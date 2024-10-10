Network X 2024: Huawei награжден за «Новаторское использование оптического транспорта»

ПАРИЖ, 10 октября 2024 г. /PRNewswire/ -- Компания Huawei получила награду «Самое новаторское использование оптического транспорта» на выставке Network X 2024, также известной как Next-Generation Optical Networks (NGON) 2024, состоявшейся в Париже, Франция. Этой наградой отмечаются поставщики устройств, которые предоставляют самое инновационное решение и создают новую денежную ценность для операторов. Благодаря инновационному решению 400G/800G, в том числе крупнейшей в мире магистрали 400G, Huawei помогает глобальным операторам создавать оптимальные магистральные сети, ориентированные на постоянный ток, с оптимальной стоимостью/бит. Это свидетельствует о признании в отрасли инноваций Huawei в области оптического транспорта, таких как сверхвысокая скорость, сверхширокий спектр, полностью оптическая коммутация OXC и возможности алгоритмов.

"Most Innovative Optical Transport Use Case" Award

Huawei уже много лет занимается оптической сферой и завоевывает самую большую долю на рынке оптической связи в течение 16 лет подряд. Во время NGON 2024 компания Huawei предложила полностью оптическую архитектуру сети передачи данных премиум-класса для интеллектуальной эпохи и продемонстрировала ряд инновационных решений, помогающих операторам создавать такие сетевые возможности, как повсеместный доступ премиум-класса, задержка 1 мс и надежность 99,9999%. Решения обеспечивают превосходный опыт различных интеллектуальных приложений и позволяют операторам использовать новые возможности для детерминированной связи в интеллектуальную эпоху.

Что касается сверхвысокой скорости, компания Huawei продемонстрировала когерентные модули 1,6 ТБ, которые могут удовлетворить коммерческие требования к межсоединениям постоянного тока большой емкости в метро-сетях. Что касается сверхширокого спектра, Huawei расширила возможности интеграции с платами OTU на основе интегрированного WSS C+L-band, коммерчески используемого в прошлом году. Это дополнительно улучшает интеграцию систем C+L-band и снижает энергопотребление и занимаемую площадь устройства. Что касается полностью оптической коммутации, компания Huawei выпустила многоуровневые оптические коммутационные платы, ориентированные на сценарии доступа к метро, чтобы обеспечить развертывание сети общегородского доступа во всех сценариях. Что касается программных возможностей системы, инновационное гибридное решение ASON от Huawei реализует оптико-электрическую синергию для нескольких перенаправлений, обеспечивает экономичную защиту от множественных перерезов волокон и обеспечивает надежность сети 99,9999%. Что касается управления и контроля оптическими сетями, Huawei активно продвигает разработку стандартов для автономных оптических сетей и запускает инновационные функции, такие как обеспечение работоспособности оптических сетей, интеллектуальное совместное обнаружение кабелей и интеллектуальное сжатие сигналов тревоги. Все это обеспечивает упреждающую эксплуатацию и техническое обслуживание и значительно повышает эффективность.

Кроме того, решение Huawei OTN для частных линий премиум-класса коммерчески используется десятками операторов по всему миру для увеличения доходов. В этом году компания Huawei запустила решение OTN P2MP на основе сетей с одним OTN-устройством, помогая операторам создавать более инклюзивные частные линии OTN и предоставляя повсеместный доступ премиум-класса для интеллектуальных отраслевых обновлений.

Интеллектуальная эра открывает новые возможности для операторов. Huawei продолжит помогать операторам строить полностью оптические сети премиум-класса для интеллектуальных решений, основанных как на технологиях, так и на бизнесе, предоставлять более стабильные и эффективные сетевые гарантии для интеллектуальных приложений и содействовать широкому применению технологий ИИ, тем самым используя возможности интеллектуальной эпохи вместе.

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