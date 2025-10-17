شركة HONOR تُطلق سلسلة HONOR Magic8 الرائدة بالذكاء الاصطناعي في الصين

تُقدم السلسلة الجيل التالي من الذكاء المُساعد YOYO ، وتقنيات تصوير مُبتكرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وأداءً قياسيًا غير مسبوق

شنجن، الصين، 17 أكتوبر 2025 / PRNewswire /-- أعلنت شركة HONOR ، العالمية في مجال أنظمة الأجهزة الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، اليوم عن إطلاق سلسلة HONOR Magic8 في السوق الصينية. وتُعد هذه السلسلة أول هاتف ذكي من HONOR بقدرات ذكاء اصطناعي ذاتي التطور، حيث تُقدم الجيل الأحدث والأكثر تقدُّمًا من مساعد HONOR الذكي " YOYO "، وتقنيات تصوير مُتطورة مَدعومة بالذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى أداء ريادي في القطاع. ويتصدّر السلسلة هاتف HONOR Magic8 Pro ، الذي يُدمج مجموعة من ابتكارات الذكاء الاصطناعي المتطورة، صُممت لإعادة تعريف تجربة الهواتف الرائدة في عصر الذكاء الاصطناعي.

ذكاء رائد: حياة أذكى مع مساعد YOYO

تُقدّم HONOR سلسلة HONOR Magic8 كأول هاتف ذكي لها مُزوَّد بذكاء اصطناعي ذاتي التطوُّر، بفضل تحسينات شاملة في ثلاث ركائز أساسية: أداء الجهاز، وتفاعُل النظام، ونظام التطبيقات. يمتلك وكيل الذكاء الاصطناعي من HONOR قدرات تنفيذ تلقائي لأكثر من 3,000 سيناريو مختلف[1]. سواء في المهام اليومية الروتينية (مثل: "اعثر على جميع لقطات الشاشة واحذف المشوش منها") أو في الأعمال المُعقدة (مثل: "لخّص مصاريف العمل لهذا الأسبوع وأرسلها إلى مديري عبر البريد")، ويستطيع مساعد YOYO أن يتفاعل تلقائيًا في السياق المناسب ويُنجز سلسلة من العمليات دون الحاجة لتدخُّل يدوي متكرر.

تأتي سلسلة HONOR Magic8 مُزودة بزِر ذكاء اصطناعي جديد كليًا، صُمم لتوفير تجربة أكثر ذكاءً وسلاسة عبر الوصول الفوري إلى مساعد YOYO . عند الضغط المُطوّل على الزر، يتم تفعيل مكالمة الفيديو مع YOYO تلقائيًا، ليَعرض معلومات فورية حول المحتوى الذي يتم توجيه الكاميرا نحوه، أما النقر المزدوج فيفعّل زِر الكاميرا مُباشرة لالتقاط الصور بسرعة، كما يُمكن تخصيص هذا الزِر لتشغيل وظائف مُحدَّدة بلمسة واحدة، مما يُعزز من كفاءة الاستخدام اليومي. تُتيح ميزة YOYO Memories إنشاء قاعدة معرفة شخصية مُؤَمَّنة بالكامل بخصوصية مَحمية من البداية إلى النهاية، وتقوم هذه الميزة بتحليل البيانات الشخصية — مثل الصور وسجلات الدردشة والمُستندات — باستخدام فهم دلالي عميق لمعرفة المعاني والسياقات الكامنة خلف المحتوى.

التصوير الأكثر تطوُّرًا: إعادة تعريف التميُّز في التصوير الليلي عن بُعد باستخدام الذكاء الاصطناعي

تنقل HONOR تصوير الهواتف الذكية إلى آفاق جديدة مع أحدث التطوُّرات في نظام AiMAGE للكاميرا، حيث تُقدم وضوحًا غير مسبوقًا، واستقرارًا، وتحكُّمًا إبداعيًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي من الجيل التالي.

أطلقت HONOR Magic8 Pro أحدث نظام تليفوتوغرافي مدعومًا بالذكاء الاصطناعي في القطاع، مُزوَّد بكاميرا تليفوتوغرافية ليلية بدقة 200 ميجا بكسل[2]، تتضمن مُستشعرًا كبيرًا بحجم 1/1.4 بوصة وفتحة عدسة f/2.6 ؛ مما يُعزز جودة التصوير في الإضاءة المنخفضة والمسافات البعيدة، وتُحَسن هذه الإعدادات بشكلٍ كبير من كمية الضوء التي يتم التقاطها؛ مما يُوفر تفاصيل أوضح حتى على المسافات البعيدة. بفضل تقنية HONOR الذكية لمُقاومة الاهتزاز، يُصبح المستخدمون أكثر قدرة بمعدل سبعة أضعاف[3] على التقاط صور مُقرَّبة رائعة حتى دون استخدام حامل ثلاثي أو مُثبت. بفضل نموذج التثبيت التكيُّفي بالذكاء الاصطناعي الرائد في الصناعة، يُحقق HONOR Magic8 Pro أعلى مستوى استقرار في الصناعة بمستوى CIPA 5.5 . يتميز بتحسُّن بمقدار أربعة أضعاف في دقة اكتشاف الاهتزاز وتحسُّن بمقدار الضِّعف في الاستجابة الديناميكية.

كما تُقدم سلسلة HONOR Magic8 لأول مرة في الصناعة مُحرك الألوان Magic Color المدعوم بالذكاء الاصطناعي. وبالاعتماد على خوارزميات التعلُّم العميق المُتقدمة، يستطيع هذا المُحرك استخلاص 16.77 مليون لون بذكاء. من خلال تقنية ترحيل الألوان التعاوُنية بين الجهاز والسحابة، يتم تحقيق تتبُّع ومعالجة دقيقة للألوان على المستوى العام والتفصيلي؛ مما يضمن إخراجًا عالي الجودة ومُعايَنة فورية وسلِسة. تُتيح ميزة Magic Color للمستخدمين إعادة إنتاج أنماط سينمائية، أو تطبيق درجات ألوان احترافية، أو إنشاء قوالب مُخصصة من أي صورة مرجعية، لاستخدامها مُباشرةً في الكاميرا أو عبر Magic Portal . تُبسّط ميزة Magic Color عملية تعديل الألوان؛ مما يُتيح نتائج احترافية بسهولة فائقة.

التحمل والسرعة: أداء مُعزز بالذكاء الاصطناعي

بدعم من منصة Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile [ 4 ] ، قدّمت سلسلة HONOR Magic8 أول تقنية في الصناعة تَجمع بين وحدة مُعالجة الرسوميات ووحدة المُعالجة العصبية باستخدام الذكاء الاصطناعي، لإعادة تشكيل الصور وتوليد الإطارات بشكلٍ غير متجانس، وهي مُصمَّمة لتحويل تجربة اللعب من دقة منخفضة ومعدل إطارات محدود إلى تجربة بدقة عالية وسلاسة فائقة، مما يسمح لألعاب العالم المفتوح ذات المُتطلبات العالية بالوصول إلى 120 إطارًا في الثانية بدقة 1080 بكسل، انطلاقًا من 60 إطارًا في الثانية عند دقة 850 بكسل ؛ مما يوفر دقة فائقـة ومعدلات إطارات عالية للغاية.

تعمل بطارية سيليكون-كربون من الجيل التالي بسعة 7,200 مللي أمبير في الساعة[5]، التي تتوفر في HONOR Magic8 Pro على تشغيل هذه السرعة، وهي مدعومة بثلاث شرائح HONOR E2 لإدارة الطاقة التي تعمل مع الذكاء الاصطناعي لتحسين الجهد والتحكم الحراري وصحة البطارية على المدى الطويل. يجمع HONOR Magic8 Pro بين التحمُّل طوال اليوم وإعادة الشحن السريع كالبرق، مع شحن HONOR SuperCharge السلكي بقوة 120 واط واللاسلكي بقوة 80 واط[6].

خبرة رائدة: ثقة في كل وظيفة

تتبنى سلسلة HONOR Magic8 نظامًا بيئيًا مفتوحًا، مستفيدة من نظام MagicOS 10 المتطور لتقديم وظائف غير مسبوقة عبر المنصات والأجهزة المختلفة. يتصل الجهاز بسلاسة مع أنظمة Android و HarmonyOS و iOS و Windows ؛ مما يُتيح للمستخدمين مشاركة الملفات ومزامنة المهام والحفاظ على الاستمرارية بين أدواتهم الأكثر أهمية بكل سهولة.

يُقدم نظام HONOR MagicOS 10 فلسفة التصميم المرئي الشفاف، المتميز بخفته ووضوحه وإحساسه بالانتعاش. يُغطي التصميم المرئي الشفاف مَشاهد مثل شاشة القفل وسطح المكتب والأيقونات والطقس. يُحاكي النظام تأثيرات الإضاءة الواقعية لضمان قراءة المحتوى، ويُعدل الألوان ديناميكيًا لتكمل خلفيات الشاشة المختلفة، ويُمَكّن المستخدمين من تخصيص مستوى الشفافية للراحة البصرية المُثلى.

تُعزز HONOR المتانة بمعايير مُعتمَدة من SGS لمقاومة السقوط 10 مرات وحماية IP68/69/69K [ 7 ] ؛ مما يضمن قدرة سلسلة HONOR Magic8 على تحمُّل حتى أكثر البيئات تطلبًا ، وتعكس هذه الابتكارات معًا رؤية HONOR لهاتف رائد يتميز ليس فقط بالمواصفات، بل بالثقة التي يُدخلها إلى الحياة اليومية.

في ختام حدث الإطلاق، قدّمت HONOR أيضًا لمحة عن شكل جديد مثير: HONOR ROBOT PHONE ، ويُمثل هذا الأمر علامة فارقة هامة في خطة HONOR ALPHA ، التي أُعلن عنها في وقت سابق من هذا العام، مع تقدُّم الشركة نحو هدفها المُتمثل في أن تُصبح رائدة عالميًا في النظام البيئي للأجهزة الذكية. يُدمج هذا الجهاز المُبتكَر بسلاسة الذكاء مُتعدد الوسائط المدعوم بالذكاء الاصطناعي، ووظائف الروبوت، وقدرات التصوير المُتقدمة المحمولة باليد. يُعيد HONOR ROBOT PHONE تعريف التفاعُل والتعايُش المستقبلي بين الإنسان والآلة، باعتباره نوعًا جديدًا من أجهزة الذكاء الاصطناعي؛ مما يضع HONOR بثبات في طليعة ابتكار أجهزة الذكاء الاصطناعي.

اللون والسعر والتوفُّر

تتوفر سلسلة HONOR Magic8 بمجموعة من خيارات الألوان، بما في ذلك الذهبي الفاتح، والسماوي الفاتح، والأسود، والأبيض الجليدي. بدءًا من 15 أكتوبر 2025، ستكون سلسلة HONOR Magic8 متاحة للطلب المسبق في الصين، حيث يبدأ سعر HONOR Magic8 من 4,499 رينمنبي و HONOR Magic8 Pro من 5,699 رينمنبي، كما سيتم أيضًا طرح الأجهزة قريبًا في الأسواق الدولية لاحقًا هذا العام.

لمعرفة المزيد، تفضل بزيارة متجر HONOR الرسمي على الإنترنت عبر الرابط: www.honor.com .

نُبذة عن HONOR

HONOR هي شركة رائدة عالميًا في مجال أنظمة أجهزة الذكاء الاصطناعي. تلتزم الشركة التزامًا راسخًا بإحداث ثورة في تفاعلات الإنسان مع الأجهزة لربط منظومة الذكاء الاصطناعي بجميع المستهلكين في عصر الذكاء الاصطناعي الوكيل وما بعده، وتسعى إلى فتح الحدود الصناعية من خلال تعاوُن مفتوح وسَلِس بهدف المشاركة في إنشاء منظومة قَيمة مُشتركة مع شركاء الصناعة. بفضل محفظة مُنتجات مبتكرة تشمل هواتف الذكاء الاصطناعي، وأجهزة الكمبيوتر، والأجهزة اللوحية، والأجهزة القابلة للارتداء، وغيرها الكثير، تسعى HONOR إلى تمكين كل فرد، لتجعل من الممكن للجميع استكشاف واحتضان عالم الذكاء الاصطناعي.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقع HONOR الإلكتروني https://www.honor.com

