Huawei dévoile sa solution de distribution intelligente lors du 26e Congrès mondial de l'énergie

ROTTERDAM, Pays-Bas, 26 avril 2024 /PRNewswire/ -- Huawei présente son innovante solution de distribution intelligente (IDS) à l'occasion du 26e Congrès mondial de l'énergie à Rotterdam. Développée en collaboration avec des partenaires de l'écosystème, l'IDS vise à relever les défis les plus pressants de l'industrie de l'énergie électrique, notamment les pertes de ligne élevées, le manque de fiabilité du service et le fardeau que représente la gestion des nouvelles charges énergétiques.

Huawei presents its full-scenario solutions for the electric power sector at the 26th World Energy Congress in Rotterdam

Pour relever ces défis, les compagnies d'électricité se tournent vers des solutions numériques qui exploitent la puissance des données, de la connectivité et de l'automatisation. La numérisation du réseau de distribution d'électricité, souvent appelé « dernier kilomètre », est un élément essentiel de la modernisation du réseau électrique conventionnel. Ce « dernier kilomètre » assure l'acheminement de l'électricité directement aux foyers, aux entreprises et aux industries pour les consommateurs. L'IDS de Huawei s'appuie sur des technologies de pointe pour optimiser la distribution électrique, améliorer la fiabilité du réseau et faciliter l'intégration des sources d'énergie renouvelable.

« La solution de distribution intelligente de Huawei permet aux entreprises du secteur de l'énergie de passer d'une numérisation à point unique des salles de distribution d'électricité à l'intelligence soutenue par l'architecture, évolutive, ouverte et systématique. Avec un écosystème numérique ouvert, nous pouvons stimuler la créativité locale en interne et mettre les capacités industrielles et intersectorielles à la disposition des clients en externe », a déclaré David Sun, vice-président de Huawei et directeur général de la division de numérisation de l'énergie électrique de Huawei.

L'architecture de l'IDS repose sur un cadre unique « cloud-pipe-edge-pipe-device », qui comprend un cloud privé sur site en tant que base numérique, des solutions câblées et sans fil pour le réseau de liaison, une unité de calcul de périphérie (ECU) tout-en-un pour une gestion allégée, et une communication par courant porteur à grande vitesse (HPLC) de nouvelle génération côté basse tension. Cette approche complète permet des observations mesurables en temps réel qui donnent aux fournisseurs de services les moyens d'optimiser leurs opérations, de réduire les coûts et d'améliorer la satisfaction des clients en identifiant et en réparant les pannes avant qu'elles ne se produisent.

La solution a déjà prouvé son efficacité dans des applications réelles, avec des mises en œuvre réussies dans plusieurs provinces en Chine, y compris dans la province du Shaanxi, en collaboration avec State Grid Shaanxi Electric Power Co., Ltd et ses partenaires. La solution a révolutionné la gestion de plus de 100 000 districts de transformateurs de distribution, réduisant ainsi la durée des pannes et atteignant un taux impressionnant de fiabilité de l'approvisionnement en électricité. De plus, elle a permis l'intégration transparente de plus de 50 000 sites photovoltaïques résidentiels et plus de 1 000 sites photovoltaïques à grande échelle de 10 kV ont atteint un taux d'accès et de consommation de 100 %.

« La solution permet une détection complète et précise du réseau de distribution d'électricité, une gestion allégée et raffinée, un service client rapide et proactif, ainsi qu'un travail simplifié et plus efficace pour nos employés », a déclaré Zhang Genzhou, directeur des systèmes d'information de State Grid Shaanxi. (Voir la vidéo : « Mise en œuvre réussie d'une solution de distribution intelligente au sein de State Grid Shaanxi . »)

La solution a également produit des résultats prometteurs lors de tests initiaux en Asie, en Afrique et au Moyen-Orient, démontrant ainsi son potentiel à révolutionner la distribution d'électricité à l'échelle mondiale.