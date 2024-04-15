Глобальный сетевой инноватор Huawei -- лидер новой эпохи сетевых технологий для кампусов

ШЭНЬЧЖЭНЬ, Китай, 15 апреля 2024 г. /PRNewswire/ --

Введение

Huawei снова включена в четверть лидеров в престижном отчете 2024 года Gartner® Magic Quadrant™ for Enterprise Wired and Wireless LAN Infrastructure (Инфраструктура для корпоративных проводных и беспроводных ЛВС), что по нашему мнению иллюстрирует устойчивую традицию превосходства и инноваций, а также невероятное присутствие на мировом рынке. Это признание наших успехов особенно ценно для нас, поскольку Huawei является единственным поставщиком в четверти лидеров, штаб-квартира которого находится не в Северной Америке. Мы считаем, что значительное продвижение Huawei по оси «Способности к реализации» в этом году, позволившее компании впервые занять место в тройке лидеров, является свидетельством длительного сохранения компанией импульса в технологических инновациях и увеличении доли рынка.

Технологическое лидерство в Wi-Fi 7

Huawei является лидером в области технологии Wi-Fi 7, что несомненно подтверждается значительным вкладом в разработку стандартов Wi-Fi. Непревзойденный вклад Huawei в стандартизацию, неустанное стремление к развитию с самым большим в мире вкладом в технологию Wi-Fi 7 свидетельствуют о приверженности компании инновациям и совершенствованию технологии Wi-Fi.

Технологические достижения Huawei охватывают инновации в продуктах, особенно для Wi-Fi 7, включая самую современную интеллектуальную антенну, конвергентное планирование и другие революционные технологии. Эти инновации значительно повышают производительность, пропускную способность и возможность параллельного доступа пользователей сети, одновременно повышая стабильность и увеличивая покрытие сети. Ярким примером решительности Huawei в области Wi-Fi 7 является превращение Международной школы Монако (ISM) в первый в Европе кампус с Wi-Fi 7. Эта модернизация позволила обеспечить бесперебойное, высокоскоростное онлайн- и интерактивное обучение, став новым эталоном для образовательных учреждений по всему миру.

Укрепляя свое технологическое лидерство, Huawei планирует сделать лучшие в своем классе сетевые службы Wi-Fi 7 доступными для всех, запустив в 2024 году выпуск 13 точек доступа Wi-Fi 7 для любого сценария использования. Ассортимент точек доступа будет включать модели для установки в помещениях и снаружи, стационарные, настенные и для Интернета вещей, чтобы охватить широкий спектр вариантов использования. Этот полный ассортимент предназначен для повышения удобства применения беспроводных сетей в различных отраслях и будет способствовать глобальному переходу на беспроводные сети 10 Гбит/с новой эры.

Инновационное построение сетей, ориентированных на удобство пользователей

Компания Huawei революционно изменила сети кампусов благодаря своему дальновидному переходу от философии построения сетей, ориентированных на обеспечение связью, к философии построения сети, ориентированных на удобство пользователей. Это особенно важно в современную цифровую эпоху, когда качество сетевых служб напрямую влияет на удовлетворенность и производительность труда пользователей. Ориентированное в первую очередь на удобство пользователей решение High-Quality 10 Gbps CloudCampus от Huawei, обеспечивающее высококачественную связь со скоростью 10 Гбит/с, является комплексной модернизацией, особенно, с точки зрения удобства пользователей, по трем следующим направлениям:

Повышение удобства за счет улучшения беспроводной связи

Непревзойденная технология Huawei Wi-Fi 7 для любого сценария является значительным скачком в области беспроводной связи, отличаясь рекордно высокой скоростью и надежностью. Благодаря индивидуальной скорости для пользователей, достигающей 4,33 Гбит/с, технология Huawei Wi-Fi 7 позволяет мгновенно загружать большие файлы. Уникальной для Huawei является технология конвергентного планирования, которая значительно улучшает одновременное подключение, что делает ее идеальной для приложений с высокими требованиями, например она позволяет избежать задержек и дискомфорта при использовании 30 каналов виртуальной реальности с разрешением 4K. Еще одной ключевой инновацией является технология Wi-Fi Shield, которая обеспечивает беспрецедентную безопасность, делая сигналы Wi-Fi невидимыми для неавторизованных пользователей.

Повышение удобства за счет улучшения работы приложений

Углубляясь в вопрос удобства работы с приложениями, компания Huawei взяла на себя инициативу по запуску решения для обеспечения удобства работы с приложениями Application Experience Assurance Solution. Это инновационное решение точно идентифицирует более 6000 типов приложений и использует гибкую технологию распределения пропускной способности, чтобы гарантировать, что ключевые приложения получают приоритет при использовании сетевых ресурсов, обеспечивая всегда оптимальное удобство. Кроме того, решение VIP Experience Assurance Solution компании Huawei является выдающейся функцией, позволяющей создавать выделенные сетевые каналы для VIP-пользователей, чтобы гарантировать бескомпромиссное удобство.

Повышение удобства за счет эффективности управления и технического обслуживания

Huawei определяет новый стандарт управления сетью благодаря своей новаторской функции цифровой карты сети. Обеспечивая беспрецедентно наглядное представление об работе сети кампуса, взаимодействии с пользователями и производительности приложений, цифровая карта сети значительно упрощает управление сетью, снижает сложность эксплуатации и позволяет в десять раз повысить эффективность эксплуатации и технического обслуживания. Кроме того, цифровая карта сети создает уникальные возможности мониторинга энергопотребления сети в режиме реального времени, предлагая интеллектуальные рекомендации по энергосбережению на основе закономерностей перепадов трафика в течение суток. Эта возможность не только повышает эксплуатационную устойчивость, но и обеспечивает снижение до 30 % расходов на электроэнергию.

Перспективы на будущее и обязательства Huawei

Заглядывая в будущее, Huawei продолжит углублять свои исследования и инновации в области инфраструктуры для корпоративных проводных и беспроводных локальных сетей и внедрять передовые технологии Wi-Fi 7 в соответствии с философией построения сетей, ориентированных на удобство пользователей. Создавая будущее глобальных технологий для сетей кампусов, Huawei еще больше укрепит свое лидерство в области поддержки цифровой трансформации для предприятий всех размеров по всему миру. Что еще более важно, Huawei укрепит свое уважаемое положение на глобальном ландшафте технологий передачи данных.

Благодаря неустанным инновациям и неуклонному стремлению к совершенству компания Huawei готова возглавить движение к более связанному сетями, эффективному и инновационному будущему, воплощающему саму суть технологического прогресса и цифровой трансформации.

Подробнее о решении High-Quality 10 Gbps CloudCampus компании Huawei см. по адресу: https://e.huawei.com/en/topic/enterprise-network/high-quality-cloudcampus

Подробнее о AirEngine Wi-Fi 7 от Huawei см. по адресу: https://e.huawei.com/en/topic/enterprise-network/wifi7

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Gartner, отчет Magic Quadrant for Enterprise Wired and Wireless LAN Infrastructure (Инфраструктура для корпоративных проводных и беспроводных ЛВС), 6 марта 2024 г.

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