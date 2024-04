Huawei e UNESCO expandem projeto Escolas abertas para novos países

A segunda fase ocorrerá de 2024 a 2027 no Egito, Brasil e Tailândia

PARIS, 18 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- A UNESCO e a Huawei lançaram ontem a Fase II do projeto Escolas abertas para todos e viabilizadas por tecnologia (TeOSS) no Seminário Futuros Digitais da Educação da UNESCO, anunciando que a segunda fase ocorrerá de 2024 a 2027 no Brasil, na Tailândia e no Egito. A primeira fase já beneficiou milhares de educadores no Egito, em Gana e na Etiópia.

Alinhado com o ODS 4 da ONU, o TeOSS visa construir sistemas educacionais mais resistentes a crises, inclusivos e preparados para o futuro, aproveitando a tecnologia para fornecer apoio a políticas, recursos digitais e treinamento a educadores e alunos.

"Diante de uma transformação digital sem precedentes, a educação está na vanguarda, utilizando a tecnologia não apenas para alargar o acesso, mas para redefinir a própria natureza da aprendizagem e do conhecimento para as gerações por vir", afirmou Stefania Giannini, diretora-geral adjunta de educação da Unesco. "Graças a parceiros como a Huawei, podemos aproveitar esta revolução digital para moldar um futuro educacional inclusivo, equitativo e centrado no ser humano".

Recapitulação da Fase 1 do projeto Escolas abertas

A Fase I do TeOSS ocorreu de 2020 a 2024 no Egito, na Etiópia e em Gana. A UNESCO e a Huawei apoiaram os ministérios da educação dos três países africanos na concepção, implementação e avaliação de sistemas escolares abertos em três projetos piloto.

Como parte desse processo, representantes dos ministérios das três nações partilharam ontem o progresso, as melhores práticas e a experiência da primeira fase no seminário da UNESCO.

"O projeto visa enfrentar os desafios educacionais, integrando plataformas digitais de aprendizagem e conteúdos digitais que se alinhem com o currículo e as competências digitais dos professores. Também busca promover modelos de educação aberta por meio de políticas nacionais de aprendizagem digital", afirmou Hegazi Idris, conselheiro do ministro de Alfabetização e Aprendizagem ao Longo da Vida do Ministério da Educação e Ensino Técnico do Egito.

No Egito, o TeOSS apoia 950.000 educadores do ensino fundamental e médio através do Centro Nacional de Ensino à Distância.

Em Gana, o TeOSS melhorou as plataformas nacionais de educação para estudantes e educadores em todo o país. Em 10 escolas piloto, o projeto beneficiou 1.000 professores e 3.000 alunos.

Na Etiópia, o TeOSS beneficia 12.000 estudantes e 250 educadores em 24 escolas secundárias piloto selecionadas.

Também no seminário da UNESCO, representantes do Brasil, da Tailândia e do Egito discutiram questões nacionais importantes que a educação enfrenta e como a Fase II do projeto TeOSS pode ajudar a resolvê-las.

"A Tailândia lançou a Tailândia Digital para alcançar a educação digital através de conectividade, conteúdo e competências", afirmou Suthep Kaengsanthia, secretário permanente da educação no Ministério da Educação da Tailândia.

"O Brasil estabeleceu uma meta de conectividade universal para fins educacionais em todas as escolas públicas de educação básica do país até 2026", afirmou Barbara Bacellar Rodrigues de Godoy, consultora de gestão de projetos de educação primária do Ministério da Educação no Brasil.

O TeOSS está alinhado com a área educacional da iniciativa de inclusão digital TECH4ALL da Huawei, que visa aproveitar a tecnologia para promover a igualdade e a qualidade da educação.

"A Huawei está totalmente comprometida em trabalhar com a UNESCO, os governos e todas as partes interessadas para desenvolver soluções tecnológicas que possam permitir um mundo digital inclusivo e sustentável", afirmou Liu Mingju, diretora do escritório do programa TECH4ALL da Huawei.

