華為在Network X NGON 2024論壇上斬獲光傳送領域最佳創新應用大獎

在超高速領域，華為展示了1.6T相干模塊，可滿足城域網大容量DC互聯的商用需求。在超寬頻譜方面，華為在去年投入商用的C+L波段一體化WSS基礎上，將集成能力擴展到OTU板卡，進一步提高了C+L波段系統的集成度，降低了功耗和設備佔用空間。在全光交換方面，華為發佈了面向城域接入場景的多維光交換板卡，實現城域接入網的全場景組網部署。在系統軟能力領域，華為創新的Hybrid ASON解決方案實現多次重路由的光電聯動，以最優成本提供抗多次斷纖的保護能力，確保99.9999%的網絡可靠性。在光網絡管控領域，華為積極推進自智光網絡標準制定，推出光網健康保障、光纖同纜智能檢測、智能告警壓縮等創新功能，實現了主動運維和效率的大幅提升。

此外，華為的OTN品質專線解決方案已在全球數十家運營商成功商用，幫助運營商實現增收。今年，華為又推出了基於單OTN設備組網的OTN P2MP解決方案，幫助運營商打造更加普惠的OTN品質專線，為行業智能化升級提供泛在品質接入。

智能時代為運營商帶來新機遇。華為將繼續從技術和業務兩方面，持續助力運營商打造全光品質運力網，為智能應用提供更加穩定、高效的網絡保障，推動人工智能技術的廣泛應用，共同把握智能時代的機遇。

SOURCE HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD