Huawei publikuje Top 10 trendów w zakresie inteligentnej fotowoltaiki i systemów magazynowania energii na 2026 rok

SHENZHEN, Chiny, 13 stycznia 2026 r. /PRNewswire/ - Huawei Digital Power zorganizował wydarzenie Top 10 trendów w zakresie inteligentnej fotowoltaiki i systemów magazynowania energii 2026 pod hasłem „Formowanie sieci do wszystkich zastosowań, uwalnianie potencjału AI i kształtowanie doskonałości: zaawansowane źródła energii odnawialnej jako główne metody zasilania". Eric Zhong, wiceprezes i dyrektor ds. marketingu linii produktowej inteligentnej fotowoltaiki i systemów magazynowania energii w Huawei Digital Power, zaprezentował dziesięć kluczowych trendów wraz z towarzyszącą im białą księgą, przedstawiając wnioski oraz praktyczne ścieżki przyspieszające rozwój fotowoltaiki (PV), energetyki wiatrowej oraz systemów magazynowania energii (ESS) jako głównych źródeł energii w odnawialnych systemach elektroenergetycznych, a także wspierające wysokiej jakości rozwój całej branży.

Huawei released the Top 10 Trends of Smart PV & ESS

Zhong podkreślił, że branża wkracza obecnie w etap głębszego tworzenia wartości, przechodząc od innowacji punktowych do zintegrowanych postępów. Opierając się na swoim doświadczeniu w obszarze fotowoltaiki i magazynowania energii, Huawei przedstawił dziesięć najważniejszych trendów.

Trend 1: synergia fotowoltaiki, energetyki wiatrowej i systemów magazynowania energii uczyni z odnawialnych źródeł energii przewidywalne, nadające się do kontrolowania i stabilne źródła mocy

Przyszłe wielkoskalowe elektrownie fotowoltaiczne i wiatrowe połączone z systemami magazynowania energii muszą charakteryzować się pięcioma kluczowymi cechami: dwoma filarami (stabilna i sterowalna produkcja energii oraz koszty) oraz trzema elementami (niezależna praca oparta w 100% na OZE, w pełni zintegrowana inteligentna współpraca oraz wysoki poziom bezpieczeństwa i jakości w całym cyklu życia).

Trend 2: magazyny energii typu grid-forming staną się kluczowym wsparciem dla stabilności i równowagi sieci elektroenergetycznych

Grid-forming ESS stają się powszechne. Wygładzają wahania produkcji energii odnawialnej, zwiększają stabilność dostaw, uczestniczą w rynkach energii oraz świadczą usługi pomocnicze, takie jak regulacja częstotliwości czy redukcja szczytów zapotrzebowania.

Trend 3: synergia wytwarzania, sieci, obciążenia i magazynowania wesprze regionalną autonomię i globalną koordynację dostaw energii

Inteligentna technologia dyspozycji oparta na AI umożliwia głęboką współpracę oraz efektywną koordynację pomiędzy wytwarzaniem energii, siecią, obciążeniem i systemami ESS.

Trend 4: w zastosowaniach mieszkaniowych PV + ESS nastąpi przejście od rozwiązań AI-enabled do AI-native, zapewniając optymalne doświadczenie energetyczne

W zastosowaniach mieszkaniowych produkty ewoluują od AI-enabled (opartych na AI) do AI-native (z natywną AI). Sztuczna inteligencja jest w pełni wbudowana w fazy projektowania, wrażeń użytkownika oraz eksploatacji i utrzymania (O&M), wykraczając poza podstawową strategię maksymalizacji autokonsumpcji w kierunku proaktywnej strategii zapewniania optymalnych rozwiązań energetycznych.

Trend 5: wysoka częstotliwość i gęstość napędzą wzrost gęstości mocy urządzeń PV + ESS

Oczekuje się, że gęstość mocy falowników PV oraz systemów PCS wzrośnie w ciągu najbliższych kilku lat o ponad 40%, co znacząco poprawi jakość i efektywność systemów PV + ESS.

Trend 6: wysokie napięcie i niezawodność będą wspierać redukcję LCOE

Lepsza odporność napięciowa kluczowych komponentów oraz materiałów izolacyjnych przyspiesza przejście w kierunku architektur wysokonapięciowych. Jednocześnie podejście do bezpieczeństwa ewoluuje od reaktywnego odpowiadania do proaktywnego zapobiegania.

Trend 7: akumulator ≠ ESS — zarządzanie akumulatorami na poziomie systemowym jest kluczowe dla bezpiecznej i stabilnej pracy

Technologie cyfrowe są wykorzystywane do precyzyjnego i niezawodnego zarządzania akumulatorami od poziomu ogniw po poziom systemów. Jest to niezbędne dla uzyskania wyższej zdolności rozładowania, zwiększonego bezpieczeństwa, dłuższej żywotności oraz uproszczonej eksploatacji i utrzymania systemów ESS, co stało się podstawowym wymogiem wysokiej jakości magazynów energii.

Trend 8: dojrzały system technologii grid-forming przyspieszy budowę systemu energetyki odnawialnej

Grid-forming ESS ewoluują z roli „pasywnego naśladowcy" do „aktywnego architekta" sieci elektroenergetycznej. Technologie grid-forming wychodzą poza pojedyncze funkcje, zmierzając w kierunku systemowych, głęboko zintegrowanych zastosowań.

Trend 9: Agenty AI umożliwią automatyzację elektrowni opartych na OZE

Agenty AI będą integrowani z elektrowniami odnawialnymi w coraz szybszym tempie. Synergia chmura – brzeg sieci – urządzenie umożliwi osiągnięcie automatyzacji pracy elektrowni.

Trend 10: kwantyfikacja bezpieczeństwa napędzi wzrost zdolności bezpieczeństwa w całej branży magazynowania energii

Bezpieczeństwo systemów ESS przechodzi od kontroli opartych na próbkach do kompleksowych ocen na poziomie systemowym obejmujących cały cykl życia. Dzięki definiowaniu mierzalnych wskaźników bezpieczeństwa oraz ciągłemu doskonaleniu zdolności w celu spełnienia wymagań znamionowych branża może ostatecznie rozwiązać długotrwałe problemy.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2860308/Huawei_released_Top_10_Trends_Smart_PV___ESS.jpg