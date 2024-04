Huawei, inovadora em redes globais, lidera a nova era da tecnologia de redes universitárias

SHENZHEN, China, 15 de abril de 2024 /PRNewswire/ --

Introdução

A Huawei é mais uma vez nomeada líder no cobiçado Magic Quadrant™ da Gartner® de 2024 na categoria de infraestrutura de LAN corporativa com e sem fio, o que acreditamos ilustrar sua forte tradição de excelência e inovação, bem como sua presença incrível no cenário mundial. Esse reconhecimento é particularmente notável para nós, uma vez que a Huawei é a única fornecedora posicionada no Quadrante de Líderes cuja sede não está localizada na América do Norte. Neste ano, consideramos que o salto notável da Huawei em "Capacidade de Execução", garantindo um lugar entre os 3 Mais Altos pela primeira vez, é prova do seu momentum de longa data em inovação tecnológica e expansão de mercado.

Liderança tecnológica em Wi-Fi 7

A Huawei está na vanguarda da tecnologia Wi-Fi 7, e a sua liderança é, sem dúvida, demonstrada através de contribuições substanciais aos padrões do Wi-Fi. As contribuições padrão incomparáveis da Huawei, liderando o processo com o maior número de contribuições globalmente para o Wi-Fi 7, significam a sua dedicação à inovação e excelência na tecnologia Wi-Fi.

Os avanços tecnológicos da Huawei se estendem às inovações de seus produtos, especialmente no Wi-Fi 7, que apresenta antena inteligente de última geração, agendamento convergente e outras tecnologias inovadoras. Essas inovações melhoram significativamente o desempenho da rede, a largura de banda e a simultaneidade de usuários, ao mesmo tempo que melhoram a estabilidade e a cobertura da rede. Um excelente exemplo das proezas do Wi-Fi 7 da Huawei em ação é a transformação da Escola Internacional de Mônaco (ISM) no primeiro campus da Europa com Wi-Fi 7. Essa atualização permite experiências de aprendizagem online e interativas, contínuas e de alta velocidade, estabelecendo um novo padrão para instituições educacionais em todo o mundo.

Solidificando ainda mais sua liderança tecnológica, a Huawei planeja tornar os serviços de rede com Wi-Fi 7 de primeira classe inclusivos para todos, lançando 13 pontos de acesso de Wi-Fi 7 para todos os cenários em 2024. Esses pontos de acesso abrangem modelos internos, externos, instalados, de parede e IoT, atendendo a uma ampla variedade de casos de uso. Essa linha completa foi criada para elevar a experiência de rede sem fio em diversos setores, impulsionando a transição global para uma nova era de redes sem fio de 10 Gbps.

Construção de rede inovadora centrada na experiência

A Huawei revolucionou as redes universitárias com sua mudança inovadora de uma filosofia de construção de rede centrada na conectividade para uma filosofia de construção de rede centrada na experiência. Isso é especialmente vital na era digital atual, onde a qualidade do serviço de rede impacta diretamente na satisfação e na produtividade do usuário. Ao priorizar a experiência, o CloudCampus de 10 Gbps de alta qualidade da Huawei oferece um conjunto holístico de atualizações, especialmente nos três tipos de atualização de experiência a seguir:

Atualização de experiência sem fio

A incomparável tecnologia Wi-Fi 7 para todos os cenários da Huawei marca um salto significativo nas redes sem fio, oferecendo velocidades e confiabilidade recordes. Com velocidades de usuário individuais chegando a 4,33 Gbps, a tecnologia Wi-Fi 7 da Huawei permite o download instantâneo de arquivos grandes. Exclusiva da Huawei é a tecnologia de agendamento convergente que melhora significativamente as conexões simultâneas, tornando-a ideal para aplicações de alta demanda, como VR 4K de 30 canais, sem qualquer atraso ou desconforto. Outra inovação importante é a tecnologia Wi-Fi Shield, que oferece segurança incomparável ao tornar os sinais Wi-Fi invisíveis para usuários não autorizados.

Atualização da experiência dos aplicativos

Aprofundando-se na experiência dos aplicativos, a Huawei assumiu a liderança no lançamento da solução Application Experience Assurance. Essa solução inovadora identifica com precisão mais de 6.000 tipos de aplicativos e utiliza tecnologia de fatiamento flexível para garantir que os principais aplicativos aproveitem os recursos de rede priorizados, criando uma experiência sempre ideal. Além disso, a solução VIP Experience Assurance da Huawei é um recurso de destaque, oferecendo faixas de rede dedicadas para usuários VIPs para garantir uma experiência sem falhas.

Atualização da experiência de O&M

A Huawei estabelece um novo padrão em gerenciamento de rede com seu recurso pioneiro de mapa digital de rede. Ao oferecer um nível sem precedentes de visibilidade das operações de rede universitária, das interações dos usuários e do desempenho dos aplicativos, o mapa digital de rede simplifica muito o gerenciamento da rede, reduz a complexidade operacional e permite um aumento de dez vezes na eficiência de O&M. Além disso, o mapa digital de rede destaca-se pela monitorização em tempo real do consumo de energia da rede, permitindo recomendações inteligentes de poupança de energia com base nos padrões de distribuição de tráfego. Essa capacidade não só melhora a sustentabilidade operacional, mas também reduz os custos de energia em até 30%.

Perspectivas futuras e compromisso da Huawei

Para o futuro, a Huawei continuará aprofundando pesquisa e inovação em infraestruturas de LAN corporativa com e sem fio e inovando em tecnologias Wi-Fi 7 de ponta, em linha com a sua filosofia de rede centrada na experiência. Ao ser pioneira no futuro das tecnologias de rede de campus globais, a Huawei solidificará ainda mais a sua liderança no suporte à transformação digital para empresas de todos os tamanhos em todo o mundo. Mais importante ainda, a Huawei reforçará a sua estimada posição no cenário global da tecnologia de comunicação de dados.

Através da inovação incessante e de um compromisso constante com a excelência, a Huawei está bem posicionada para liderar o caminho rumo a um futuro mais conectado, eficiente e inovador, incorporando a própria essência do progresso tecnológico e da transformação digital.

Para saber mais sobre o CloudCampus de 10 Gbps de alta qualidade da Huawei, acesse: https://e.huawei.com/en/topic/enterprise-network/high-quality-cloudcampus

Para saber mais sobre o AirEngine Wi-Fi 7 da Huawei, acesse: https://e.huawei.com/en/topic/enterprise-network/wifi7

Isenção de responsabilidade da Gartner

Gartner, Magic Quadrant para infraestrutura de LAN corporativa com e sem fio, 6 de março de 2024

A Gartner não endossa nenhum fornecedor, produto ou serviço descrito em suas publicações de pesquisa e não aconselha os usuários de tecnologia a selecionar apenas os fornecedores com as classificações mais altas ou outra designação. As publicações de pesquisa da Gartner consistem em opiniões de sua organização de pesquisa e não devem ser interpretadas como declarações de fatos. A Gartner se isenta de todas as garantias, expressas ou implícitas, com relação a esta pesquisa, incluindo quaisquer garantias de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. GARTNER e MAGIC QUADRANT são marcas registradas da Gartner, Inc. e/ou suas afiliadas nos EUA e internacionalmente e são usadas aqui com permissão. Todos os direitos reservados.

