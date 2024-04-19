Huawei и ЮНЕСКО расширяют проект по открытию школ в новых странах

Второй этап продлится с 2024 по 2027 год в Египте, Бразилии и Таиланде

ПАРИЖ, 18 апреля 2024 г. /PRNewswire/ -- ЮНЕСКО и Huawei вчера запустили второй этап проекта «Открытые высокотехнологичные школы для всех» (TeOSS) на семинаре ЮНЕСКО «Цифровое будущее образования», объявив, что второй этап продлится с 2024 по 2027 год в Бразилии, Таиланде и Египте. Первый этап уже принес пользу тысячам педагогов в Египте, Гане и Эфиопии.

UNESCO, Huawei and TeOSS project country representatives at the UNESCO Digital Futures of Education Seminar

В соответствии с ЦУР 4 ООН проект TeOSS стремится создать более устойчивые к кризисам, инклюзивные и перспективные системы образования, используя технологии для предоставления цифровых ресурсов, обучения и политической поддержки преподавателям и учащимся.

«Перед лицом беспрецедентной цифровой трансформации образование стоит на переднем крае, используя технологии не только для расширения доступа, но и для переопределения самой природы обучения и знаний для будущих поколений, — сказала Стефания Джаннини (Stefania Giannini), заместитель генерального директора ЮНЕСКО по вопросам образования. — Благодаря таким партнерам, как Huawei, мы можем использовать эту цифровую революцию для формирования инклюзивного, справедливого и ориентированного на человека образовательного будущего».

Резюме этапа 1 программы «Открытые школы»

Этап 1 TeOSS проходил с 2020 по 2024 год в Египте, Эфиопии и Гане. ЮНЕСКО и Huawei оказали поддержку министерствам образования трех африканских стран в разработке, внедрении и оценке открытых школьных систем в рамках трех пилотных проектов.

В рамках этого процесса представители министерств из трех стран поделились прогрессом, передовым опытом и опытом первого этапа на вчерашнем семинаре ЮНЕСКО.

«Проект направлен на решение образовательных проблем путем интеграции цифровых платформ обучения и цифрового контента, которые соответствуют учебной программе и цифровым знаниям учителей. Он также направлен на продвижение моделей открытого образования посредством национальной политики цифрового обучения, — сказал Хегази Идрис (Hegazi Idris), советник министра грамотности и непрерывного обучения Министерства образования Египта.

В Египте TeOSS поддерживает 950 000 преподавателей K-12 через Национальный центр дистанционного обучения.

В Гане проект TeOSS расширил национальные образовательные платформы для учащихся и преподавателей по всей стране. В 10 пилотных школах проектом воспользовались 1000 учителей и 3000 учащихся.

В Эфиопии TeOSS охватывает 12 000 учащихся и 250 преподавателей в 24 отобранных пилотных средних школах.

Также на семинаре ЮНЕСКО представители Бразилии, Таиланда и Египта обсудили ключевые национальные проблемы, стоящие перед образованием, и то, как этап 2 проекта TeOSS может помочь в их решении.

«Таиланд запустил Digital Thailand для цифрового образования посредством связи, материалов и знаний», — сказал Сутхеп Кенгсантия (Suthep Kaengsanthia), постоянный секретарь по вопросам образования Министерства образования Таиланда.

«Бразилия поставила перед собой цель обеспечить всеобщее подключение для образовательных целей во всех государственных школах базового образования в стране к 2026 году», — сказала Барбара Баселлар Родригес де Годой (Barbara Bacellar Rodrigues de Godoy), консультант по управлению проектами начального образования Министерства образования Бразилии.

TeOSS соответствует образовательной инициативе Huawei по цифровой интеграции TECH4ALL, целью которой является использование технологий для обеспечения равенства и качества образования.

«Huawei полностью привержена сотрудничеству с ЮНЕСКО, правительствами и всеми заинтересованными сторонами для разработки технологических решений, которые могут обеспечить инклюзивный и устойчивый цифровой мир», — сказала Лю Минцзю (Liu Mingju), директор офиса программы TECH4ALL в Huawei.

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