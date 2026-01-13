Huawei publica las 10 tendencias principales en energía fotovoltaica inteligente y sistemas de almacenamiento de energía para 2026

SHENZHEN, China, 13 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Huawei Digital Power celebró el lanzamiento de las 10 tendencias principales en energía fotovoltaica (PV) inteligente y sistemas de almacenamiento de energía (ESS) para 2026, con el tema "All-Scenario Grid-Forming, Unleashing AI, and Forging Excellence: Advance Renewables as Main Energy Sources" (Creación de redes para todos los escenarios, aprovechamiento de la IA y búsqueda de la excelencia: promover las energías renovables como principales fuentes de energía). Eric Zhong, vicepresidente y director de marketing de la línea de productos Smart PV & ESS de Huawei Digital Power, dio a conocer las tendencias junto con el documento técnico adjunto, que proporciona información y vías prácticas para acelerar el uso de los sistemas PV, eólicos y los ESS como principales fuentes de energía de los sistemas de energía renovable, a la vez que promueve el desarrollo de un sector de alta calidad.

Zhong señaló que el sector ahora está entrando en una fase de creación de valor más profunda, pasando de innovaciones puntuales a avances integrados. Con base en su experiencia en energía PV y almacenamiento de energía, Huawei publicó las 10 principales tendencias.

Tendencia 1: La sinergia entre la energía PV, la energía eólica y los ESS permitirá que las energías renovables se conviertan en fuentes de energía predecibles, controlables y estables

Las futuras plantas PV, eólicas y ESS a gran escala deben tener cinco características fundamentales: dos pilares (generación de energía y costos estables y controlables) y tres elementos (funcionamiento independiente con energías 100 % renovables, colaboración inteligente totalmente conectada y alta seguridad y calidad durante todo el ciclo de vida).

Tendencia 2: Los ESS de creación de redes se convertirán en un soporte clave para garantizar la estabilidad y el equilibrio de la red eléctrica

Los ESS de creación de redes se están volviendo omnipresentes. Suavizan las fluctuaciones en la generación de energía renovable, mejoran la estabilidad del suministro de energía, participan en los mercados energéticos y brindan servicios auxiliares, como la regulación de la frecuencia y la reducción de picos.

Tendencia 3: La sinergia entre generación, red, carga y almacenamiento impulsará la autonomía regional y la coordinación mundial del suministro eléctrico

La tecnología de despacho inteligente impulsada por IA hace posible la colaboración en profundidad y la coordinación eficaz entre la generación de energía, la red, la carga y los ESS.

Tendencia 4: En el escenario residencial de sistemas PV + ESS, transición de sistemas habilitados para IA a sistemas nativos con IA, para ofrecer una experiencia energética óptima

En los escenarios residenciales de sistemas PV + ESS, los productos están evolucionando de estar habilitados para IA a ser nativos con IA. La IA está totalmente integrada en las fases de diseño, experiencia y operación y mantenimiento (O&M), y va más allá de una estrategia básica de autoconsumo máximo para pasar a una estrategia proactiva de experiencia energética óptima.

Tendencia 5: La alta frecuencia y densidad impulsarán un aumento en la densidad de potencia del dispositivo PV + ESS

Se espera que la densidad de potencia de los inversores PV y los sistemas de conversión de energía (PCS) aumente en más de un 40 % en los próximos años. Esto mejorará en gran medida la calidad y eficiencia de los sistemas PV + ESS.

Tendencia 6: El alto voltaje y la confiabilidad impulsarán la reducción del costo nivelado de la energía (LCOE)

La mayor resistencia al voltaje de los componentes clave y los materiales de aislamiento está acelerando el cambio hacia arquitecturas de alto voltaje. Mientras tanto, las medidas de seguridad están pasando de ser una respuesta reactiva a una prevención proactiva.

Tendencia 7: Batería ≠ ESS, la gestión de la batería a nivel del sistema es esencial para un funcionamiento seguro y estable

Las tecnologías digitales se utilizan para gestionar de forma precisa y confiable las baterías, desde las celdas hasta los sistemas. Esto es esencial para obtener una mayor capacidad de descarga, una mayor seguridad, una vida útil más larga y un O&M simplificados de los ESS, lo que se ha convertido en un requisito básico para un ESS de alta calidad.

Tendencia 8: Un sistema de tecnología maduro para la creación de redes acelerará la construcción de un sistema de energía renovable

El ESS de creación de redes está evolucionando de ser un "seguidor pasivo" a convertirse en un "arquitecto activo" de la red eléctrica. Las tecnologías de creación de redes superan las funciones únicas y avanzan hacia aplicaciones sistemáticas y profundamente integradas.

Tendencia 9: Los agentes de IA permitirán la automatización de las plantas de energía renovable

Los agentes de IA se integrarán en las plantas de energía renovable a un ritmo cada vez mayor. La sinergia entre la nube, el borde y los dispositivos ayudará a lograr la automatización de las centrales eléctricas.

Tendencia 10: La cuantificación de la seguridad impulsará la mejora de la capacidad de seguridad en todo el sector del almacenamiento de energía

La seguridad de los ESS está pasando de controles basados en muestras a evaluaciones integrales a nivel de sistema en todo el ciclo de vida. Al definir indicadores de seguridad medibles y mejorar de forma continua las capacidades para cumplir con los requisitos establecidos, el sector finalmente puede resolver problemas que se arrastran desde hace mucho tiempo.

