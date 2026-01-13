華為發佈2026智能光伏十大趨勢

趨勢一：光風儲協同，新能源成為可預測、可調控的穩定電源

未來的光風儲大基地必須具備五大核心特徵，即穩定可控和成本可控「兩大支柱」與100%新能源獨立運行、全鏈路智能協同、全生命週期安全高質量的「三大要素」，最終實現可預測、可調控的穩定供電目標。

趨勢二：構網型儲能無處不在，成為電網穩定和平衡的關鍵支撐

構網型儲能無處不在，不僅能平抑新能源發電波動、保障電力供應平穩，還能主動參與能量市場交易，提供調頻、調峰等輔助服務；既為用戶創造持續增長的經濟價值，更助力構建更安全、更靈活、更高效的新型電力系統。

趨勢三：源網荷儲協同，供電模式走向「區域自治+全局協同」

依托 AI 智能調度技術，可實現電源、電網、負荷、儲能四大環節的深度聯動與高效協同。

趨勢四：家庭光儲場景，率先從AI賦能走向AI原生，實現最優用電體驗

家庭光儲場景率先從AI賦能走向AI原生，AI全面嵌入設計、體驗和運維全階段，支撐將「最大自發自用」的基礎需求升級為「最優用電體驗」的主動策略。

趨勢五：高頻高密化，推動光儲設備功率密度持續提升

通過從器件到系統的技術創新，疊加高效散熱與高頻材料技術等，預計未來幾年，光伏逆變器與儲能PCS的功率密度將提升40%以上，進一步推動光儲系統提質增效。

趨勢六：高壓高可靠，推動度電成本持續降低

關鍵器件耐壓能力和絕緣材料等的升級，推動高壓化趨勢；設備和系統的安全防護逐步從被動響應轉向主動防控，保障高壓下的安全與可靠，進一步推動高壓化商業落地，帶動光伏系統度電成本的顯著降低。

趨勢七：電池≠儲能系統，系統級電池管理是安全穩定運行的必要條件

採用電力電子技術、雲與AI等數字技術，對儲能從電芯到系統進行精準可靠的監測與管理至為關鍵，實現儲能系統更高放電量、更高安全、更高壽命、極簡運維，已經成為儲能高質量的基礎要求。

趨勢八：新能源構網技術體系日趨成熟，加速新型電力系統構建

構網型儲能正從電網穩定的「被動跟隨者」向「主動構建者」轉型。構網技術從單一功能應用邁向體系化深度融合新階段，其核心圍繞高性能硬件、構網算法和智能化三大支柱，通過逐層深化與交叉融合，構建適應全場景、全工況、全時域穩定需求的支撐能力。

趨勢九：智能體深度賦能新能源電站，邁向「自動駕駛」

智能體將加速融入新能源電站，通過雲邊端智能協同，助力電站實現「自動駕駛」。

趨勢十：儲能產業邁向安全可量化新階段，牽引儲能安全能力提升

儲能安全從單一樣品的評估走向系統化評估，覆蓋系統全生命週期安全。通過量化指標明確安全標準，以分級要求牽引安全能力迭代，從根本上破解「安全邊界模糊、防控針對性不足」的行業痛點，為儲能產業健康發展築牢安全屏障。

全場景構網、激發AI潛能、鑄就高質量。這不僅是一場技術躍遷，更是面向可持續發展未來的深刻追求與堅定實踐。華為數字能源願與產業夥伴及各界同道攜手，在光儲的廣闊天地中，以洞見和創新引領產業發展，加速光風儲成為主力電源，讓綠色電力惠及千行百業，千家萬戶，共建綠色美好未來。

SOURCE Huawei Digital Power