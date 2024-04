Huawei dan UNESCO Memperluas Program "Opens Schools" ke Negara-Negara Baru

Fase kedua akan berlangsung pada periode 2024-2027 di Mesir, Brazil, dan Thailand

PARIS, 19 April 2024 /PRNewswire/ -- UNESCO dan Huawei kemarin meluncurkan program Technology-Enabled Open Schools for All System (TeOSS) Fase Kedua di acara UNESCO Digital Futures of Education Seminar. Kedua pihak juga mengumumkan, fase kedua dari program tersebut akan berlangsung pada periode 2024-2027 di Brazil, Thailand, dan Mesir. TeOSS Fase Pertama telah mendatangkan manfaat bagi ribuan tenaga pendidik di Mesir, Ghana, dan Etiopia.