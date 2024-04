Globálny sieťový inovátor Huawei vedie novú éru technológie areálových sietí

SHENZHEN, Čína, 15. apríla 2024 /PRNewswire/ --

Úvod

Spoločnosť Huawei je opäť vymenovaná za lídra v prestížnom rebríčku Gartner® Magic Quadrant™ pre infraštruktúru podnikových káblových a bezdrôtových sietí LAN 2024, čo podľa nás ilustruje jej silnú tradíciu excelentnosti a inovácií, ako aj neuveriteľné pôsobenie na globálnej scéne. Toto uznanie je pre nás obzvlášť významné, pretože Huawei je jediným dodávateľom, ktorý sa umiestnil v kvadrante lídrov, so sídlom mimo Severnej Ameriky. Tento rok považujeme pozoruhodný skok spoločnosti Huawei v kategórii „Schopnosť realizovať" – prvýkrát sa umiestnila v najvyššej trojke – za dôkaz jej dlhodobej dynamiky v technologických inováciách a expanzii na trhu.

Vedúce postavenie v technológii Wi-Fi 7

Spoločnosť Huawei stojí na čele technológie Wi-Fi 7 a jej vedúce postavenie je nepochybne preukázané prostredníctvom značných prínosov k štandardom Wi-Fi. Bezkonkurenčný prínos spoločnosti Huawei k štandardom, ktoré sú celosvetovo najvyšším počtom prínosov pre Wi-Fi 7, znamená jej oddanosť inováciám a excelentnosti v technológii Wi-Fi.

Technologický pokrok spoločnosti Huawei sa týka aj inovácií produktov, najmä v oblasti Wi-Fi 7, ktorá zahŕňa najmodernejšiu inteligentnú anténu, konvergované plánovanie a ďalšie prelomové technológie. Tieto inovácie výrazne zlepšujú výkon siete, šírku pásma a súbežnosť používateľov a zároveň zlepšujú stabilitu a pokrytie siete. Najlepším príkladom schopnosti Huawei Wi-Fi 7 v praxi je transformácia školy International School of Monaco (ISM) na prvý európsky areál s uplatnením Wi-Fi 7. Táto inovácia umožnila hladké, vysokorýchlostné online a interaktívne vzdelávanie a stanovila nový štandard pre vzdelávacie inštitúcie na celom svete.

Huawei ďalej upevňuje svoje vedúce postavenie v oblasti technológií a v roku 2024 plánuje sprístupniť prvotriedne sieťové služby Wi-Fi 7 pre všetkých s uvedením 13 prístupových bodov Wi-Fi 7 pre všetky scenáre. Tieto prístupové body zahŕňajú vnútorné, vonkajšie, stále, nástenné modely a modely internetu vecí, ktoré vyhovujú širokej škále prípadov použitia. Tento kompletný sortiment je navrhnutý tak, aby zlepšil prevádzku bezdrôtových sietí v rôznych odvetviach a podporil globálny prechod do novej éry bezdrôtových sietí s rýchlosťou 10 Gb/s.

Inovatívna sieťová štruktúra zameraná na skúsenosť

Spoločnosť Huawei priniesla revolúciu do výstavby areálových sietí vďaka svojmu prezieravému posunu od filozofie zameranej na konektivitu k filozofii štruktúry sietí zameranej na skúsenosť. To je obzvlášť dôležité v dnešnej digitálnej ére, kde kvalita sieťovej prevádzky priamo ovplyvňuje spokojnosť a produktivitu používateľov. Vďaka uprednostňovaniu skúsenosti ponúka vysokokvalitný 10 Gb/s CloudCampus od Huawei holistický súbor rozšírení, najmä v nasledujúcich troch typoch upgradu skúseností:

Upgrade bezdrôtových skúseností

Bezkonkurenčná všestranná technológia Wi-Fi 7 od Huawei predstavuje významný skok v bezdrôtových sieťach a ponúka rekordné rýchlosti a spoľahlivosť. Technológia Wi-Fi 7 od Huawei umožňuje okamžité sťahovanie veľkých súborov s maximálnou rýchlosťou 4,33 Gb/s pre jednotlivých používateľov. Huawei prináša jedinečnú konvergovanú technológiu plánovania, ktorá výrazne zlepšuje súbežné pripojenia, takže je ideálna pre aplikácie s vysokým dopytom, ako je 30-kanálová 4K VR bez akéhokoľvek oneskorenia alebo nepohodlia. Ďalšou kľúčovou inováciou je technológia Wi-Fi Shield, ktorá ponúka bezkonkurenčné zabezpečenie tým, že pre neoprávnených používateľov sú signály Wi-Fi neviditeľné.

Upgrade skúseností s aplikáciami

Pri hlbšom preskúmaní skúseností s aplikáciami, sa spoločnosť Huawei ujala vedenia pri zavádzaní riešenia Application Experience Assurance Solution. Toto inovatívne riešenie presne identifikuje viac ako 6 000 typov aplikácií a využíva technológiu flexibilnej segmentácie, aby mohli kľúčové aplikácie využívať prioritné sieťové zdroje a vždy poskytli optimálnu skúsenosť. Riešenie Huawei VIP Experience Assurance je navyše vynikajúcim prvkom, ktorý ponúka vyhradené sieťové pruhy pre VIP používateľov, aby mali zaručené fungovanie bez kompromisov.

Upgrade skúseností s prevádzkou a údržbou

Spoločnosť Huawei prináša nový štandard v oblasti správy siete so svojou priekopníckou funkciou digitálnej mapy siete. Keďže ponúka bezprecedentnú úroveň prehľadu o prevádzke areálovej siete, interakciách s používateľmi a výkone aplikácií, digitálna mapa siete výrazne zjednodušuje správu siete, znižuje zložitosť prevádzky a umožňuje desaťnásobne zvýšiť efektívnosť prevádzky a údržby. Okrem toho digitálna mapa siete vyniká monitorovaním spotreby energie v sieti v reálnom čase, čo poskytuje inteligentné odporúčania na úsporu energie na základe modelov zvýšenej prevádzky. Táto funkcia nielen zvyšuje prevádzkovú udržateľnosť, ale tiež znižuje náklady na energiu až o 30 %.

Výhľad do budúcnosti a záväzok spoločnosti Huawei

V budúcnosti bude Huawei naďalej prehlbovať svoj výskum a inovácie v oblasti podnikovej káblovej a bezdrôtovej infraštruktúry LAN a pokračovať v inováciách špičkových technológií Wi-Fi 7 v súlade so svojou filozofiou sietí zameranou na skúsenosti. Spoločnosť Huawei, ktorá je priekopníkom v oblasti budúcnosti globálnych sieťových technológií pre areály, bude ďalej posilňovať svoje vedúce postavenie v oblasti podpory digitálnej transformácie pre podniky všetkých veľkostí na celom svete. Ešte dôležitejšie je, že spoločnosť Huawei si upevní svoju váženú pozíciu v globálnom prostredí technológií dátovej komunikácie.

Neustálymi inováciami a pevným záväzkom k excelentnosti je spoločnosť Huawei dobre pripravená stáť na čele úsilia o prepojenejšiu, efektívnejšiu a inovatívnejšiu budúcnosť, ktorá stelesňuje samotnú podstatu technologického pokroku a digitálnej transformácie.

Ak sa chcete dozvedieť viac o vysokokvalitnom riešení Huawei 10 Gbps CloudCampus, navštívte: https://e.huawei.com/en/topic/enterprise-network/high-quality-cloudcampus

Ak sa chcete dozvedieť viac o riešení Huawei AirEngine Wi-Fi 7, navštívte: https://e.huawei.com/en/topic/enterprise-network/wifi7

Vyhlásenie spoločnosti Gartner

Gartner, Magic Quadrant pre infraštruktúru podnikových káblových a bezdrôtových sietí LAN, 6. marca 2024

Spoločnosť Gartner nepodporuje žiadneho dodávateľa, produkt alebo službu uvedenú vo svojich výskumných publikáciách a neodporúča používateľom technológií, aby si vybrali iba tých dodávateľov s najvyšším hodnotením alebo iným označením. Výskumné publikácie spoločnosti Gartner pozostávajú z názorov výskumnej organizácie spoločnosti Gartner a nemali by sa vykladať ako vyhlásenia o skutočnosti. Spoločnosť Gartner odmieta v súvislosti s týmto výskumom všetky záruky, vyjadrené alebo predpokladané, vrátane akýchkoľvek záruk obchodovateľnosti alebo vhodnosti na konkrétny účel. GARTNER a MAGIC QUADRANT sú registrované ochranné známky spoločnosti Gartner, Inc. a/alebo jej pridružených spoločností v USA a na medzinárodnej úrovni a používajú sa tu so súhlasom. Všetky práva vyhradené.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2386477/image_1.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2386519/image_2.jpg