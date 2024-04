Huawei predstavuje na 26. svetovom energetickom kongrese inteligentné distribučné riešenie

ROTTERDAM, Holandsko, 26. apríla 2024 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Huawei predstavuje na 26. svetovom energetickom kongrese (World Energy Congress) v Rotterdame svoje inovatívne inteligentné distribučné riešenie (IDS). Systém IDS, vyvinutý v spolupráci s partnermi v ekosystéme, rieši najnaliehavejšie výzvy v odvetví elektrickej energie vrátane vysokých strát pri prenose, nespoľahlivých služieb a problémov v dôsledku riadenia nových energetických záťaží.

Huawei presents its full-scenario solutions for the electric power sector at the 26th World Energy Congress in Rotterdam

Pri riešení týchto výziev sa energetické spoločnosti obracajú na digitálne riešenia, ktoré využívajú silu dát, konektivity a automatizácie. Digitalizácia distribučnej siete elektrickej energie – často označovaná ako „záverečný úsek" – je kritickým prvkom modernizácie konvenčnej rozvodnej siete. Tento „posledný úsek" zabezpečuje dodávku elektrickej energie priamo do domácností, podnikov a priemyslu spotrebiteľov. Systém IDS od Huawei využíva najmodernejšie technológie na optimalizáciu distribúcie energie, zvýšenie spoľahlivosti siete a uľahčenie integrácie obnoviteľných zdrojov energie.

„Inteligentné distribučné riešenie spoločnosti Huawei umožňuje energetickým podnikom prejsť od jednobodovej digitalizácie rozvodní energie na vyvíjateľnú, otvorenú a systematickú inteligenciu podporovanú architektúrou. Vďaka otvorenému digitálnemu ekosystému môžeme interne stimulovať kreativitu zdola nahor a externe prinášať zákazníkom priemyselné a medzisektorové možnosti," povedal David Sun, viceprezident Huawei a generálny riaditeľ divízie digitalizácie elektrickej energie Huawei.

Architektúra IDS je postavená na jedinečnej štruktúre „cloud – vedenie – okraj – vedenie – zariadenie", ktorá zahŕňa súkromný lokálny cloud ako digitálny základ, káblové aj bezdrôtové riešenia pre chrbticovú sieť, univerzálnu okrajovú výpočtovú jednotku (ECU) pre úsporné riadenie a vysokorýchlostnú sieťovú komunikáciu (HPLC) novej generácie na strane nízkeho napätia. Tento komplexný prístup umožňuje merateľné pozorovania v reálnom čase, ktoré umožňujú poskytovateľom verejných služieb optimalizovať prevádzku, znižovať náklady a zvyšovať spokojnosť zákazníkov prostredníctvom identifikácie a opravy porúch ešte pred výpadkami elektrickej energie.

Riešenie sa už preukázalo ako efektívne v reálnych aplikáciách, s úspešným nasadením vo viacerých provinciách v Číne, vrátane provincie Shaanxi v spolupráci so spoločnosťou State Grid Shaanxi Electric Power Co., Ltd a partnermi. Riešenie prinieslo revolúciu do prevádzky viac ako 100 000 distribučných transformátorových oblastí, skrátilo trvanie výpadkov a dosiahlo pôsobivú mieru spoľahlivosti napájania. Okrem toho umožnilo bezproblémovú integráciu viac ako 50 000 obytných fotovoltických zariadení a viac ako 1 000 veľkokapacitných 10 kV fotovoltických zariadení dosiahlo 100 % dostupnosť a spotrebu.

„Riešenie poskytuje komplexné a presné snímanie rozvodnej siete, úsporné a prepracované riadenie, včasný a proaktívny zákaznícky servis, ako aj jednoduchšiu a efektívnejšiu prácu pre našich zamestnancov," povedal Zhang Genzhou, riaditeľ IT spoločnosti State Grid Shaanxi. (Pozri video: „Úspešné využívanie inteligentného distribučného riešenia v State Grid Shaanxi.")

Riešenie tiež dosiahlo sľubné počiatočné výsledky testovania v Ázii, Afrike a na Strednom východe, čo dokazuje jeho revolučný potenciál v distribúcii energie v globálnom meradle.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2397510/image_986294_35218757.jpg