Huawei predstavuje 10 hlavných trendov v sektoroch Smart PV a ESS na rok 2026
Jan 13, 2026, 09:58 ET
SHENZHEN, Čína, 13. január 2026 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Huawei Digital Power usporiadala podujatie Top 10 Trends of Smart PV & ESS Launch 2026 na tému: „Tvorba siete pre všetky scenáre, uvoľnenie potenciálu AI a dosahovanie excelentnosti: posun obnoviteľných zdrojov do pozície hlavných zdrojov energie." Eric Zhong, viceprezident a marketingový riaditeľ produktovej línie Smart PV & ESS v spoločnosti Huawei Digital Power, predstavil desať trendov spolu so sprievodnou bielou knihou. Tá prináša poznatky a praktické postupy, ako urýchliť nasadzovanie fotovoltiky (PV), veternej energie a systémov skladovania energie (ESS) tak, aby sa stali hlavnými zdrojmi v obnoviteľných energetických sústavách, a zároveň podporiť kvalitný rozvoj odvetvia.
Zhong uviedol, že odvetvie vstupuje do fázy hlbšej tvorby hodnoty: posúva sa od izolovaných inovácií k integrovaným zlepšeniam. Na základe svojich skúseností vo fotovoltike a skladovaní energie spoločnosť Huawei zverejnila a 10 hlavných trendov.
1. trend: Synergia PV + vietor + ESS umožní, aby sa z obnoviteľných zdrojov stali predvídateľné, kontrolovateľné a stabilné zdroje energie
Budúce veľké elektrárne typu PV + vietor + ESS musia mať päť kľúčových vlastností: dva „pilierové" parametre (stabilná a kontrolovateľná výroba elektriny a náklady) a tri prvky (nezávislá prevádzka so 100 % obnoviteľnými zdrojmi, inteligentná spolupráca naprieč celým reťazcom a vysoká bezpečnosť a kvalita počas celého životného cyklu).
2. trend: ESS tvoriace sieť sa stanú kľúčovou oporou stability a rovnováhy elektrickej siete
ESS, ktoré tvoria sieť sa postupne stávajú bežnou súčasťou energetiky. Vyrovnávajú výkyvy výroby z obnoviteľných zdrojov, zvyšujú stabilitu dodávok, zapájajú sa do energetických trhov a poskytujú podporné služby, ako je regulácia frekvencie či zmierňovanie špičiek.
3. trend: Synergia „výroba – sieť – odber – úložisko" posilní regionálnu autonómiu a globálnu koordináciu dodávok
Inteligentné dispečerské riadenie s podporou AI umožní hlbšiu spoluprácu a efektívnu koordináciu medzi výrobou elektriny, prenosovou/distribučnou sústavou, odberom a systémami ESS.
4. trend: V domácich scenároch PV + ESS prinesie prechod z „AI-enabled" na „AI-native" optimálny energetický zážitok
V domácich riešeniach PV + ESS sa produkty posúvajú od „AI-enabled" (AI ako doplnok) k „AI-native" (AI ako súčasť jadra). Umelá inteligencia bude plne zabudovaná do návrhu, používateľského zážitku aj prevádzky a údržby (O&M). Stratégia sa posunie od jednoduchého maximalizovania vlastnej spotreby k proaktívnemu dosahovaniu optimálneho energetického zážitku.
5. trend: Vysoká frekvencia a hustota zvýšia hustotu výkonu zariadení PV + ESS
Očakáva sa, že hustota výkonu fotovoltických meničov a PCS (Power Conversion Systems) sa v najbližších rokoch zvýši o viac než 40 %. Výrazne to zlepší kvalitu a účinnosť systémov PV + ESS.
6. trend: Vysoké napätie a spoľahlivosť budú viesť k zníženiu LCOE
Lepšia odolnosť kľúčových komponentov voči napätiu a pokrok v izolačných materiáloch urýchľujú prechod na vysokonapäťové architektúry. Zároveň sa bezpečnostné opatrenia posúvajú od reaktívnej reakcie k proaktívnej prevencii.
7. trend: Batéria ≠ ESS: na bezpečnú a stabilnú prevádzku je nutná správa batérie na úrovni systému
Digitálne technológie sa používajú na presné a spoľahlivé riadenie batérií od článkov až po celý systém. Je to kľúčové pre vyššiu vybíjaciu kapacitu, vyššiu bezpečnosť, dlhšiu životnosť a zjednodušenú prevádzku a údržbu ESS – čo sa stáva základnou požiadavkou na kvalitný systém ESS.
8. trend: Zrelý systém technológií s tvorbou siete urýchli budovanie energetiky založenej na obnoviteľných zdrojoch
ESS s tvorbou siete sa vyvíja z „pasívneho nasledovníka" na „aktívneho architekta" elektrickej siete. Technológie s tvorbou siete sa posúvajú od jednoúčelových úloh k systematickým, hlboko integrovaným uplatneniam.
9. trend: AI agenti umožnia automatizáciu elektrární z obnoviteľných zdrojov
AI agenti sa budú do obnoviteľných zdrojov energie integrovať čoraz rýchlejšie. Synergia cloud – edge – zariadenie pomôže dosiahnuť automatizáciu elektrární.
10. trend: Kvantifikácia bezpečnosti posunie bezpečnostné schopnosti celého odvetvia skladovania energie
Bezpečnosť ESS sa posúva od kontrol na vzorkách k komplexným, systémovým hodnoteniam počas celého životného cyklu. Definovaním merateľných bezpečnostných ukazovateľov a priebežným zvyšovaním schopností tak, aby spĺňali stanovené parametre, môže odvetvie konečne vyriešiť dlhodobé problémy.
