варьироваться в зависимости от различных режимов камеры. Исходите из фактической ситуации. [3] По данным лабораторий HONOR. [4] Qualcomm и Snapdragon являются товарными знаками Qualcomm Incorporated, зарегистрированными в США и других странах [5] Типичная емкость аккумулятора составляет 7 200 мАч, а номинальная емкость аккумулятора — 7 020 мАч. Данные получены из лаборатории HONOR. [6] Поддерживаемая максимальная мощность проводной зарядки составляет 120 Вт при использовании прилагаемого зарядного устройства HONOR SuperCharge. Беспроводная зарядка мощностью 80 Вт также поддерживается оригинальным беспроводным зарядным устройством HONOR SuperCharge, доступным на официальном сайте. Фактическая мощность зарядки будет разумно меняться в зависимости от сценариев. Смотрите фактический опыт использования. [7] Телефон не является водонепроницаемым для профессионального использования. Он брызгонепроницаем, водонепроницаем и пыленепроницаем при стандартном использовании. Он был протестирован в контролируемых лабораторных условиях и достигает уровня IP68 и IP69 в соответствии со стандартами GB/T 4208-2017 (Китай), уровня IP69K в соответствии со стандартами IEC ISO 20653:2023. Непроницаемость для брызг, воды и пыли не является постоянной, а защитные характеристики могут снижаться из-за ежедневного износа.

