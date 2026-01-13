Huawei presenta las 10 tendencias principales de Smart PV & ESS 2026

SHENZHEN, China, 13 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Huawei Digital Power presentó las 10 tendencias principales de la Tecnología Fotovoltaica Inteligente y Sistemas de Almacenamiento de Energía (ESS) para 2026, bajo el lema "Formación de Redes en Todos los Escenarios, Impulso de la IA y Fomento de la Excelencia: Impulsar las Energías Renovables como Principales Fuentes de Energía". Eric Zhong, Vicepresidente y Director de Marketing de la Línea de Productos Fotovoltaica Inteligente y ESS de Huawei Digital Power, presentó las tendencias junto con el informe técnico correspondiente, ofreciendo perspectivas y estrategias prácticas para impulsar la energía fotovoltaica, eólica y los sistemas de almacenamiento de energía (ESS) como principales fuentes de energía de los sistemas de energía renovable, a la vez que promueve el desarrollo de alta calidad en la industria.

Huawei released the Top 10 Trends of Smart PV & ESS

Zhong señaló que la industria está entrando ahora en una fase de mayor creación de valor, pasando de innovaciones puntuales a avances integrados. Basándose en su experiencia en energía fotovoltaica y almacenamiento de energía, Huawei publicó las 10 tendencias principales.

Tendencia 1: La sinergia fotovoltaica+eólica+sistemas de almacenamiento de energía (ESS) permitirá que las energías renovables se conviertan en fuentes de energía predecibles, controlables y estables

Las futuras plantas fotovoltaicas+eólicas+ESS a gran escala deben tener cinco características fundamentales: dos pilares (generación de energía estable y controlable, y costes) y tres elementos (operación independiente con 100 % de energías renovables, colaboración inteligente de enlace completo, y alta seguridad y calidad durante todo el ciclo de vida).

Tendencia 2: Los ESS que forman la red se convertirán en un soporte clave para garantizar la estabilidad y el equilibrio de la red eléctrica

Los ESS que forman la red eléctrica se están volviendo omnipresentes. Suavizan las fluctuaciones en la generación de energía renovable, mejoran la estabilidad del suministro eléctrico, participan en los mercados energéticos y proporcionan servicios auxiliares como la regulación de frecuencia y la reducción de picos de demanda.

Tendencia 3: La sinergia entre generación, red, carga y almacenamiento impulsará la autonomía regional y la coordinación global del suministro eléctrico

La tecnología de despacho inteligente impulsada por IA posibilita una estrecha colaboración y una coordinación eficiente entre la generación de energía, la red, la carga y los ESS.

Tendencia 4: En el escenario residencial de PV+ESS, la transición de sistemas con IA a sistemas nativos de IA ofrecerá una experiencia energética óptima

En escenarios residenciales de PV+ESS, los productos están evolucionando de estar habilitados para IA a ser nativos de IA. La IA está plenamente integrada en las fases de diseño, experiencia y operación y mantenimiento, superando una estrategia básica de máximo autoconsumo y convirtiéndose en una estrategia proactiva de experiencia energética óptima.

Tendencia 5: La alta frecuencia y la densidad impulsarán un aumento en la densidad de potencia de los dispositivos PV+ESS

Se prevé que la densidad de potencia de los inversores fotovoltaicos y los sistemas de suministro de energía (PCS) aumente en más del 40 % en los próximos años. Esto mejorará considerablemente la calidad y la eficiencia de los sistemas PV+ESS.

Tendencia 6: El alto voltaje y la fiabilidad impulsarán la reducción del coste nivelado de la energía (LCOE)

Una mayor resiliencia del voltaje en componentes clave y materiales de aislamiento está acelerando la transición hacia arquitecturas de alto voltaje. Mientras tanto, las medidas de seguridad están pasando de la respuesta reactiva a la prevención proactiva.

Tendencia 7: Batería ≠ ESS: la gestión de la batería a nivel de sistema es esencial para un funcionamiento seguro y estable

Las tecnologías digitales se utilizan para gestionar las baterías de forma precisa y fiable, desde las celdas hasta los sistemas. Esto es esencial para una mayor capacidad de descarga, una mayor seguridad, una mayor vida útil y una operación y mantenimiento simplificados de los ESS, lo cual se ha convertido en un requisito básico para un ESS de alta calidad.

Tendencia 8: Un sistema tecnológico de formación de red maduro acelerará la construcción de un sistema de energía renovable

El ESS de formación de red está evolucionando de un "seguidor pasivo" a un "arquitecto activo" de la red eléctrica. Las tecnologías de formación de red van más allá de las funciones únicas hacia aplicaciones sistemáticas y profundamente integradas.

Tendencia 9: Los agentes de IA permitirán la automatización de las centrales eléctricas renovables

Los agentes de IA se integrarán en las centrales eléctricas renovables a un ritmo cada vez mayor. La sinergia entre la nube, el borde y los dispositivos ayudará a lograr la automatización de las centrales eléctricas.

Tendencia 10: La cuantificación de la seguridad impulsará la mejora de la capacidad de seguridad en toda la industria del almacenamiento de energía

La seguridad de los ESS está pasando de las comprobaciones basadas en muestras a evaluaciones integrales a nivel de sistema a lo largo de todo su ciclo de vida. Al definir indicadores de seguridad medibles y mejorar continuamente las capacidades para cumplir con los requisitos nominales, la industria puede finalmente resolver problemas de hace tiempo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2860308/Huawei_released_Top_10_Trends_Smart_PV___ESS.jpg