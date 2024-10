Huawei zdobywa nagrodę za „Najbardziej innowacyjny przypadek zastosowania transportu optycznego" podczas konferencji Network X NGON 2024

PARYŻ, 10 października 2024 /PRNewswire/ -- Firma Huawei zdobyła nagrodę za „Najbardziej innowacyjny przypadek zastosowania transportu optycznego" („Most Innovative Optical Transport Use Case") podczas konferencji Network X 2024, znanej również pod nazwą Next-Generation Optical Networks (NGON) 2024, która odbyła się w Paryżu, we Francji. Nagroda ta ma na celu wyróżnienie dostawcy urządzeń, który zapewnia najbardziej innowacyjne rozwiązanie oraz nową wartość finansową dla operatorów. Huawei pomaga globalnym operatorom budować sieci szkieletowe ukierunkowane na połączenia DC o optymalnym koszcie/wartościach bitowych dzięki innowacyjnemu rozwiązaniu 400G/800G, w tym największej na świecie sieci szkieletowej 400G. Jest to świadectwo uznania dla innowacyjnych rozwiązań Huawei w dziedzinie transportu optycznego, takich jak ultraszybkie, ultraszerokie spektrum, w pełni optyczne przełączanie OXC i potencjał algorytmów.

"Most Innovative Optical Transport Use Case" Award

Huawei od lat angażuje się w działania w branży optycznej, przez 16 kolejnych lat notując największy udział w rynku komunikacji optycznej. Podczas NGON 2024 firma Huawei zaproponowała w pełni optyczną, docelową architekturę sieci transmisji z segmentu premium z myślą o erze inteligentnych rozwiązań, jednocześnie demonstrując szereg innowacyjnych rozwiązań, aby pomóc operatorom w budowaniu możliwości sieci, takich jak powszechny dostęp jakości premium, opóźnienie wynoszące 1 ms i niezawodność na poziomie 99,9999%. Funkcje te zapewniają najwyższą jakość inteligentnych aplikacji i pozwalają operatorom wykorzystywać nowe możliwości deterministycznej łączności w erze inteligentnych rozwiązań.

W obszarze ultraszybkiej łączności firma Huawei zaprezentowała moduły koherentne 1,6 T, które mogą spełnić komercyjne wymagania połączeń DC o dużej przepustowości w obrębie sieci metro. Jeśli chodzi o ultraszerokie spektrum, Huawei rozszerza możliwości integracji z uwzględnieniem płyt OTU opartych na zintegrowanym WSS w paśmie C + L, wprowadzonym do komercyjnego użytku w zeszłym roku. To dodatkowo usprawnia integrację systemów działających w paśmie C+L, a także pozwala zmniejszyć zużycie energii oraz wymiary geometryczne urządzenia. Jeśli chodzi o w pełni optyczne przełączanie, firma Huawei opracowała wielostopniowe, optyczne płyty przełączające, ukierunkowane na scenariusze dostępu do sieci metro, aby zapewnić ich pełne wdrożenie we wszystkich scenariuszach. Jeśli chodzi o „miękkie" możliwości systemu, innowacyjne rozwiązanie Hybrid ASON od Huawei zakłada wdrożenie synergii optyczno-elektrycznej dla wielu przekierowań, gwarantuje opłacalną ochronę przed wieloma odcięciami włókien i zapewnia niezawodność sieci na poziomie 99,9999%. W obszarze zarządzania i kontroli sieci optycznej, Huawei aktywnie promuje kształtowanie standardów dla autonomicznych sieci optycznych i wprowadza innowacyjne funkcje, takie jak zapewnienie odpowiedniej kondycji sieci optycznej, inteligentne wykrywanie kabli współbieżnych i inteligentna kompresja alarmów. Wszystko to umożliwia proaktywną obsługę i utrzymanie sieci oraz znacznie poprawia jej wydajność.

Rozwiązanie Huawei dla prywatnej linii premium OTN jest komercyjnie wykorzystywane przez dziesiątki operatorów na całym świecie, z myślą o zwiększeniu przychodów. W tym roku firma wprowadziła rozwiązanie OTN P2MP oparte na sieci pojedynczego urządzenia OTN, pomagając operatorom tworzyć w większym stopniu zintegrowane, prywatne linie OTN i zapewniając powszechny dostęp jakości premium do inteligentnych ulepszeń branżowych.

Era inteligentnych rozwiązań otwiera nowe możliwości dla operatorów. Huawei będzie nadal pomagać operatorom w budowaniu w pełni optycznych sieci premium w ramach inteligentnych rozwiązań technologicznych i biznesowych, a także zapewniać bardziej stabilne i wydajne bezpieczeństwo sieci dla inteligentnych aplikacji oraz promować szerokie zastosowanie technologii AI, wykorzystując w ten sposób możliwości, jakie oferuje era inteligentnych rozwiązań.

Zdjęcia -https://mma.prnewswire.com/media/2527290/Most_Innovative_Optical_Transport_Use_Case_Award.jpg