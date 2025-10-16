HONOR uvádza v Číne sériu HONOR Magic8, svoju vlajkovú loď s využitím AI
Nová generácia inteligencie YOYO Agent, revolučné zobrazovanie s AI a rekordný výkon
SHENZHEN, Čína, 17. október 2025 /PRNewswire/ – Spoločnosť HONOR, globálny líder v ekosystéme zariadení s využitím AI, dnes oznámila uvedenie série HONOR Magic8 na čínsky trh. Séria, prezentovaná ako prvý smartfón so samostatne sa vyvíjajúcou umelou inteligenciou od spoločnosti HONOR, prináša najpokročilejšiu generáciu YOYO Agent, prelomové funkcie fotoaparátu s podporou AI a špičkový výkon, ktorý stojí na čele odvetvia. Na čele radu stojí model HONOR Magic8 Pro, ktorý integruje množstvo špičkových inovácií v oblasti AI, navrhnutých tak, aby nanovo definovali zážitok z vlajkových smartfónov pre éru AI.
Vlajková inteligencia: Inteligentnejší život s YOYO Agent
HONOR predstavuje sériu HONOR Magic8, svoj prvý smartfón so samostatne sa vyvíjajúcou AI, ktorý sa vyznačuje pokrokom v troch kľúčových pilieroch: hardvérový výkon, interakcia so systémom a ekosystém aplikácií. AI agent HONOR sa môže pochváliť schopnosťami automatického výkonu vo viac ako 3000 scenároch.[1]. To znamená, že či už ide o zvládanie bežných každodenných úloh (napr. „Nájdi všetky moje snímky obrazovky a vymaž tie rozmazané") alebo o riadenie zložitých profesionálnych zadaní (napr. „Zhrň pracovné výdavky za tento týždeň a pošli ich e-mailom môjmu manažérovi"), YOYO Agenta je možné aktivovať v príslušnom kontexte, aby automaticky vykonal sériu operácií a účinne oslobodil používateľov od opakovaných manuálnych úkonov.
Séria HONOR Magic8 je vybavená úplne novým tlačidlom AI, ktoré je navrhnuté tak, aby poskytovalo pohodlnejší a inteligentnejší používateľský zážitok vďaka okamžitej dostupnosti asistenta YOYO. V predvolenom nastavení aktivuje dlhé stlačenie tlačidla videohovor YOYO Video Call, vďaka čomu môže YOYO okamžite poskytnúť informácie o akomkoľvek vybranom obsahu. Dvojité kliknutie okamžite aktivuje spúšť fotoaparátu a zaistí tak priamy prístup k fotografovaniu. Okrem toho si používatelia môžu prispôsobiť špeciálne tlačidlo AI, aby získali prístup ku konkrétnym funkciám jediným dotykom, čo podporuje efektívny životný štýl. YOYO Memories vytvára bezpečnú osobnú databázu poznatkov s komplexnou ochranou súkromia. Táto funkcia bezpečne analyzuje osobné údaje – ako sú fotografie, záznamy z chatov a dokumenty – a využíva hĺbkové sémantické chápanie na interpretáciu významu obsahu.
Vlajková zobrazovacia technológia: nová definícia excelentnosti teleobjektívu v nočných podmienkach s AI
HONOR posúva fotografovanie smartfónom na novú úroveň vďaka najnovším pokrokom v kamerovom systéme AiMAGE, ktorý prináša bezprecedentnú jasnosť, stabilitu a tvorivé ovládanie s podporou AI novej generácie.
HONOR Magic8 Pro predstavuje doteraz najpokročilejší systém teleobjektívu s AI v odvetví, ktorý je vybavený 200 Mpx ultra nočným teleobjektívom [2] s veľkým 1/1,4-palcovým snímačom a širokou clonou f/2,6. Toto nastavenie výrazne zlepšuje príjem svetla a poskytuje jasnejšie detaily aj na veľké vzdialenosti. Vďaka technológii HONOR AI proti otrasom majú používatelia sedemkrát [3] vyššiu pravdepodobnosť, že vytvoria skvelé priblížené snímky aj bez statívu alebo gimbalu. Vďaka špičkovému adaptívnemu stabilizačnému modelu s AI dosahuje HONOR Magic8 Pro najstabilnejšiu úroveň CIPA 5,5 v odvetví. Môže sa pochváliť 4-násobným zlepšením presnosti detekcie otrasov a 1-násobným zlepšením dynamickej odozvy.
Séria HONOR Magic8 tiež po prvýkrát prináša Magic Color, prvý farebný engine v odvetví s podporou AI. Vďaka pokročilým algoritmom hĺbkového učenia dokáže inteligentne extrahovať až 16,77 milióna farieb. Prostredníctvom technológie kolaboratívnej migrácie farieb medzi zariadením a cloudom efektívne sleduje a spracúva farby pre celkovú tonalitu aj jemné ladenie detailov, čím zaisťuje vysokokvalitný výstup aj plynulý náhľad v reálnom čase. Vďaka funkcii Magic Color môžu používatelia vytvárať snímky inšpirované filmovými štýlmi, aplikovať profesionálne filmové tóny alebo vytvárať prispôsobené šablóny z ľubovoľného referenčného obrázka, ktoré potom použijú priamo vo fotoaparáte alebo prostredníctvom portálu Magic Portal. Magic Color zjednodušuje proces gradácie a umožňuje bez námahy dosiahnuť výsledky na profesionálnej úrovni.
Výdrž a rýchlosť: výkon ladený AI
Séria HONOR Magic8, ktorá beží na mobilnej platforme Snapdragon® 8 Elite Gen 5[4], predstavila prvú technológiu heterogénnej AI s grafickým procesorom a GNU-NPU pre výnimočné rozlíšenie a generovanie snímok, ktorá je navrhnutá tak, aby transformovala hranie hier s nízkym rozlíšením a nízkou snímkovou frekvenciou na zážitky s vysokým rozlíšením a vysokou snímkovou frekvenciou. To umožňuje náročným titulom s otvoreným svetom dosiahnuť 120 snímok za sekundu pri rozlíšení 1080 p oproti pôvodným 60 snímkam za sekundu pri rozlíšení 850 p. Dosiahne sa tak mimoriadne rozlíšenie aj ultra vysoká snímková frekvencia.
Túto rýchlosť poháňa kremíkovo-uhlíková batéria novej generácie s kapacitou 7200 mAh[5], ktorou je vybavený model HONOR Magic8 Pro. Podporujú ju tri čipy HONOR E2 na správu napájania, ktoré spolupracujú s AI na optimalizácii napätia, regulácie teploty a dlhodobého stavu batérie. So 120 W káblovým a 80 W bezdrôtovým nabíjaním HONOR SuperCharge [6] kombinuje HONOR Magic8 Pro celodennú výdrž s bleskovo rýchlym dobíjaním.
Vlajkový zážitok: istota v každej interakcii
Séria HONOR Magic8 využíva otvorený ekosystém a špičkový operačný systém MagicOS 10, ktorý poskytuje bezkonkurenčnú funkčnosť v rámci rôznych platforiem a zariadení. Zariadenie sa bezproblémovo pripája k systémom Android, HarmonyOS, iOS a Windows, vďaka čomu môžu používatelia bez námahy zdieľať súbory, synchronizovať úlohy a zachovávať kontinuitu vo svojich najdôležitejších nástrojoch.
HONOR MagicOS 10 predstavuje filozofiu priesvitného vizuálneho dizajnu, ktorá sa vyznačuje ľahkosťou, jasnosťou a pocitom vzdušnosti. Priesvitný vizuálny dizajn vynikne napríklad pri uzamknutej obrazovke, na pracovnej ploche, ikonách a počasí. Systém simuluje realistické svetelné efekty, aby zaistil čitateľnosť obsahu, dynamicky upravuje farby tak, aby dopĺňali rôzne tapety. Používatelia si môžu prispôsobiť úroveň priehľadnosti pre optimálny vizuálny komfort.
HONOR posilňuje odolnosť vďaka štandardom certifikovaným SGS pre 10-násobnú odolnosť voči pádu a ochranu IP68/69/69K[7], aby séria HONOR Magic8 vydržala aj v tom najnáročnejšom prostredí. Tieto inovácie spoločne odrážajú víziu spoločnosti HONOR o vlajkovej lodi, ktorá nie je definovaná len špecifikáciami, ale aj istotou, ktorú prináša do každodenného života.
Na záver podujatia pri príležitosti uvedenia na trh spoločnosť HONOR tiež naznačila vzrušujúci nový formát: HONOR ROBOT PHONE. Ide o významný míľnik v rámci programu HONOR ALPHA PLAN, ktorý bol ohlásený začiatkom tohto roka, keďže spoločnosť napreduje k svojmu cieľu stať sa globálnym lídrom v ekosystéme zariadení s podporou AI. Toto inovatívne zariadenie plynulo integruje multimodálnu inteligenciu s podporou AI, robotické funkcie a pokročilé možnosti manuálneho zobrazovania. HONOR ROBOT PHONE, prezentovaný ako nový druh zariadenia s AI, je pripravený nanovo definovať budúcu interakciu a koexistenciu človeka so strojom. Pevne tak stavia HONOR do popredia inovácií v oblasti zariadení s AI.
Farby, ceny a dostupnosť
Séria HONOR Magic8 je dostupná v rôznych farebných variantoch vrátane Sunrise Gold, Sky Cyan, Black a Glacier White. Od 15. októbra 2025 bude v Číne možná predobjednávka série HONOR Magic8, pričom cena modelu HONOR Magic8 začína na 4499 RMB a cena modelu HONOR Magic8 Pro na 5699 RMB. Zariadenia sa čoskoro dostanú aj na medzinárodné trhy koncom tohto roka.
Viac informácií nájdete v internetovom obchode HONOR na adrese www.honor.com.
O spoločnosti HONOR
HONOR je popredná svetová spoločnosť zameraná na ekosystém zariadení s AI. Snaží sa prinášať revolúciu do interakcií medzi človekom a zariadením, s cieľom prepojiť ekosystém AI so všetkými spotrebiteľmi v ére agentickej AI a nielen v nej. Spoločnosť sa snaží otvárať priemyselné hranice prostredníctvom otvorenej, bezproblémovej spolupráce s partnermi z odvetvia s cieľom spoločne vytvoriť ekosystém zdieľania hodnôt. S inovatívnym produktovým portfóliom zahŕňajúcim telefóny s AI, počítače, tablety, nositeľné zariadenia a ďalšie, sa značka HONOR snaží podporiť každého človeka a umožniť každému osvojiť si nový inteligentný svet.
