Huawei remporte le prix « Most Innovative Optical Transport Use Case » lors de Network X NGON 2024

PARIS, 10 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Huawei a remporté le prix « Most Innovative Optical Transport Use Case » (cas d'utilisation de transport optique le plus innovant) lors de Network X 2024, également connu sous le nom de Next-Generation Optical Networks (NGON) 2024, qui s'est tenu à Paris, en France. Ce prix vise à récompenser le fournisseur d'appareils qui propose la solution la plus innovante et qui a créé une nouvelle valeur monétaire pour les opérateurs. Huawei aide les opérateurs mondiaux à construire des réseaux dorsaux à coût/bit optimal orientés CC grâce à sa solution innovante 400G/800G, dont le plus grand réseau dorsal 400G au monde. Il témoigne de la reconnaissance par le secteur des innovations de Huawei dans le domaine du transport optique, telles que la commutation tout optique OXC à très haut débit et à spectre très large, et les capacités algorithmiques.

"Most Innovative Optical Transport Use Case" Award

Huawei se consacre au domaine de l'optique depuis de nombreuses années et a conquis la plus grande part du marché des communications optiques ces 16 dernières années. Lors de NGON 2024, Huawei a proposé une architecture de réseau cible de transmission premium tout optique pour l'ère intelligente et a présenté une série de solutions innovantes pour aider les opérateurs à développer des capacités de réseau telles que l'accès premium omniprésent, un temps de latence de 1 ms et une fiabilité de 99,9999 %. Ces solutions offrent des expériences premium de diverses applications intelligentes et permettent aux opérateurs de saisir de nouvelles possibilités de connectivité déterministe à l'ère intelligente.

En ce qui concerne l'ultra-haut débit, Huawei a présenté des modules cohérents de 1,6 T, qui peuvent répondre aux exigences commerciales de l'interconnexion CC à grande capacité dans les réseaux métropolitains. En ce qui concerne le spectre ultra-large, Huawei a étendu la capacité d'intégration aux cartes OTU basées sur le WSS intégré en bande C+L utilisé commercialement l'année dernière. Cette extension améliore encore l'intégration des systèmes en bande C+L et réduit la consommation d'énergie et l'encombrement de l'appareil. En ce qui concerne la commutation tout optique, Huawei a lancé des cartes de commutation optique à plusieurs degrés orientées vers les scénarios d'accès métropolitain afin de permettre le déploiement de réseaux d'accès métropolitain dans tous les scénarios. En ce qui concerne les capacités logicielles du système, la solution innovante Hybrid ASON de Huawei met en œuvre une synergie optique-électrique pour des réacheminements multiples, fournit une protection contre les coupures de fibres multiples à moindre coût et garantit une fiabilité du réseau de 99,9999 %. En ce qui concerne la gestion et le contrôle des réseaux optiques, Huawei encourage activement la formulation de normes pour les réseaux optiques autonomes et lance des fonctions innovantes telles que l'assurance de la santé du réseau optique, la détection intelligente des cocâbles et la compression intelligente des alarmes. Tout cela permet une exploitation et une gestion proactives et améliore considérablement l'efficacité.

En outre, la solution de ligne privée OTN premium de Huawei est utilisée commercialement par des dizaines d'opérateurs dans le monde entier pour augmenter leurs recettes. Cette année, Huawei a lancé la solution OTN P2MP basée sur la mise en réseau d'un appareil OTN unique, aidant ainsi les opérateurs à construire des lignes privées OTN plus inclusives et à fournir un accès premium omniprésent pour des mises à niveau intelligentes de l'industrie.

L'ère intelligente offre de nouvelles possibilités aux transporteurs. Huawei continuera d'aider les opérateurs à mettre en place des réseaux premium tout optique pour l'intelligence sur la base de la technologie et de l'économie, à fournir l'assurance d'un réseau plus stable et plus efficace pour les applications intelligentes, et à encourager l'application étendue des technologies de l'IA, saisissant ainsi ensemble les possibilités offertes par l'ère de l'intelligence.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2527290/Most_Innovative_Optical_Transport_Use_Case_Award.jpg