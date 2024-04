Huawei apresenta tecnologias de IA para acelerar a transformação de redes direcionada à inteligência total na era Net5.5G

SHENZHEN, China, 18 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- No Huawei Analyst Summit 2024, Steven Zhao, Vice-Presidente da Linha de Produtos de Comunicação de Dados da Huawei, fez um discurso intitulado "Acelerando a Transformação de Redes Direcionada à Inteligência Total". Zhao esclareceu como a Huawei introduziu tecnologias de IA para atualizar os recursos de rede em níveis de caso, processo e sistema, e acelerar a inteligência de redes. Os participantes, incluindo parceiros do setor, também exploraram as tendências atuais e as perspectivas futuras da Indústria Net5.5G.

"À medida que as tecnologias de IA avançam, vemos o ponto de inflexão para implantar a inteligência de redes. As redes precisam estar profundamente integradas às tecnologias de IA, impulsionando as redes Net5.5G para a era inteligente", disse Steven Zhao. "Acreditamos que a inovação em redes na era Net5.5G abrange dois aspectos: IA para Redes e Redes para IA. Uma rede inteligente envolve elementos de rede inteligentes (NEs), gêmeos digitais e IA generativa, que suportam operações de redes inteligentes e eficientes. E as soluções de redes impulsionadas por IA atendem com precisão às necessidades de redes inteligentes e, mais importante, turbinam o treinamento de IA e maximizam a capacidade de transmissão da computação inteligente."

A Huawei foi pioneira na aplicação de tecnologias de inteligência de redes no campo da comunicação de dados. Especificamente, o inovador Net Master da Huawei (impulsionado por IA generativa) e o mapa digital de redes HD aceleram o ritmo direcionado às redes autônomas L4. A Net5.5G de alta qualidade de 10 Gbps CloudCampus aproveita tecnologias de IA para atualizar a experiência sem fio, de aplicativos e de operações e manutenção (O&M). E a WAN convergente Net5.5G, com alto rendimento, alta elasticidade e desempenho altamente garantido, oferece capacidade de transmissão inteligente para a era do poder da computação. A HiSec SASE permite defesa inteligente e aumenta a eficiência das operações de segurança em 100 vezes.

Ethan, Diretor de Redes de Infraestrutura na iFlytek, compartilhou suas práticas inovadoras com a solução de redes de centrais de dados Net5.5G Xinghe da Huawei. Esta solução capacita a iFlytek com um grupo de mais de 10.000 GPUs/NPUs, que aprimora a eficiência do treinamento de modelos de IA em 17% e reduz as interrupções de treinamento de IA em 80%.

2024 é o primeiro ano para uso comercial da Net5.5G. Neste evento, a Associação Mundial de Banda Larga (WBBA) e seus membros apresentaram iniciativas da Indústria Net5.5G para construir infraestruturas de redes premium de alta velocidade. A Academia Chinesa de Tecnologia da Informação e Comunicação (CAICT) também se aprofundou nas arquiteturas de Internet de próxima geração Net5.5G, marcando outra onda de inovação em tecnologia de redes.

Steven Zhao fez um chamado a todas as partes interessadas do setor para que adotem em conjunto a Net5.5G, introduzam tecnologias inteligentes, implementem gêmeos digitais de redes em escala e inspirem a inovação da tecnologia de IA, acelerando, em última análise, a transformação de redes direcionada à inteligência total.

