Huawei представила IDS на 26-м Всемирном энергетическом конгрессе

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Huawei

Apr 26, 2024, 14:35 ET

РОТТЕРДАМ, Нидерланды, 26 апреля 2024 г. /PRNewswire/ -- Компания Huawei представляет свое инновационное интеллектуальное решение для энергораспределения (IDS) на 26-м Всемирном энергетическом конгрессе в Роттердаме. IDS, разработанное в сотрудничестве с партнерами по экосистеме, направлено на решение самых насущных проблем электроэнергетики, включая высокие потери на линиях, ненадежное обслуживание и управление новыми энергетическими нагрузками.

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Huawei presents its full-scenario solutions for the electric power sector at the 26th World Energy Congress in Rotterdam
Huawei presents its full-scenario solutions for the electric power sector at the 26th World Energy Congress in Rotterdam

Для решения этих проблем энергетические компании обращаются к цифровым решениям, которые используют возможности данных, подключения и автоматизации. Оцифровка распределительной сети, часто называемая «последней милей», является критически важным элементом модернизации традиционной энергосистемы. Эта «последняя миля» обеспечивает доставку электроэнергии непосредственно в дома потребителей, на предприятия и промышленности.  IDS компании Huawei использует передовые технологии для оптимизации распределения электроэнергии, повышения надежности сети и облегчения интеграции возобновляемых источников энергии.

«Интеллектуальное распределительное решение Huawei позволяет энергетическим предприятиям перейти от одноточечной цифровизации помещений распределения электроэнергии к архитектурно-поддерживаемому, развиваемому, открытому и систематическому интеллекту. Благодаря открытой цифровой экосистеме мы можем стимулировать творчество на низовом уровне внутри компании и сделать промышленные и межотраслевые возможности доступными для клиентов извне », — сказал Дэвид Сунь (David Sun), вице-президент Huawei и генеральный директор подразделения цифровизации электроэнергетики.

Архитектура IDS построена на уникальной архитектуре «облако – канал – периферия – канал – устройство», которая включает в себя локальное частное облако в качестве цифровой основы, проводные и беспроводные решения для транспортной сети, многофункциональный периферийный вычислительный блок (ECU) для бережливого управления и высокоскоростную линию связи нового поколения (HPLC) на стороне низкого напряжения. Этот комплексный подход позволяет проводить в режиме реального времени измеримые наблюдения, которые позволяют поставщикам коммунальных услуг оптимизировать свою деятельность, снизить затраты и повысить удовлетворенность клиентов путем выявления и устранения неисправностей до отключения электроэнергии.

Решение уже доказало свою эффективность в реальных применениях с успешным внедрением в нескольких провинциях Китая, в том числе в провинции Шэньси в сотрудничестве с государственной сетью Shaanxi Electric Power Co., Ltd и партнерами. Это решение произвело революцию в управлении более чем 100 000 распределительных трансформаторных районов, сократив продолжительность отключений и достигнув впечатляющего уровня надежности электроснабжения. Кроме того, это позволило беспрепятственно интегрировать более 50 000 жилых фотоэлектрических объектов, а более 1000 крупномасштабных фотоэлектрических объектов 10 кВ достигли 100% доступа и потребления.

«Решение обеспечивает комплексное и точное измерение сети распределения электроэнергии, бережливое и усовершенствованное управление, своевременное и упреждающее обслуживание клиентов, а также более простую и эффективную работу для наших сотрудников», — сказал Чжан Гэньчжоу, ИТ-директор State Grid Shaanxi. (Смотрите видео: «Успешная практика интеллектуальных решений для энергораспределения в государственной энергосистеме Шэньси».)

Решение также дало многообещающие результаты первоначальных испытаний в Азии, Африке и на Ближнем Востоке, продемонстрировав свой потенциал для революционного распределения электроэнергии в глобальном масштабе.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2397510/image_986294_35218757.jpg 

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