Huawei lança as 10 principais tendências de Sistemas FV Inteligentes (Smart PV) e Sistemas de Armazenamento de Energia (ESS) de 2026

SHENZHEN, China, 13 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- A Huawei Digital Power promoveu o lançamento das 10 principais tendências de sistemas fotovoltaicos (FV) inteligentes e ESS para 2026, com o tema "Formação de redes para todos os cenários, exploração da IA e busca pela excelência: promoção das energias renováveis como principais fontes de energia". Eric Zhong, vice-presidente e diretor de marketing da linha de produtos FV Inteligentes & ESS da Huawei Digital Power, revelou as tendências junto com um artigo técnico, trazendo informações e caminhos práticos para acelerar a adoção de sistemas fotovoltaicos, eólicos e de armazenamento de energia (ESS) como principais fontes de energia renovável, promovendo ao mesmo tempo o desenvolvimento de uma indústria de alta qualidade.

Huawei lança as 10 principais tendências de Sistemas FV Inteligentes e ESS (PRNewsfoto/Huawei Digital Power)

Zhong observou que o setor está agora entrando em uma fase de criação de valor mais profunda, passando de inovações pontuais para avanços integrados. Com base em sua experiência em energia fotovoltaica e armazenamento de energia, a Huawei divulgou as 10 principais tendências.

Tendência 1: a sinergia FV+eólica+ESS permitirá que as energias renováveis se tornem fontes de energia previsíveis, controláveis e estáveis

As usinas FV+eólicas+ESS em escala de serviços públicos futuros devem ter cinco características principais: dois pilares (geração de energia e custos estáveis e controláveis) e três elementos (operação independente com 100% de energias renováveis, colaboração inteligente totalmente integrada e alta segurança e qualidade ao longo de todo o ciclo de vida).

Tendência 2: o ESS formador de rede se tornará um suporte fundamental para garantir a estabilidade e o equilíbrio da rede elétrica

Os ESS formadores de rede estão se tornando onipresentes. Eles suavizam as flutuações na geração de energia renovável, aumentam a estabilidade do fornecimento de energia, participam dos mercados de energia e fornecem serviços auxiliares, como regulação de frequência e nivelamento de pico.

Tendência 3: a sinergia entre geração, rede, carga e armazenamento impulsionará a autonomia regional e a coordenação global do fornecimento de energia

A tecnologia de distribuição inteligente baseada em IA possibilita uma colaboração profunda e uma coordenação eficiente entre a geração de energia, a rede, a carga e o ESS.

Tendência 4: no cenário residencial FV+ESS, a transição de habilitado para IA para nativo de IA, proporcionando a experiência energética ideal

Em cenários residenciais FV+ESS, os produtos estão evoluindo de habilitados para IA para nativos de IA. A IA está totalmente incorporada nas fases de design, experiência e O&M, indo além de uma estratégia básica de autoconsumo máximo para uma estratégia proativa de experiência energética ideal.

Tendência 5: alta frequência e densidade aumentarão a densidade de potência dos dispositivos FV+ESS

Espera-se que a densidade de potência dos inversores fotovoltaicos e PCSs aumente em mais de 40% nos próximos anos. Isso melhorará muito a qualidade e a eficiência dos sistemas FV+ESS.

Tendência 6: alta tensão e confiabilidade impulsionarão a redução do LCOE

Uma melhor resiliência de tensão em componentes-chave e materiais de isolamento está acelerando a transição para arquiteturas de alta tensão. Enquanto isso, as medidas de segurança estão passando da resposta reativa para a prevenção proativa.

Tendência 7: Bateria ≠ ESS, o gerenciamento de bateria no nível do sistema é essencial para uma operação segura e estável

As tecnologias digitais são usadas para gerenciar com precisão e confiabilidade as baterias das células para os sistemas. Isso é essencial para maior capacidade de descarga, maior segurança, maior vida útil e O&M simplificado dos ESS, que se tornou um requisito básico para um ESS de alta qualidade.

Tendência 8: um sistema de tecnologia de formação de rede madura acelerará a construção de um sistema de energia renovável

O ESS formador de rede está evoluindo de um "seguidor passivo" para um "arquiteto ativo" da rede elétrica. As tecnologias de formação de redes vão além das funções únicas, rumo a aplicações sistemáticas e profundamente integradas.

Tendência 9: os agentes de IA permitirão a automação de usinas de energia renováveis

Os agentes de IA serão integrados a usinas de energia renovável a um ritmo cada vez maior. A sinergia entre nuvem, borda e dispositivos ajudará a alcançar a automação das usinas de energia.

Tendência 10: a quantificação da segurança impulsionará a melhoria da capacidade de segurança em todo o setor de armazenamento de energia

A segurança do ESS está mudando de verificações baseadas em amostras para avaliações abrangentes e no nível do sistema em todo o ciclo de vida. Ao definir indicadores de segurança mensuráveis e aprimorar continuamente os recursos para atender aos requisitos classificados, o setor pode finalmente resolver antigos problemas.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2860364/Huawei_released_Top_10_Trends_Smart_PV___ESS.jpg

FONTE Huawei Digital Power