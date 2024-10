Huawei ganha o prêmio "Caso de uso de transporte óptico mais inovador" na Network X NGON 2024

PARIS, 11 de outubro de 2024 /PRNewswire/ -- A Huawei ganhou o prêmio "Caso de uso de transporte óptico mais inovador" na Network X 2024, também conhecida como Next-Generation Optical Networks (NGON) 2024, realizada em Paris, França. Este prêmio reconhece o fabricante de dispositivos que fornece a solução mais inovadora e que criou um novo valor monetário para as operadoras. A Huawei ajuda as operadoras do mundo todo a construir redes de backbone de custo/bit ideais orientadas para DC com sua solução inovadora de 400G/800G, incluindo o maior backbone de 400G do mundo. É uma prova do reconhecimento dentro da indústria das inovações da Huawei no campo do transporte óptico, como velocidade ultra-alta, espectro ultra-largo, comutação OXC totalmente óptica e recursos algorítmicos.

Prêmio "Caso de uso de transporte óptico mais inovador" (PRNewsfoto/HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD)

A Huawei está comprometida com o campo óptico há muitos anos e conquistou a maior fatia no mercado de comunicações ópticas por 16 anos consecutivos. Durante a NGON 2024, a Huawei propôs uma arquitetura de rede de destino de transmissão premium totalmente óptica para a era da inteligência e demonstrou uma série de soluções inovadoras para ajudar as operadoras a criar recursos de rede, como acesso premium onipresente, latência de 1 ms e confiabilidade de 99,9999%. As soluções fornecem experiências premium de vários aplicativos inteligentes e permitem que as operadoras aproveitem novas oportunidades de conectividade determinística na era da inteligência.

Em termos de velocidade ultra-alta, a Huawei apresentou módulos coerentes de 1,6 T, que podem atender aos requisitos comerciais de interconexão DC de grande capacidade em redes metropolitanas. Em termos de espectro ultra-largo, a Huawei estendeu a capacidade de integração às placas OTU com base no WSS integrado de banda C+L usado comercialmente no ano passado. Isso melhora ainda mais a integração dos sistemas de banda C+L e reduz o consumo de energia e a área ocupada pelo dispositivo. Em termos de comutação totalmente óptica, a Huawei lançou placas de comutação óptica de vários graus orientadas para cenários de acesso ao metrô para alcançar a implantação da rede de acesso ao metrô em todos os cenários. Em termos de recursos de software do sistema, a inovadora solução Hybrid ASON da Huawei implementa sinergia óptico-elétrica para vários redirecionamentos, fornece proteção econômica contra vários cortes de fibra e garante 99,9999% de confiabilidade de rede. Quanto ao gerenciamento e controle de redes ópticas, a Huawei promove ativamente a formulação de padrões para redes ópticas autônomas e lança recursos inovadores, como garantia de integridade da rede óptica, detecção inteligente de cabos compartilhados e compactação inteligente de alarmes. Tudo isso permite uma O&M proativa e melhora drasticamente a eficiência.

Além disso, a solução de linha privada premium OTN da Huawei tem sido usada comercialmente por dezenas de operadoras em todo o mundo para aumentar a receita. Este ano, a Huawei lançou a solução OTN P2MP baseada em rede de dispositivo único OTN, ajudando as operadoras a construir linhas privadas OTN mais inclusivas e fornecendo acesso premium onipresente para atualizações inteligentes do setor.

A era da inteligência traz novas oportunidades para as operadoras. A Huawei continuará a ajudar as operadoras a construir redes premium totalmente ópticas para inteligência com base em tecnologia e negócios, a fornecer uma garantia de rede mais estável e eficiente para aplicações inteligentes e a promover a ampla aplicação de tecnologias de IA, aproveitando assim as oportunidades da era da inteilgência em conjunto.

