Inovator Jaringan Global Huawei Pimpin Era Baru dalam Teknologi Jaringan Kampus

Huawei kembali tercantum sebagai Leader dalam daftar bergengsi "2024 Gartner® Magic Quadrant™ for Enterprise Wired and Wireless LAN Infrastructure". Pencapaian ini mencerminkan tradisi keunggulan dan inovasi yang baik, serta kiprah yang luar biasa di tingkat internasional. Bagi kami, pencapaian ini sangat penting, sebab Huawei menjadi satu-satunya vendor di luar Amerika Utara yang tercantum dalam Leaders Quadrant. Tahun ini, kenaikan skor Huawei yang fantastis dalam kategori "Ability to Execute"—untuk pertama kalinya menempati jajaran tiga besar—membuktikan momentum jangka panjang dalam inovasi teknologi dan ekspansi pasar.

Pemimpin Teknologi Wi-Fi 7

Huawei berada di posisi terdepan dalam teknologi Wi-Fi 7. Status ini sangat tecermin dari kontribusi besar Huawei pada standar Wi-Fi 7. Kontribusi luar biasa Huawei dalam standar tersebut bahkan tercatat sebagai kontribusi terbanyak di tingkat dunia untuk Wi-Fi 7. Hal tersebut melambangkan dedikasi Huawei pada inovasi dan keunggulan dalam teknologi Wi-Fi.

Kemajuan teknologi Huawei juga mencakup inovasi produk, khususnya pada segmen Wi-Fi 7. Inovasi produk ini meliputi smart antenna yang canggih, converged scheduling, dan teknologi lain yang penuh terobosan. Inovasi ini secara drastis meningkatkan kinerja jaringan, pita lebar, dan konkurensi pengguna sekaligus mengoptimalkan stabilitas dan jangkauan jaringan. Salah satu contoh keunggulan Wi-Fi 7 Huawei terbukti dari transformasi International School of Monaco (ISM) sebagai kampus Wi-Fi 7 yang pertama di Eropa. Pemutakhiran ini mewujudkan pengalaman belajar yang nyaman, koneksi internet yang cepat, dan interaktif sehingga menjadi standar baru bagi lembaga pendidikan di seluruh dunia.

Semakin memperkuat statusnya sebagai pemimpin teknologi, Huawei berencana menyediakan layanan first-in-class jaringan Wi-Fi 7 bagi semua pihak dengan melansir 13 all-scenario Wi-Fi 7 APs pada 2024. AP tersebut menjangkau lokasi dalam ruang, luar ruang, settled, wall plate, dan model IoT agar memenuhi beragam kebutuhan penggunaan. Layanan lengkap ini didesain untuk meningkatkan pengalaman penggunaan jaringan nirkabel di beragam industri. Maka, transisi global berjalan kian cepat menuju era baru jaringan nirkabel 10 Gbps.

Pembangunan Jaringan Inovatif yang Mengutamakan Pengalaman Pengguna

Huawei telah membuat terobosan dalam jaringan kampus dengan transisi visioner dari filosofi pembangunan jaringan yang mengutamakan konektivitas hingga prioritas pada pengalaman pengguna. Hal ini sangat penting di era digital masa kini, terutama ketika kualitas layanan jaringan secara langsung berpengaruh pada tingkat kepuasan dan produktivitas pengguna. Dengan memprioritaskan pengalaman pengguna, solusi 10 Gbps CloudCampus yang bermutu tinggi dari Huawei menawarkan pemutakhiran holistis, khususnya dari sisi tiga jenis pengalaman pengguna berikut:

Peningkatan Pengalaman Jaringan Nirkabel

Teknologi all-scenario Wi-Fi 7 yang terbaik dari Huawei merupakan lompatan besar dalam jaringan nirkabel, menawarkan kecepatan dan reliabilitas yang memecahkan rekor. Dengan kecepatan koneksi hingga 4,33 Gbps untuk setiap pengguna, teknologi Wi-Fi 7 Huawei memfasilitasi unduhan (downloading) berkas berukuran besar secara instan. Salah satu keunggulan Huawei adalah teknologi converged scheduling yang meningkatkan koneksi konkuren dengan signifikan. Hasilnya, aplikasi yang sangat membutuhkan kecepatan koneksi, seperti 4K VR dengan 30 kanal, berjalan lancar tanpa jeda atau gangguan. Inovasi unggulan lainnya terletak pada teknologi Wi-Fi Shield, menyediakan sistem keamanan terbaik dengan menyembunyikan sinyal Wi-Fi agar tidak dapat diakses oleh pengguna ilegal.

Peningkatan Pengalaman Penggunaan Aplikasi

Semakin mengoptimalkan pengalaman penggunaan aplikasi, Huawei melansir Solusi Application Experience Assurance. Solusi inovatif ini secara akurat mengidentifikasi lebih dari 6.000 jenis aplikasi dan memanfaatkan teknologi flexible slicing guna memastikan aplikasi-aplikasi penting memperoleh prioritas alokasi jaringan. Dengan demikian, pengalaman jaringan yang optimal selalu tersedia bagi pengguna. Lebih lagi, Solusi VIP Experience Assurance Huawei juga menjadi salah satu fitur unggulan. Solusi ini menawarkan akses jaringan khusus bagi pengguna VIP untuk koneksi yang bebas gangguan.

Peningkatan Pengalaman O&M

Huawei membuat standar baru dalam manajemen jaringan lewat fitur inovatif network digital map. Lewat visibilitas luar biasa atas kondisi operasional jaringan kampus, interaksi pengguna, serta kinerja aplikasi, network digital map sangat memperingkas manajemen jaringan, mengurangi kompleksitas operasional, serta meningkatkan efisiensi O&M hingga 10 kali lipat. Di sisi lain, network digital map memiliki keunggulan dalam pemantauan konsumsi energi jaringan secara real-time. Maka, rekomendasi penghematan energi secara cerdas dapat diberikan berdasarkan pola tidal traffic. Fitur tersebut tidak hanya meningkatkan aspek keberlanjutan dalam kegiatan operasional, namun juga menghemat biaya energi hingga 30%.

Prospek dan Komitmen Huawei

Ke depan, Huawei akan terus memperdalam riset dan inovasi dalam infrastruktur LAN kabel dan nirkabel pada segmen korporat, serta selalu menjalankan inovasi teknologi Wi-Fi 7 unggulan sejalan dengan filosofi jaringan yang mengutamakan pengalaman pengguna. Dengan menjadi pionir teknologi jaringan kampus global, Huawei akan terus memperkuat statusnya sebagai pemimpin transformasi digital yang mendukung berbagai perusahaan dari segala skala bisnis di seluruh dunia. Lebih penting lagi, Huawei akan memperkokoh status sebagai pemimpin teknologi komunikasi data global.

Lewat inovasi berkelanjutan dan komitmen kuat pada keunggulan, Huawei siap memimpin masa depan yang lebih terkoneksi, efisien, dan inovatif, melambangkan esensi dari kemajuan teknologi dan transformasi digital.

Informasi lebih lanjut tentang solusi High-Quality 10 Gbps CloudCampus dari Huawei: https://e.huawei.com/en/topic/enterprise-network/high-quality-cloudcampus

Informasi lebih lanjut tentang Huawei AirEngine Wi-Fi 7: https://e.huawei.com/en/topic/enterprise-network/wifi7

