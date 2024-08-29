Huawei анонсирует новую систему HUAWEI TruSense для питания будущих носимых устройств

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HUAWEI

Aug 29, 2024, 08:36 ET

ДУНГУАНЬ, Китай, 29 августа 2024 г. /PRNewswire/ -- 28 августа миру была представлена система HUAWEI TruSense. Эта инновационная система знаменует собой еще одну веху в предоставлении пользователям точных научно обоснованных технологий в области здравоохранения и фитнеса.

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Компания Huawei вышла на рынок носимых устройств 11 лет назад и на сегодняшний день поставила более 150 миллионов носимых устройств и обеспечила более 520 миллионов пользователей своим приложением Huawei Health. По данным IDC, в первом квартале 2024 года компания Huawei заняла первое место в мире по объемам поставок наручных носимых устройств и является ведущим брендом носимых устройств на китайском рынке в течение пяти лет подряд.

«HUAWEI TruSense является для нас крупным прорывом в технологии датчиков здоровья и фитнеса, и мы останемся в авангарде технологического развития в этой сфере. Это развитие цифрового здравоохранения еще больше поможет пользователям вести более здоровый образ жизни», — сказал г-н Рико Чжан (Rico Zhang), президент линейки продуктов Huawei Smart Wearable and Health, выступая на мероприятии по запуску HUAWEI TruSense.

Потребители во всем мире больше заботятся о своем здоровье, чем когда-либо прежде, и это создало спрос на удобные, всеобъемлющие и точные возможности мониторинга. Ответом Huawei на этот спрос является система, которая объединяет все последние достижения компании в области мониторинга жизненно важных показателей — HUAWEI TruSense System, новая цифровая парадигма здоровья и фитнеса, которая определяется шестью ключевыми характеристиками: точность, полнота, скорость, гибкость, открытость и итеративность.

Чтобы обеспечить долгосрочную точность непрерывного мониторинга показателей жизнедеятельности, а также более быстрые результаты, компания Huawei вложила значительные средства в оптические, электрические и материаловедческие исследования с целью преодоления проблем, связанных с различными оттенками кожи, размерами запястий и погодными условиями, для различных датчиков. Благодаря инновациям Huawei точность основных показателей, таких как частота сердечных сокращений, насыщение крови кислородом и артериальное давление, была сертифицирована авторитетными отраслевыми органами.

HUAWEI TruSense измеряет более 60 показателей здоровья и фитнеса, охватывающих шесть основных систем организма, а также включает компонент эмоционального благополучия. Датчики контролируют частоту сердечных сокращений пользователя и данные вегетативной нервной системы. Эти данные подаются в алгоритм, который производит оценку эмоционального благополучия пользователя и уровня стресса, чтобы помочь пользователям наслаждаться преимуществами как здорового тела, так и здорового ума.

Гибкость, открытость и постоянное развитие системы HUAWEI TruSense позволяют партнерам из всех уголков мира и каждой части экосистемы цифрового здравоохранения участвовать в формировании будущего технологий здравоохранения и фитнеса. В этой области компания Huawei совместно с более чем 150 партнерами провела новаторские исследования в различных сфрах — от удаленного здравоохранения до управления семейным здоровьем.

В ближайшие годы Huawei будет стремиться оставаться в авангарде науки о здоровье и фитнесе и обогащать жизнь пользователей новыми инновациями. Первые продукты HUAWEI TruSense поступят в продажу в сентябре этого года — следите за новостями!

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