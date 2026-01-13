Huawei publikuje Top 10 trendów w zakresie inteligentnej fotowoltaiki i systemów magazynowania energii na 2026 rok
News provided byHuawei Digital Power
Jan 13, 2026, 05:49 ET
SHENZHEN, Chiny, 13 stycznia 2026 r. /PRNewswire/ - Huawei Digital Power zorganizował wydarzenie Top 10 trendów w zakresie inteligentnej fotowoltaiki i systemów magazynowania energii 2026 pod hasłem „Formowanie sieci do wszystkich zastosowań, uwalnianie potencjału AI i kształtowanie doskonałości: zaawansowane źródła energii odnawialnej jako główne metody zasilania". Eric Zhong, wiceprezes i dyrektor ds. marketingu linii produktowej inteligentnej fotowoltaiki i systemów magazynowania energii w Huawei Digital Power, zaprezentował dziesięć kluczowych trendów wraz z towarzyszącą im białą księgą, przedstawiając wnioski oraz praktyczne ścieżki przyspieszające rozwój fotowoltaiki (PV), energetyki wiatrowej oraz systemów magazynowania energii (ESS) jako głównych źródeł energii w odnawialnych systemach elektroenergetycznych, a także wspierające wysokiej jakości rozwój całej branży.
Zhong podkreślił, że branża wkracza obecnie w etap głębszego tworzenia wartości, przechodząc od innowacji punktowych do zintegrowanych postępów. Opierając się na swoim doświadczeniu w obszarze fotowoltaiki i magazynowania energii, Huawei przedstawił dziesięć najważniejszych trendów.
Trend 1: synergia fotowoltaiki, energetyki wiatrowej i systemów magazynowania energii uczyni z odnawialnych źródeł energii przewidywalne, nadające się do kontrolowania i stabilne źródła mocy
Przyszłe wielkoskalowe elektrownie fotowoltaiczne i wiatrowe połączone z systemami magazynowania energii muszą charakteryzować się pięcioma kluczowymi cechami: dwoma filarami (stabilna i sterowalna produkcja energii oraz koszty) oraz trzema elementami (niezależna praca oparta w 100% na OZE, w pełni zintegrowana inteligentna współpraca oraz wysoki poziom bezpieczeństwa i jakości w całym cyklu życia).
Trend 2: magazyny energii typu grid-forming staną się kluczowym wsparciem dla stabilności i równowagi sieci elektroenergetycznych
Grid-forming ESS stają się powszechne. Wygładzają wahania produkcji energii odnawialnej, zwiększają stabilność dostaw, uczestniczą w rynkach energii oraz świadczą usługi pomocnicze, takie jak regulacja częstotliwości czy redukcja szczytów zapotrzebowania.
Trend 3: synergia wytwarzania, sieci, obciążenia i magazynowania wesprze regionalną autonomię i globalną koordynację dostaw energii
Inteligentna technologia dyspozycji oparta na AI umożliwia głęboką współpracę oraz efektywną koordynację pomiędzy wytwarzaniem energii, siecią, obciążeniem i systemami ESS.
Trend 4: w zastosowaniach mieszkaniowych PV + ESS nastąpi przejście od rozwiązań AI-enabled do AI-native, zapewniając optymalne doświadczenie energetyczne
W zastosowaniach mieszkaniowych produkty ewoluują od AI-enabled (opartych na AI) do AI-native (z natywną AI). Sztuczna inteligencja jest w pełni wbudowana w fazy projektowania, wrażeń użytkownika oraz eksploatacji i utrzymania (O&M), wykraczając poza podstawową strategię maksymalizacji autokonsumpcji w kierunku proaktywnej strategii zapewniania optymalnych rozwiązań energetycznych.
Trend 5: wysoka częstotliwość i gęstość napędzą wzrost gęstości mocy urządzeń PV + ESS
Oczekuje się, że gęstość mocy falowników PV oraz systemów PCS wzrośnie w ciągu najbliższych kilku lat o ponad 40%, co znacząco poprawi jakość i efektywność systemów PV + ESS.
Trend 6: wysokie napięcie i niezawodność będą wspierać redukcję LCOE
Lepsza odporność napięciowa kluczowych komponentów oraz materiałów izolacyjnych przyspiesza przejście w kierunku architektur wysokonapięciowych. Jednocześnie podejście do bezpieczeństwa ewoluuje od reaktywnego odpowiadania do proaktywnego zapobiegania.
Trend 7: akumulator ≠ ESS — zarządzanie akumulatorami na poziomie systemowym jest kluczowe dla bezpiecznej i stabilnej pracy
Technologie cyfrowe są wykorzystywane do precyzyjnego i niezawodnego zarządzania akumulatorami od poziomu ogniw po poziom systemów. Jest to niezbędne dla uzyskania wyższej zdolności rozładowania, zwiększonego bezpieczeństwa, dłuższej żywotności oraz uproszczonej eksploatacji i utrzymania systemów ESS, co stało się podstawowym wymogiem wysokiej jakości magazynów energii.
Trend 8: dojrzały system technologii grid-forming przyspieszy budowę systemu energetyki odnawialnej
Grid-forming ESS ewoluują z roli „pasywnego naśladowcy" do „aktywnego architekta" sieci elektroenergetycznej. Technologie grid-forming wychodzą poza pojedyncze funkcje, zmierzając w kierunku systemowych, głęboko zintegrowanych zastosowań.
Trend 9: Agenty AI umożliwią automatyzację elektrowni opartych na OZE
Agenty AI będą integrowani z elektrowniami odnawialnymi w coraz szybszym tempie. Synergia chmura – brzeg sieci – urządzenie umożliwi osiągnięcie automatyzacji pracy elektrowni.
Trend 10: kwantyfikacja bezpieczeństwa napędzi wzrost zdolności bezpieczeństwa w całej branży magazynowania energii
Bezpieczeństwo systemów ESS przechodzi od kontroli opartych na próbkach do kompleksowych ocen na poziomie systemowym obejmujących cały cykl życia. Dzięki definiowaniu mierzalnych wskaźników bezpieczeństwa oraz ciągłemu doskonaleniu zdolności w celu spełnienia wymagań znamionowych branża może ostatecznie rozwiązać długotrwałe problemy.
Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2860308/Huawei_released_Top_10_Trends_Smart_PV___ESS.jpg
Share this article