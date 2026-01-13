Huawei publie les 10 principales tendances en matière d'énergie photovoltaïque intelligente et de systèmes de stockage d'énergie 2026

SHENZHEN, Chine, 13 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Huawei Digital Power a organisé le Top 10 Trends of Smart PV & ESS Launch 2026, sous le thème « All-Scenario Grid-Forming, Unleashing AI, and Forging Excellence: (Formation de réseau pour tous les scénarios, libération de l'IA et excellence : faire progresser les énergies renouvelables en tant que principales sources d'énergie) ». Eric Zhong, Vice-président et Directeur marketing de la ligne de produits Smart PV & ESS, Huawei Digital Power, a dévoilé les tendances, ainsi que le livre blanc qui les accompagne, donnant des informations et des pistes pratiques pour accélérer la mise en œuvre de systèmes photovoltaïques, éoliens et de stockage d'énergie (ESS) en tant que principales sources d'énergie des systèmes d'énergie renouvelable, tout en promouvant un développement industriel de haute qualité.

M. Zhong a fait remarquer que le secteur entrait à présent dans une phase de création de valeur plus profonde, passant d'innovations ponctuelles à des avancées intégrées. S'appuyant sur son expertise en matière de photovoltaïque et de stockage de l'énergie, Huawei a publié les 10 principales tendances.

Tendance 1 : La synergie photovoltaïque + éolien + ESS permettra aux énergies renouvelables de devenir des sources d'énergie prévisibles, contrôlables et stables.

Les futures centrales photovoltaïques + éoliennes + ESS commerciales doivent présenter cinq caractéristiques essentielles : deux piliers (production d'énergie et coûts stables et contrôlables) et trois éléments (fonctionnement indépendant avec 100 % d'énergies renouvelables, collaboration intelligente à liaison complète, et sécurité et qualité élevées tout au long du cycle de vie).

Tendance 2 : Les systèmes de stockage d'énergie en réseau apporteront un soutien essentiel à la stabilité et l'équilibre du réseau électrique

Les systèmes de stockage d'énergie en réseau deviennent omniprésents. Ils atténuent les fluctuations de la production d'énergie renouvelable, renforcent la stabilité de l'alimentation électrique, participent aux marchés de l'énergie et fournissent des services auxiliaires tels que la régulation de la fréquence et l'écrêtement des pointes.

Tendance 3 : La synergie production-réseau-charges-stockage favorisera l'autonomie régionale et la coordination mondiale de l'alimentation électrique

La technologie de répartition intelligente alimentée par l'IA assure une collaboration approfondie et une coordination efficace entre la production d'électricité, le réseau, la charge et l'ESS.

Tendance 4 : Dans le scénario PV + ESS résidentiel, passer de l'intelligence artificielle à l'intelligence artificielle native, pour une expérience énergétique optimale

Dans les scénarios PV + ESS résidentiels, les produits évoluent de l'IA vers l'IA native. L'IA est totalement intégrée dans les phases de conception, d'expérimentation et de fonctionnement et d'entretien, ce qui permet de passer d'une stratégie de base d'autoconsommation maximale à une stratégie proactive d'optimisation de l'expérience énergétique.

Tendance 5 : La fréquence et la densité élevées entraîneront une augmentation de la densité de puissance des dispositifs PV + ESS

La densité de puissance des onduleurs photovoltaïques et des PCS devrait augmenter de plus de 40 % au cours des prochaines années. La qualité et l'efficacité des systèmes PV + ESS s'en trouveront grandement améliorées.

Tendance 6 : La haute tension et la fiabilité entraîneront une réduction du coût actualisé de l'énergie

L'amélioration de la résistance à la tension des composants clés et des matériaux d'isolation accélère le passage à des architectures à haute tension. Entre-temps, les mesures de sécurité passent de la réponse réactive à la prévention proactive.

Tendance 7 : Batterie ≠ ESS, la gestion de la batterie au niveau du système est essentielle à la sûreté et la stabilité du fonctionnement

Les technologies numériques sont utilisées pour gérer avec précision et fiabilité les batteries, des cellules aux systèmes. Cela est essentiel pour augmenter la capacité de décharge, améliorer la sécurité, prolonger la durée de vie et simplifier les opérations de maintenance et d'entretien des systèmes de stockage d'énergie, ce qui est devenu une exigence fondamentale pour un système de stockage d'énergie de haute qualité.

Tendance 8 : Un système technologique en réseau mature accélérera la construction d'un système d'énergie renouvelable

L'ESS en réseau passe du statut de « suiveur passif » à celui d'« architecte actif » du réseau électrique. Les technologies de formation de réseau dépassent les rôles monofonctionnels pour s'orienter vers des applications systématiques et profondément intégrées.

Tendance 9 : Les agents d'IA permettront l'automatisation des centrales d'énergies renouvelables

Les agents d'IA seront de plus en plus rapidement intégrés dans les centrales d'énergie renouvelable. La synergie cloud-périphérie-appareil contribuera à l'automatisation des centrales électriques.

Tendance 10 : La quantification de la sécurité permettra d'améliorer les capacités de sécurité dans l'ensemble du secteur du stockage d'énergie

La sécurité des systèmes de stockage d'énergie passe des contrôles par échantillonnage à des évaluations complètes au niveau du système sur l'ensemble du cycle de vie. En définissant des indicateurs de sécurité mesurables et en améliorant continuellement les capacités pour répondre aux exigences nominales, le secteur peut enfin résoudre des problèmes de longue date.

