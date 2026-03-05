Huawei supera a meta de compromisso do ITU Partner2Connect, levando conectividade a 170 milhões de pessoas globalmente

BARCELONA, Espanha, 5 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A Huawei forneceu conectividade digital a 170 milhões de pessoas em áreas remotas em mais de 80 países, superando seu compromisso à Coalizão Digital Partner2Connect (P2C) da União Internacional de Telecomunicações (UIT).

O anúncio foi feito por Yang Chaobin, CEO da Huawei ICT BG, no Fórum TECH Cares da empresa em Barcelona. Ele observou que essa conquista supera o compromisso assumido pela Huawei ao ingressar na Coalizão Digital P2C da UIT em 2022: conectar 120 milhões de pessoas em áreas remotas até 2025. Yang expressou sua gratidão aos clientes e parceiros de telecomunicações da Huawei por seus esforços colaborativos.

O fórum reuniu cerca de 80 convidados de governos, indústrias, organizações parceiras e órgãos internacionais. Os participantes se envolveram em discussões aprofundadas sobre a necessidade urgente de promover a inclusão digital na era da IA explorando soluções práticas e criando consenso para a colaboração entre várias partes interessadas.

Em seu discurso de abertura, Yang destacou que, apesar dos rápidos avanços em IA, a divisão digital persiste e corre o risco de se expandir ainda mais. "Redes digitais de alta velocidade e recursos de computação robustos são bases essenciais para uma era de IA inclusiva e sustentável", disse ele. O cumprimento do compromisso P2C da UIT, acrescentou, reflete o compromisso contínuo da Huawei com a inovação — trazendo comunidades remotas para aprimorar o acesso à saúde, educação e serviços financeiros por meio da conectividade digital.

Cosmas Zavazava, Diretor do Escritório de Desenvolvimento de Telecomunicações da UIT, elogiou as conquistas da Huawei e seu trabalho para reduzir a divisão digital. "Conectar as comunidades rurais e carentes requer modelos de negócios inovadores, inclusão e o uso eficaz de recursos de comunicação, bem como envolvimento da comunidade e investimento sustentado em capacidade local. Aplaudo o compromisso da Huawei com a conectividade universal e significativa e estou orgulhoso de nossa parceria forte e bem-sucedida."

Segundo Jeff Wang, presidente da Huawei Public Affairs and Communications, a inclusão digital assenta em dois pilares: conectividade inclusiva e capacitação de habilidades digitais. Para enfrentar a lacuna de habilidades digitais, a Huawei faz parceria com governos e organizações para apoiar estudantes, jovens, idosos e mulheres por meio de três iniciativas: ampliação do acesso digital, oferta de treinamento de habilidades digitais e desenvolvimento de currículos STEM.

Desde seu lançamento em 2019, o programa Skills on Wheels da Huawei trouxe treinamento digital móvel para mais de 130.000 pessoas em 21 países, abrindo novas oportunidades para comunidades carentes.

Marina Madale, executiva de Sustentabilidade e Valor Compartilhado do Grupo MTN, afirma que a conectividade não é um privilégio, mas sim a infraestrutura fundamental para o crescimento da África. Alinhada com Jeff Wang, ela destacou que a MTN está priorizando a expansão da conectividade rural, impulsionando a acessibilidade dos dispositivos e desenvolvendo habilidades digitais e prontas para a IA.

Na inovação de redes rurais, a Huawei atualizou continuamente suas soluções da Série Rural desde 2017 para melhorar a acessibilidade e a eficiência de implantação. Lançada em novembro de 2025, a Huawei RuralCow estende a cobertura a aldeias de cerca de 1.500 habitantes com o apoio da MTN Nigéria. Essas soluções ajudaram a alcançar a meta de conectar 170 milhões de pessoas, ao mesmo tempo em que impulsionam as economias locais e possibilitam o acesso mais amplo a serviços públicos digitais.

Durante o fórum, os convidados compartilharam progressos da colaboração com a Huawei e expressaram disposição para aprofundar a cooperação. Todos os participantes concordaram que avançar a inclusão digital na era da IA requer esforços conjuntos de governos, operadores, organizações internacionais e empresas.

No futuro, a Huawei continuará impulsionando a inovação em tecnologias de redes rurais, aprofundando a colaboração aberta e acelerando o empoderamento de habilidades digitais. Por meio de ações concretas, a empresa continuará contribuindo para um mundo digital mais equitativo e sustentável.

