Huawei anuncia o novíssimo sistema HUAWEI TruSense que alimentará os próximos dispositivos vestíveis

A Huawei entrou no mercado de dispositivos vestíveis há 11 anos e, até o momento, já vendeu mais de 150 milhões desses dispositivos e conquistou mais de 520 milhões de usuários para seu aplicativo Huawei Health. De acordo com a IDC, no primeiro trimestre de 2024, a Huawei ficou em primeiro lugar no mundo em vendas de dispositivos vestíveis no punho e foi a marca líder de dispositivos vestíveis no mercado chinês por cinco anos consecutivos.

"Para nós, o HUAWEI TruSense é um grande avanço na tecnologia de monitoramento de saúde e condicionamento físico e nos manterá na vanguarda do desenvolvimento tecnológico nesse segmento. Esse avanço na saúde digital ajudará ainda mais os usuários a buscarem estilos de vida mais saudáveis", disse o Sr. Rico Zhang, presidente da linha de produtos de saúde e vestíveis inteligentes da Huawei, em discurso no evento de lançamento do HUAWEI TruSense.

Os consumidores de todo o mundo estão mais preocupados do que nunca em cuidar da saúde, e isso criou uma demanda por recursos de monitoramento convenientes, completos e precisos. A resposta da Huawei a essa demanda é um sistema que incorpora todos os avanços mais recentes da empresa em monitoramento dos sinais vitais - o HUAWEI TruSense System, um novo paradigma digital de saúde e condicionamento físico que conta seis atributos principais: precisão, abrangência, velocidade, flexibilidade, abertura e iteração.

Para garantir a precisão no longo prazo de seu monitoramento contínuo dos sinais vitais, além de fornecer resultados mais rápidos, a Huawei investiu maciçamente em pesquisas ópticas, elétricas e de ciência dos materiais, com o objetivo de superar os desafios que os diferentes tons de pele, tamanhos de punho e condições climáticas representam para vários sensores. Graças às inovações da Huawei, a precisão dos indicadores básicos, como frequência cardíaca, SpO2 e pressão arterial, foi atestada por órgãos autorizados do setor.

O HUAWEI TruSense avalia mais de 60 indicadores de saúde e condicionamento físico, contemplando seis dos principais sistemas corporais, e também inclui um componente de bem-estar emocional. Os sensores monitoram a frequência cardíaca do usuário e os dados do sistema nervoso autônomo. Esses dados são inseridos em um algoritmo que produz uma avaliação do bem-estar emocional e dos níveis de estresse do usuário, ajudando-o a usufruir dos benefícios de um corpo e uma mente saudáveis.

A flexibilidade, a abertura e a iteração contínua do HUAWEI TruSense System permitem que parceiros de todos os cantos do mundo e de todas as partes do ecossistema de saúde digital contribuam para moldar o futuro da tecnologia de saúde e condicionamento físico. Nesse domínio, a Huawei trabalhou junto com mais de 150 parceiros em pesquisas pioneiras em áreas que vão desde a assistência médica remota até o gerenciamento da saúde da família.

Nos próximos anos, a Huawei vai se empenhar para permanecer na vanguarda da ciência da saúde e do condicionamento físico e melhorar a vida dos usuários oferecendo mais inovações. Os primeiros produtos com tecnologia HUAWEI TruSense estarão à venda em setembro - fique atento aos detalhes!

