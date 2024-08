Huawei przedstawia zupełnie nowy system HUAWEI TruSense, który będzie instalowany w nadchodzących produktach przeznaczonych do noszenia

Firma Huawei weszła na rynek produktów przeznaczonych do noszenia 11 lat temu i od tamtej pory dostarczyła ponad 150 milionów produktów i zapewniła ponad 520 milionom użytkowników dostęp do aplikacji Huawei Health. Według IDC, w pierwszym kwartale 2024 roku firma Huawei zajęła pierwsze miejsce na świecie pod względem liczby dostarczonych opasek i zegarków, stanowiąc wiodącą markę tego typu urządzeń na chińskim rynku przez pięć kolejnych lat.

„System HUAWEI TruSense stanowi dla nas ważny przełom w technologii czujników monitorujących stan zdrowia i kondycję fizyczną, co pozwoli nam utrzymać się w czołówce pod względem rozwoju technologicznego w tym obszarze. Cyfrowy postęp w dziedzinie zdrowia będzie dodatkowo wspierać użytkowników w prowadzeniu zdrowszego stylu życia" - powiedział podczas premiery systemu HUAWEI TruSense Rico Zhang, prezes Huawei ds. inteligentnych produktów przeznaczonych do noszenia i produktów wpierających zdrowie.

Konsumenci na całym świecie są bardziej świadomi kwestii zdrowia niż kiedykolwiek wcześniej, co stworzyło zapotrzebowanie na wygodne, kompleksowe i dokładne możliwości monitorowania jego parametrów. W odpowiedzi na to zapotrzebowanie firma Huawei opracowała system HUAWEI TruSense integrujący wszystkie najnowsze osiągnięcia firmy w zakresie monitorowania parametrów życiowych. To nowe cyfrowe rozwiązanie definiuje sześć kluczowych cech: dokładność, kompleksowość, szybkość obsługi, elastyczność, otwartość i iteracja.

Aby zapewnić długofalową dokładność w procesie monitorowania parametrów życiowych, a także dostarczać szybsze wyniki, firma Huawei zainwestowała znaczne środki w badania optyczne, elektryczne i materiałoznawcze w celu przezwyciężenia wyzwań, jakie różne odcienie skóry, rozmiary nadgarstków i warunki pogodowe stanowią dla niektórych czujników. Dzięki innowacjom Huawei dokładność podstawowych wskaźników, takich jak tętno, saturacja i ciśnienie krwi, została potwierdzona przez autorytatywne organy branżowe.

HUAWEI TruSense mierzy ponad 60 wskaźników z zakresie zdrowia i fitnessu, obejmujących sześć głównych układów w organizmie człowieka, a także zawiera komponent dobrego samopoczucia emocjonalnego. Czujniki monitorują tętno użytkownika i pobierają dane z autonomicznego układu nerwowego. Są one następnie wprowadzane do algorytmu, który generuje ocenę samopoczucia emocjonalnego i poziomu stresu, aby pomóc użytkownikom cieszyć się dobrym samopoczuciem zarówno fizycznym, jak i emocjonalnym.

Elastyczność, otwartość i ciągła iteracja systemu HUAWEI TruSense umożliwiają partnerom z każdego zakątka świata i każdej części cyfrowego ekosystemu zdrowia udział w kształtowaniu przyszłości technologii w dziedzinie zdrowia i fitnessu. Firma Huawei współpracowała w tym zakresie z ponad 150 partnerami przy realizacji pionierskich badań w różnych obszarach - począwszy od zdalnej opieki zdrowotnej po zarządzanie zdrowiem rodziny.

W nadchodzących latach Huawei będzie dążyć do pozostania w czołówce nauk o zdrowiu i fitnessie oraz wzbogacać życie użytkowników o kolejne innowacje. Pierwsze produkty wyposażone w system HUAWEI TruSense trafią do sprzedaży we wrześniu tego roku. Zachęcamy do śledzenia informacji na bieżąco.

