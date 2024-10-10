Huawei, Network X NGON 2024'te "En Yenilikçi Optik Taşıma Kullanım Örneği" Ödülünü Kazandı

PARİS, 10 Ekim 2024 /PRNewswire/ -- Huawei, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen ve Yeni Nesil Optik Ağlar (NGON) 2024 olarak da bilinen Network X 2024'te "En Yenilikçi Optik Taşıma Kullanım Örneği" ödülünü kazandı. Bu ödülün amacı, en yenilikçi çözümü sunan ve taşıyıcılar için yeni parasal değer yaratan cihaz tedarikçisini ödüllendirmektir. Huawei, dünyanın en büyük 400G omurgası da dahil olmak üzere yenilikçi 400G/800G çözümü ile küresel operatörlerin DC odaklı optimum maliyet/bit omurga ağları kurmalarına yardımcı oluyor. Bu, Huawei'nin ultra yüksek hız, ultra geniş spektrum, tamamen optik anahtarlama OXC ve algoritma yetenekleri gibi optik taşıma alanındaki yeniliklerinin sektördeki tanınırlığının bir kanıtıdır.

"Most Innovative Optical Transport Use Case" Award

Huawei, uzun yıllardır optik alanına kendini adamıştır ve optik iletişim pazarında 16 yıl üst üste en büyük pazar payını kazanmıştır. NGON 2024 sırasında Huawei, akıllı çağ için tamamen optik bir premium iletim hedef ağ mimarisi önerdi ve operatörlerin her yerde bulunan premium erişim, 1 ms gecikme süresi ve %99,9999 güvenilirlik gibi ağ yetenekleri oluşturmasına yardımcı olacak bir dizi yenilikçi çözüm sergiledi. Çözümler, çeşitli akıllı uygulamalar için üstün deneyimler sunmakta ve operatörlerin akıllı çağda deterministik bağlantı için yeni fırsatlar yakalamasını sağlamaktadır.

Ultra yüksek hız açısından Huawei, metro ağlarında büyük kapasiteli DC ara bağlantısının ticari gereksinimlerini karşılayabilen 1.6T uyumlu modülleri sergiledi. Ultra geniş spektrum açısından Huawei, geçen yıl ticari olarak kullanılan C+L-band entegre WSS'yi temel alan OTU kartlarına entegrasyon kabiliyetini genişletti. Bu, C+L-bant sistemlerinin entegrasyonunu daha da geliştirmekte ve güç tüketimi ile cihazın kapladığı alanı azaltmaktadır. Tamamen optik anahtarlama açısından Huawei, tüm senaryolarda metro erişim ağı dağıtımını sağlamak için metro erişim senaryolarına yönelik çok dereceli optik anahtarlama kartlarını piyasaya sürdü. Sistem yumuşak yetenekleri açısından Huawei'in yenilikçi Hibrit ASON çözümü, çoklu yeniden yönlendirmeler için optik-elektrik sinerjisi uygular, çoklu fiber kesintilerine karşı uygun maliyetli koruma sağlar ve %99,9999 ağ güvenilirliği sağlar. Optik ağ yönetimi ve kontrolüne gelince, Huawei otonom optik ağlar için standart formülasyonunu aktif olarak teşvik etmekte ve optik ağ sağlık güvencesi, akıllı ortak kablo algılama ve akıllı alarm sıkıştırma gibi yenilikçi özellikleri piyasaya sürmektedir. Tüm bunlar proaktif İşletme ve Bakım sağlar ve verimliliği önemli ölçüde artırır.

Dahası, Huawei'in OTN premium özel hat çözümü, geliri artırmak için dünya çapında düzinelerce operatör tarafından ticari olarak kullanılmaktadır. Huawei bu yıl, operatörlerin daha kapsayıcı OTN özel hatları oluşturmasına yardımcı olan ve akıllı endüstri yükseltmeleri için her yerde bulunan premium erişim sağlayan tek OTN cihaz ağına dayalı OTN P2MP çözümünü piyasaya sürdü.

Akıllı çağ, operatörlere yeni fırsatlar getiriyor. Huawei, operatörlerin hem teknolojiye hem de işletmeye dayalı zeka için tamamen optik premium ağlar oluşturmasına yardımcı olmaya, akıllı uygulamalar için daha istikrarlı ve verimli ağ güvencesi sağlamaya ve yapay zeka teknolojilerinin geniş çapta uygulanmasını teşvik etmeye ve böylece akıllı çağın fırsatlarını birlikte yakalamaya devam edecek.

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