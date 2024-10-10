華為在Network X NGON 2024論壇上斬獲光傳送領域最佳創新應用大獎

新聞提供者HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD
10 10月, 2024, 21:35 CST
巴黎2024年10月10日 /美通社/ -- 2024年10月10日 在法國巴黎舉行的Network X 2024（又稱Next-Generation Optical Networks (NGON) 2024/2024下一代光網絡論壇）上，華為斬獲「光傳送領域最佳創新應用」大獎。該獎項旨在表彰為運營商提供最具創新性的解決方案並帶來新的商業價值的設備供應商。華為憑借其創新的400G/800G解決方案，幫助全球運營商打造面向DC、每比特成本達到最優的骨幹網，包括全球最大的400G骨幹網。這充分證明了華為在超高速、超寬頻譜、全光交換OXC、算法能力等光傳送領域的創新已得到業界的高度認可。
華為在光領域深耕多年，連續16年蟬聯光通信市場份額第一。在NGON 2024論壇期間，華為提出了面向智能時代的全光品質運力目標網架構，並展示了一系列創新解決方案，幫助運營商打造泛在品質接入、1毫秒超低時延、99.9999%超高可靠性等網絡能力。這些解決方案為各種智能應用提供了優質體驗，助力運營商抓住智能時代確定性連接需求的新機遇。
在超高速領域，華為展示了1.6T相干模塊，可滿足城域網大容量DC互聯的商用需求。在超寬頻譜方面，華為在去年投入商用的C+L波段一體化WSS基礎上，將集成能力擴展到OTU板卡，進一步提高了C+L波段系統的集成度，降低了功耗和設備佔用空間。在全光交換方面，華為發佈了面向城域接入場景的多維光交換板卡，實現城域接入網的全場景組網部署。在系統軟能力領域，華為創新的Hybrid ASON解決方案實現多次重路由的光電聯動，以最優成本提供抗多次斷纖的保護能力，確保99.9999%的網絡可靠性。在光網絡管控領域，華為積極推進自智光網絡標準制定，推出光網健康保障、光纖同纜智能檢測、智能告警壓縮等創新功能，實現了主動運維和效率的大幅提升。
此外，華為的OTN品質專線解決方案已在全球數十家運營商成功商用，幫助運營商實現增收。今年，華為又推出了基於單OTN設備組網的OTN P2MP解決方案，幫助運營商打造更加普惠的OTN品質專線，為行業智能化升級提供泛在品質接入。
智能時代為運營商帶來新機遇。華為將繼續從技術和業務兩方面，持續助力運營商打造全光品質運力網，為智能應用提供更加穩定、高效的網絡保障，推動人工智能技術的廣泛應用，共同把握智能時代的機遇。
SOURCE HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD
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