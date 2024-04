Huawei wdraża technologie sztucznej inteligencji, przyspieszając transformację sieci w kierunku kompleksowych rozwiązań inteligentnych w erze Net5.5G

SHENZHEN, Chiny, 18 kwietnia 2024 r. /PRNewswire/ -- Podczas szczytu analitycznego Huawei 2024 Steven Zhao, wiceprezes linii produktów do komunikacji danych Huawei, wygłosił przemówienie zatytułowane „Przyspieszenie transformacji sieci w kierunku kompleksowych rozwiązań inteligentnych". Podczas swojego wystąpienia Zhao wyjaśnił, w jaki sposób Huawei wprowadza technologie sztucznej inteligencji (SI), pozwalające zwiększyć możliwości sieci na poziomie poszczególnych przypadków, procesów i systemów oraz przyspieszyć rozwój sieciowych rozwiązań inteligentnych. Uczestnicy, w tym przedstawiciele całego sektora, zapoznali się również z aktualnymi trendami i przyszłymi perspektywami branży Net5.5G.

„Wraz z rozwojem technologii sztucznej inteligencji obserwujemy punkt zwrotny we wdrażaniu sieciowych rozwiązań inteligentnych. Technologie SI muszą zostać głęboko zintegrowane z sieciami, dzięki czemu sieci Net5.5G wkroczą w erę zaawansowanych technologii" - powiedział Steven Zhao. „Jesteśmy przekonani, że innowacje sieciowe w erze Net5.5G obejmują dwa aspekty: SI dla sieci i sieci dla SI. Inteligentna sieć to między innymi inteligentne elementy sieciowe (NE), cyfrowe bliźniaki i generatywna sztuczna inteligencja, które stanowią podstawę wydajnych, precyzyjnych operacji sieciowych. Rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji dokładnie zaspokajają potrzeby zaawansowanych modeli, a co ważniejsze, przyspieszają szkolenie w zakresie sztucznej inteligencji i maksymalizują możliwości transmisji inteligentnych obliczeń".

Koncern Huawei jest pionierem w stosowaniu sieciowych rozwiązań inteligentnych w dziedzinie transmisji danych. W szczególności przełomowy Net Master Huawei (oparty na generatywnej sztucznej inteligencji) i mapa cyfryzacji sieci HD przyspieszają tempo w kierunku autonomicznych sieci L4. Zaawansowana sieć Net5.5G CloudCampus o przepustowości 10 Gb/s wykorzystuje technologie SI w celu udoskonalenia łączności bezprzewodowej, aplikacji oraz obsługi i eksploatacji (O&M). Natomiast usługa Net5.5G Converged WAN - charakteryzująca się wysoką przepustowością, elastycznością i gwarantowaną wydajnością - oferuje inteligentną przepustowość transmisji w erze mocy obliczeniowej. HiSec SASE umożliwia inteligentną ochronę i 100-krotnie zwiększa wydajność operacji zabezpieczających.

Ethan, dyrektor ds. sieci infrastruktury w iFlytek, podzielił się swoimi przełomowymi praktykami dzięki rozwiązaniu sieciowemu Huawei Net5.5G Xinghe Data Center. Narzędzie to zapewnia iFlytek klaster składający się z ponad 10 tys. jednostek GPU/NPU, poprawiając wydajność szkolenia modeli SI o 17% przy jednoczesnym zmniejszeniu przerw uczeniu o 80%.

Rok 2024 jest pierwszym rokiem komercyjnego wykorzystania sieci Net5.5G. Z okazji tego wydarzenia Światowe Stowarzyszenie Szerokopasmowe (WBBA) i jego przedstawiciele zaproponowali inicjatywy branżowe Net5.5G mające na celu budowę szybkich infrastruktur sieciowych klasy premium. Chińska Akademia Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (CAICT) również skierowała się ku architekturze Internetu nowej generacji Net5.5G, wyznaczając kolejną falę innowacji w technologii sieciowej.

Steven Zhao zaapelował do wszystkich podmiotów z branży, aby wspólnie przyjęły Net5.5G, wprowadziły inteligentne technologie, wdrożyły cyfrowe bliźniaki sieci na szeroką skalę i zainspirowały innowacje technologiczne SI, ostatecznie przyspieszając transformację sieci w kierunku kompleksowych rozwiązań inteligentnych.

