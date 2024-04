Rozszerzenie projektu otwartych szkół Huawei i UNESCO na nowe kraje

Drugi etap będzie realizowany w latach 2024-2027 w Egipcie, Brazylii i Tajlandii.

PARYŻ, 18 kwietnia 2024 r. /PRNewswire/ -- Organizacja UNESCO i koncern Huawei zainaugurowały wczoraj II fazę projektu Otwartych i Technologicznych Szkół Powszechnych (TeOSS). Projekt został zapowiedziany podczas seminarium UNESCO „Cyfryzacja przyszłości edukacji ", podczas którego ogłoszono, że druga faza będzie realizowana w latach 2024-2027 w Brazylii, Tajlandii i Egipcie. Z pierwszego etapu skorzystały już tysiące nauczycieli w Egipcie, Ghanie i Etiopii.

UNESCO, Huawei and TeOSS project country representatives at the UNESCO Digital Futures of Education Seminar

Dostosowany do 4. celu zrównoważonego rozwoju ONZ TeOSS koncentruje się na budowaniu stabilniejszych, bardziej włączających społecznie i przyszłościowych systemów edukacji poprzez wykorzystanie technologii w celu udostępnienia zasobów cyfrowych, szkoleń i wsparcia strategicznego dla nauczycieli i osób uczących się.

„W obliczu bezprecedensowej cyfrowej transformacji to właśnie szkolnictwo stoi na czele zmian, sięgając po technologię nie tylko w celu poszerzenia dostępu, ale także aby na nowo zdefiniować samo pojęcie uczenia się i wiedzy dla przyszłych pokoleń - oświadczyła Stefania Giannini, zastępca dyrektora generalnego UNESCO ds. edukacji. - Z pomocą partnerów takich jak Huawei wykorzystujemy tę cyfrową rewolucję, by kształtować sprzyjającą włączeniu społecznemu, sprawiedliwą i skoncentrowaną na człowieku przyszłość edukacji".

Podsumowanie Fazy I programu Otwartych Szkół

Faza I TeOSS obejmowała lata 2020-2024 i realizowana była w Egipcie, Etiopii i Ghanie. Organizacje UNESCO i Huawei współpracowały z ministerstwami edukacji trzech afrykańskich krajów przy projektowaniu, wdrażaniu i ocenie systemów otwartych szkół w ramach trzech projektów pilotażowych.

Przedstawiciele ministerstw reprezentujących wspomniane kraje przedstawili wczoraj na seminarium UNESCO postępy, najlepsze praktyki i doświadczenia pierwszej fazy.

„Projekt ma na celu sprostanie wyzwaniom edukacyjnym poprzez integrację cyfrowych platform edukacyjnych i treści, które są zgodne z programem nauczania i kompetencjami cyfrowymi nauczycieli. Ma również na celu promowanie otwartych modeli edukacyjnych poprzez krajową politykę cyfrowego uczenia się" - powiedział Hegazi Idris, doradca ministra ds. umiejętności czytania i pisania oraz ustawicznego kształcenia w Ministerstwie Edukacji i Kształcenia Technicznego w Egipcie.

W Egipcie TeOSS wspiera 950 tys. nauczycieli K-12 za pośrednictwem Narodowego Centrum Kształcenia na Odległość.

W Ghanie TeOSS przyczynił się do rozwoju krajowych platform edukacyjnych dla uczniów i nauczycieli w całym kraju. W 10 szkołach pilotażowych z projektu skorzystało 1 tys. nauczycieli i 3 tys. uczniów.

W Etiopii TeOSS umożliwia naukę 12 tys. uczniów i wsparcie 250 nauczycieli w 24 wybranych pilotażowych szkołach średnich.

Podczas seminarium UNESCO przedstawiciele Brazylii, Tajlandii i Egiptu dyskutowali o kluczowych krajowych problemach stojących przed edukacją oraz o tym, w jaki sposób II faza projektu TeOSS może pomóc w ich rozwiązaniu.

„Tajlandia zainicjowała projekt Digital Thailand, aby osiągnąć edukację cyfrową poprzez łączność, treści i kompetencje" - powiedział Suthep Kaengsanthia, stały sekretarz ds. edukacji w Ministerstwie Edukacji Tajlandii.

„Brazylia postawiła sobie za cel zapewnienie powszechnej łączności do celów edukacyjnych we wszystkich publicznych szkołach podstawowych w kraju do 2026 roku" - poinformowała Barbara Bacellar Rodrigues de Godoy, konsultant ds. zarządzania projektami edukacji podstawowej w Ministerstwie Edukacji Brazylii.

TeOSS wpisuje się w domenę edukacyjną inicjatywy włączenia cyfrowego TECH4ALL , firmy Huawei, której celem jest wykorzystanie technologii do zwiększenia równości i jakości edukacji.

„Koncern Huawei jest w pełni zaangażowany we współpracę z UNESCO, rządami i wszystkimi zainteresowanymi stronami w celu opracowania rozwiązań technologicznych, które mogą umożliwić integracyjny i zrównoważony świat cyfrowy" - oświadczył Liu Mingju, dyrektor biura programu TECH4ALL w Huawei.