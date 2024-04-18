Huawei представляет ИИ для ускорения трансформации сети для «Интеллекта всего» в Net5.5G

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Huawei

Apr 18, 2024, 15:29 ET

ШЭНЬЧЖЭНЬ, Китай, 18 апреля 2024 г. /PRNewswire/ -- На Всемирном аналитическом саммите-2024 Стивен Чжао (Steven Zhao), вице-президент направления продуктов Huawei для передачи данных, выступил с речью под названием «Ускорение трансформации сети для Интеллекта всего». Г-н Чжао пролил свет на то, как компания Huawei внедрила технологии ИИ для обновления сетевых возможностей на уровне событий, процессов и систем и ускорения сетевого интеллекта. Участники, в том числе отраслевые партнеры, также ознакомились с текущими тенденциями и будущими перспективами отрасли Net5.5G.

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Steven Zhao delivering a speech
Steven Zhao delivering a speech

«По мере развития технологий ИИ мы видим переломную точку для развертывания сетевого интеллекта. Сети должны быть глубоко интегрированы с технологиями ИИ, продвигая сети Net5.5G в интеллектуальную эру», — сказал Стивен Чжао. — Мы считаем, что сетевые инновации в эпоху Net5.5G охватывают два аспекта: ИИ для сетей и сети для ИИ. Интеллектуальная сеть включает в себя интеллектуальные сетевые элементы, цифровые двойники и генеративный ИИ, которые лежат в основе эффективных интеллектуальных сетевых операций. А сетевые решения на основе ИИ точно отвечают потребностям интеллектуальных сетей и, что более важно, обеспечивают ускоренное обучение ИИ и максимизируют пропускную способность интеллектуальных вычислений».

Huawei стала пионером в применении технологий сетевого интеллекта в области передачи данных. В частности, новаторская модель Net Master от Huawei (основанная на генеративном ИИ) и цифровая карта сети HD ускоряют переход к автономным сетям L4. Net5.5G High-Quality 10 Gbps CloudCampus использует технологии искусственного интеллекта для модернизации беспроводной связи, приложений, операций и обслуживания. А сеть Net5.5G Converged WAN, отличающаяся высокой пропускной способностью, высокой эластичностью и гарантированной производительностью, обеспечивает интеллектуальную пропускную способность для эпохи вычислительных мощностей. HiSec SASE обеспечивает интеллектуальную защиту и повышает эффективность операций безопасности в 100 раз.

Итан (Ethan), директор по инфраструктурным сетям iFlytek, поделился своими инновационными практиками с сетевым решением Huawei Net5.5G Xinghe Data Center Network Solution. Это решение расширяет возможности iFlytek с кластером из более чем 10 000 графических/нейронных процессоров, повышая эффективность обучения модели ИИ на 17% при одновременном сокращении перерывов в обучении ИИ на 80%.

2024 год - первый год коммерческого использования Net5.5G. На этом мероприятии Всемирная ассоциация широкополосной связи (WBBA) и ее члены выдвинули отраслевые инициативы Net5.5G по созданию высокоскоростных сетевых инфраструктур премиум-класса. Китайская академия информационных и коммуникационных технологий (CAICT) также углубилась в Интернет-архитектуры следующего поколения Net5.5G, отметив еще одну волну инноваций в сетевых технологиях.

Стивен Чжао призвал все заинтересованные стороны отрасли совместно использовать Net5.5G, внедрять интеллектуальные технологии, масштабировать сетевые цифровые двойники и вдохновлять инновации в области технологий ИИ, в конечном итоге ускоряя преобразование сети в отношении всего интеллекта.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2390040/Huawei.jpg 

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