HONOR wprowadza na rynek chiński flagową serię z technologią AI - HONOR Magic8

SHENZHEN (Chiny), 17 października 2025 r. /PRNewswire/ -- Globalna firma HONOR, specjalizująca się w ekosystemie urządzeń AI, ogłosiła dzisiaj wprowadzenie na rynek chiński serii HONOR Magic8. Jako pierwszy samouczący się smartfon HONOR z technologią AI, seria ta oferuje najbardziej zaawansowaną generację swojego Agenta YOYO, przełomowe możliwości aparatu AI oraz wydajność na najwyższym poziomie w branży. Czołowym modelem serii jest HONOR Magic8 Pro, który łączy w sobie szereg najnowocześniejszych innowacji AI, zaprojektowanych w celu zrewolucjonizowania doświadczeń związanych z flagowymi smartfonami w erze sztucznej inteligencji.

Flagowy system inteligencji: inteligentniejsze życie dzięki Agentowi YOYO

HONOR przedstawia serię HONOR Magic8, swoje pierwsze samouczące się smartfony z technologią AI, które wyróżniają się udoskonaleniami w trzech kluczowych obszarach: wydajności sprzętu, interakcji z systemem i ekosystemie aplikacji. Agent HONOR AI oferuje funkcje automatycznego wykonywania ponad 3000 scenariuszy[1]. Oznacza to, że niezależnie od tego, czy chodzi o rutynowe codzienne zadania (np. „Znajdź wszystkie moje zrzuty ekranu i usuń te rozmyte"), czy też zarządzanie złożonymi zadaniami zawodowymi (np. „Podsumuj wydatki służbowe z tego tygodnia i wyślij je e-mailem do mojego przełożonego"), agent YOYO może zostać aktywowany w odpowiednim kontekście, aby automatycznie wykonać serię operacji, skutecznie uwalniając użytkowników od powtarzalnych czynności ręcznych.

Seria HONOR Magic8 jest wyposażona w zupełnie nowy Przycisk AI, zaprojektowany tak, aby zapewnić wygodniejsze i bardziej inteligentne doświadczenia użytkownika poprzez natychmiastowy dostęp do asystenta YOYO. Domyślnie długie naciśnięcie przycisku aktywuje funkcję YOYO Video Call, dzięki czemu YOYO może natychmiast dostarczyć informacje o dowolnej treści, która zostanie wskazana. Podwójne kliknięcie natychmiast aktywuje migawkę aparatu, umożliwiając bezpośredni dostęp do funkcji fotografowania. Ponadto użytkownicy mogą dostosować dedykowany Przycisk AI tak, aby jednym dotknięciem uzyskać dostęp do określonych funkcji, co sprzyja wydajnemu stylowi życia. YOYO Memories tworzy bezpieczną osobistą bazę wiedzy z pełną ochroną prywatności. Ta funkcja bezpiecznie analizuje dane osobowe, takie jak zdjęcia, zapisy czatów i dokumenty, oraz wykorzystuje głębokie zrozumienie semantyczne do interpretacji znaczenia treści.

Flagowy system obrazowania: udoskonalony system teleobiektywu Ultra Night z wykorzystaniem sztucznej inteligencji

HONOR przenosi fotografię smartfonową na nowy poziom dzięki najnowszym osiągnięciom w systemie aparatu AiMAGE, zapewniając niespotykaną dotąd wyrazistość, stabilność i kreatywną kontrolę dzięki sztucznej inteligencji nowej generacji.

HONOR Magic8 Pro wprowadza najbardziej zaawansowany w branży system teleobiektywów AI, wyposażony w aparat Ultra Night Telephoto Camera[2] o rozdzielczości 200 MP z dużym czujnikiem 1/1,4 cala i szeroką przysłoną f/2,6. Taka konfiguracja znacznie poprawia przepuszczalność światła, zapewniając wyraźniejsze szczegóły nawet z dużej odległości. Dzięki technologii stabilizacji obrazu opartej na sztucznej inteligencji HONOR użytkownicy zyskują siedmiokrotnie[3] większą szansę na uzyskanie doskonałych zdjęć z zoomem, nawet bez statywu lub gimbala. Dzięki wiodącemu w branży modelowi adaptacyjnej stabilizacji opartej na sztucznej inteligencji HONOR Magic8 Pro osiąga najwyższy w branży poziom stabilności CIPA 5.5. Charakteryzuje się czterokrotnie większą dokładnością wykrywania drgań i dwukrotnie większą dynamiką reakcji.

Seria HONOR Magic8 debiutuje również z Magic Color, pierwszym w branży silnikiem kolorów wspomaganym przez sztuczną inteligencję. W oparciu o zaawansowane algorytmy głębokiego uczenia się, może on inteligentnie wyodrębnić 16,77 miliona kolorów. Dzięki technologii współpracy między urządzeniami a chmurą w zakresie migracji kolorów zapewnia wydajne śledzenie i przetwarzanie kolorów zarówno w przypadku globalnej tonacji, jak i lokalnego dostrajania, gwarantując wysoką jakość wydruku i płynny podgląd w czasie rzeczywistym. Dzięki Magic Color użytkownicy mogą odtwarzać style kinowe, stosować profesjonalne odcienie filmowe lub tworzyć spersonalizowane szablony na podstawie dowolnego obrazu referencyjnego i używać ich bezpośrednio w aparacie lub za pośrednictwem Magic Portal. Magic Color upraszcza proces korekcji kolorów, dzięki czemu można bez wysiłku uzyskać profesjonalne rezultaty.

Wytrzymałość i szybkość: wydajność optymalizowana przez sztuczną inteligencję

Oparta na platformie mobilnej Snapdragon® 8 Elite Gen 5[4], seria HONOR Magic8 wprowadziła pierwszą w branży heterogeniczną technologię AI superrozdzielczości i generowania klatek GPU-NPU, opracowaną z myślą o tym, aby zmienić rozgrywkę o niskiej rozdzielczości i niskiej częstotliwości odświeżania w doświadczenie o wysokiej rozdzielczości i wysokiej częstotliwości odświeżania. Dzięki temu wymagające gry z otwartym światem mogą osiągać 120 klatek na sekundę w rozdzielczości 1080p z pierwotnych 60 klatek na sekundę w rozdzielczości 850p, zapewniając zarówno superrozdzielczość, jak i ultrawysoką liczbę klatek na sekundę.

Siłą napędową tej prędkości jest bateria krzemowo-węglowa nowej generacji o pojemności 7200 mAh[5] zastosowana w HONOR Magic8 Pro, wspierana przez trzy układy zarządzania energią HONOR E2, które wspomagane przez sztuczną inteligencję optymalizują napięcie, kontrolę temperatury i długoterminowy stan baterii. Dzięki przewodowemu ładowaniu 120 W i bezprzewodowemu ładowaniu 80 W HONOR SuperCharge[6] HONOR Magic8 Pro łączy w sobie całodzienną wytrzymałość z błyskawicznym ładowaniem.

Flagowe doświadczenie: pewność w każdej interakcji

Seria HONOR Magic8 opiera się na otwartym ekosystemie, wykorzystując najnowocześniejszy system MagicOS 10, aby zapewnić niezrównaną funkcjonalność między platformami i urządzeniami. Urządzenie płynnie łączy się z systemami Android, HarmonyOS, iOS i Windows, umożliwiając użytkownikom łatwe udostępnianie plików, synchronizowanie zadań i utrzymywanie ciągłości działania najważniejszych narzędzi.

HONOR MagicOS 10 wprowadza filozofię półprzezroczystego projektu wizualnego, który charakteryzuje lekkość, przejrzystość i wrażenie przewiewności. Półprzezroczysty projekt wizualny obejmuje takie elementy, jak ekran blokady, pulpit, ikony i pogoda. System symuluje realistyczne efekty świetlne, aby zagwarantować czytelność treści, dynamicznie dostosowuje kolory do różnych tapet i umożliwia użytkownikom dostosowanie poziomu przezroczystości w celu uzyskania optymalnego komfortu wizualnego.

HONOR wzmacnia trwałość dzięki certyfikowanym przez SGS standardom 10-krotnej odporności na upadki i ochronie IP68/69/69K[7], zapewniając, że seria HONOR Magic8 przetrwa nawet w najbardziej wymagających warunkach. Wszystkie te innowacje odzwierciedlają wizję flagowca HONOR, definiowanego nie tylko przez specyfikacje, ale także przez pewność, jaką wnosi do codziennego życia.

Na zakończenie wydarzenia inauguracyjnego firma HONOR zaprezentowała również ekscytującą nowość: telefon HONOR ROBOT PHONE. Stanowi on znaczący kamień milowy w realizacji ogłoszonego na początku tego roku planu HONOR ALPHA PLAN, zgodnie z którym firma dąży do osiągnięcia pozycji światowego lidera w dziedzinie ekosystemu urządzeń AI. To innowacyjne urządzenie będzie płynnie integrować wielomodalną inteligencję opartą na sztucznej inteligencji, funkcje robotyczne oraz zaawansowane możliwości obrazowania ręcznego. Jako nowy rodzaj urządzenia opartego na sztucznej inteligencji, HONOR ROBOT PHONE ma na nowo zdefiniować przyszłe interakcje i współistnienie człowieka z maszyną, umacniając pozycję HONOR jako lidera innowacji w dziedzinie urządzeń opartych na sztucznej inteligencji.

Kolory, cena i dostępność

Seria HONOR Magic8 jest dostępna w wielu kolorach, w tym Sunrise Gold, Sky Cyan, Black i Glacier White. Od 15 października 2025 r. seria HONOR Magic8 będzie dostępna w przedsprzedaży w Chinach, a ceny modeli HONOR Magic8 i HONOR Magic8 Pro będą zaczynać się odpowiednio od 4499 RMB i 5699 RMB. Urządzenia jeszcze w tym roku trafią również na rynki międzynarodowe.

Więcej informacji można znaleźć w sklepie internetowym HONOR pod adresem www.honor.com.

HONOR

HONOR to wiodąca na świecie firma zajmująca się ekosystemem urządzeń AI. Jej celem jest zrewolucjonizowanie interakcji między ludźmi a urządzeniami, aby połączyć ekosystem AI ze wszystkimi konsumentami w erze agentowej sztucznej inteligencji i poza nią. Firma dąży do zniesienia granic branżowych poprzez otwartą, płynną współpracę, aby wspólnie z partnerami branżowymi stworzyć ekosystem oparty na dzieleniu się wartością. Oferując szeroką gamę innowacyjnych produktów, takich jak telefony z AI, komputery, tablety, urządzenia do noszenia i wiele innych, firma HONOR chce dać każdemu możliwość korzystania z nowego, inteligentnego świata.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę internetową HONOR pod adresem www.honor.com lub wyślij wiadomość e-mail na adres [email protected]

[1] Dane pochodzą z laboratoriów HONOR. [2] 200 MP to parametry pikseli aparatu. Rzeczywista liczba pikseli zdjęcia może się różnić w zależności od trybu aparatu. Należy odnieść się do rzeczywistej sytuacji. [3] Dane pochodzą z laboratoriów HONOR. [4] Qualcomm i Snapdragon to znaki towarowe firmy Qualcomm Incorporated, zarejestrowane w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. [5] Typowa pojemność baterii wynosi 7200 mAh, a nominalna pojemność baterii wynosi 7020 mAh. Dane pochodzą z laboratorium HONOR. [6] Maksymalna obsługiwana moc ładowania przewodowego wynosi 120 W w przypadku korzystania z dołączonej ładowarki HONOR SuperCharge. Ładowanie bezprzewodowe o mocy 80 W jest również obsługiwane przez oryginalną ładowarkę bezprzewodową HONOR SuperCharge, dostępną na oficjalnej stronie internetowej. Rzeczywista moc ładowania zmienia się inteligentnie w zależności od sytuacji. Należy kierować się rzeczywistymi doświadczeniami. [7] Telefon nie zapewnia profesjonalnej wodoodporności. Jest odporny na zachlapania, wodę i kurz podczas normalnego użytkowania. Został przetestowany w kontrolowanych warunkach laboratoryjnych i osiąga poziom IP68 i IP69 zgodnie z normami GB/T 4208-2017 (Chiny) oraz poziom IP69K zgodnie z normami IEC ISO 20653:2023. Odporność na zachlapania, wodę i kurz nie jest trwała, a skuteczność ochrony może się zmniejszać w wyniku codziennego zużycia.

