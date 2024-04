Huawei revela sua solução de distribuição inteligente no 26º Congresso Mundial de Energia

ROTERDÃ, Holanda, 25 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- A Huawei apresenta sua inovadora Solução de Distribuição Inteligente (IDS) no 26º Congresso Mundial de Energia em Roterdã. Desenvolvido em colaboração com parceiros do ecossistema, o IDS visa enfrentar os desafios mais prementes do setor de energia elétrica, incluindo elevadas perdas de linha, serviços não confiáveis e o fardo da gestão de novas cargas de energia.

Huawei apresenta suas soluções completas para o setor de energia elétrica no 26º Congresso Mundial de Energia em Roterdã (PRNewsfoto/Huawei)

Para enfrentar esses desafios, as empresas de energia estão recorrendo a soluções digitais que aproveitam o poder dos dados, conectividade e automação. A digitalização da rede de distribuição de energia, frequentemente referida como o 'último quilômetro', é um elemento crítico na modernização do sistema de grade de energia convencional. Esse 'último quilômetro' garante a entrega de energia elétrica diretamente para as residências, empresas e indústria dos consumidores. A IDS da Huawei utiliza tecnologias de ponta para otimizar a distribuição de energia, melhorar a confiabilidade da grade e facilitar a integração de fontes de energia renovável.

"A Solução de Distribuição Inteligente da Huawei permite que as empresas de energia mudem da digitalização pontual das salas de distribuição de energia para uma inteligência suportada por arquitetura, evoluível, aberta e sistemática. Com um ecossistema digital aberto, podemos estimular a criatividade de base internamente e disponibilizar capacidades da indústria e entre indústrias para os clientes externamente," disse David Sun, vice-presidente da Huawei e CEO da Unidade de Negócios de Digitalização de Energia Elétrica da Huawei.

A arquitetura IDS é construída em uma estrutura única "nuvem-tubo-borda-tubo-dispositivo", que inclui uma nuvem privada local como fundação digital, soluções com e sem fio para a rede de retorno, uma unidade de computação de borda (ECU) tudo-em-um para gestão enxuta, e comunicação de linha de energia de alta velocidade de próxima geração (HPLC) no lado de baixa tensão. Essa abordagem abrangente permite observações mensuráveis em tempo real que capacitam os provedores de serviços públicos a otimizar suas operações, reduzir custos e melhorar a satisfação do cliente identificando e reparando falhas antes que ocorram quedas de energia.

A solução já provou sua eficácia em aplicações do mundo real, com implementações bem-sucedidas em várias províncias na China, incluindo na província de Shaanxi em colaboração com a State Grid Shaanxi Electric Power Co., Ltd e parceiros. A solução revolucionou o gerenciamento de mais de 100.000 distritos de transformadores de distribuição, reduzindo a duração das interrupções e alcançando uma impressionante taxa de confiabilidade do fornecimento de energia. Além disso, permitiu a integração perfeita de mais de 50.000 locais fotovoltaicos residenciais e mais de 1.000 locais fotovoltaicos de 10kV em grande escala alcançaram 100% de acesso e consumo.

"A solução oferece detecção de rede de distribuição de energia abrangente e precisa, gerenciamento enxuto e refinado, atendimento ao cliente oportuno e proativo, como também trabalho mais simples e eficiente para nossos funcionários", disse Zhang Genzhou, diretor de TI (CIO) da State Grid Shaanxi. (Assista ao vídeo: "Prática bem-sucedida de solução de distribuição inteligente na State Grid Shaanxi.")

A solução também entregou resultados iniciais promissores na Ásia, África e Oriente Médio, demonstrando seu potencial para revolucionar a distribuição de energia em escala global.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2397585/image_986294_35218757.jpg

FONTE Huawei