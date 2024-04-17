Net5.5G時代已到來，華為全面引入AI技術加速邁向網絡智能化

17 4月, 2024, 23:54 CST
深圳2024年4月17日 /美通社/ -- 今日，華為舉辦全球分析師大會，在「加速邁向網絡智能化」主題論壇中，華為數據通信產品線副總裁趙志鵬發表了主題演講，闡述了華為全面引入AI技術，從組件級、任務級、再到系統級，逐步升級網絡能力，推動網絡智能化加速落地，與業界伙伴共議Net5.5G產業的發展趨勢和未來方向。
趙志鵬表示：「隨著AI技術的飛速發展，網絡智能化部署迎來重要拐點，網絡需要與AI技術深度融合，使能Net5.5G網絡進入智能化時代。我們認為，Net5.5G時代的網絡創新應該包含兩個方面，一是AI For Networks，數通智能化網絡由智能網元、數字孿生和生成式AI三層架構構成，共同支撐起高效、智能的網絡運營。二是Networks For AI，AI加持的數通網絡解決方案不僅能夠精准契合智能化網絡需求，更能反哺AI訓練效率，助力智算運力大幅提升。」
華為已經在數據通信領域率先落地網絡智能化技術。值得關注的是，華為打造業界首個生成式AI加持的網絡大模型應用Net Master，並全新升級高清網絡數字地圖，引領行業加速邁向L4自智網絡。同時，華為展示了Net5.5G高品質萬兆園區網絡，通過AI技術升級無線、應用和運維體驗。Net5.5G融合廣域網絡以高吞吐、高彈性及高保障性能，為算力時代提供智能運力。此外，華為推出HiSec SASE解決方案，實現智能防御，安全運營效率相比傳統提升百倍。
科大訊飛基礎架構網絡總監鮑中帥分享了在數據通信領域的創新實踐。科大訊飛采用Net5.5G星河AI數據中心網絡成功構築了萬卡集群數字底座，AI大模型訓練效率提升了17%，訓練中斷次數減少了80%。
2024年，Net5.5G迎來商用元年，網絡基礎設施的發展方向愈發明確。會上，全球寬帶業務協會（WBBA）與其成員共同提出了Net5.5G產業倡議，號召建設高速高質量的網絡基礎設施。中國信息通信研究院也分享了Net5.5G下一代互聯網總體架構，標志著網絡技術迎來又一次創新熱潮。
最後，趙志鵬呼吁全行業共同迎接Net5.5G產業代際，全面引入智能化技術，規模部署網絡數字孿生，攜手孵化AI技術創新，加速邁向網絡智能化。
SOURCE Huawei
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