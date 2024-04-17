Net5.5G時代已到來，華為全面引入AI技術加速邁向網絡智能化

深圳2024年4月17日 /美通社/ -- 今日，華為舉辦全球分析師大會，在「加速邁向網絡智能化」主題論壇中，華為數據通信產品線副總裁趙志鵬發表了主題演講，闡述了華為全面引入AI技術，從組件級、任務級、再到系統級，逐步升級網絡能力，推動網絡智能化加速落地，與業界伙伴共議Net5.5G產業的發展趨勢和未來方向。

趙志鵬表示：「隨著AI技術的飛速發展，網絡智能化部署迎來重要拐點，網絡需要與AI技術深度融合，使能Net5.5G網絡進入智能化時代。我們認為，Net5.5G時代的網絡創新應該包含兩個方面，一是AI For Networks，數通智能化網絡由智能網元、數字孿生和生成式AI三層架構構成，共同支撐起高效、智能的網絡運營。二是Networks For AI，AI加持的數通網絡解決方案不僅能夠精准契合智能化網絡需求，更能反哺AI訓練效率，助力智算運力大幅提升。」