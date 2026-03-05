Huawei supera a meta de compromisso do ITU Partner2Connect, levando conectividade a 170 milhões de pessoas globalmente

Notícias fornecidas por

Huawei Technologies Co., Ltd

05 mar, 2026, 15:06 GMT

BARCELONA, Espanha, 5 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A Huawei forneceu conectividade digital a 170 milhões de pessoas em áreas remotas em mais de 80 países, superando seu compromisso à Coalizão Digital Partner2Connect (P2C) da União Internacional de Telecomunicações (UIT).

Continue Reading
Yang Chaobin, CEO da Huawei ICT BG, anuncia o cumprimento do compromisso UIT P2C
Yang Chaobin, CEO da Huawei ICT BG, anuncia o cumprimento do compromisso UIT P2C

O anúncio foi feito por Yang Chaobin, CEO da Huawei ICT BG, no Fórum TECH Cares da empresa em Barcelona. Ele observou que essa conquista supera o compromisso assumido pela Huawei ao ingressar na Coalizão Digital P2C da UIT em 2022: conectar 120 milhões de pessoas em áreas remotas até 2025. Yang expressou sua gratidão aos clientes e parceiros de telecomunicações da Huawei por seus esforços colaborativos.

O fórum reuniu cerca de 80 convidados de governos, indústrias, organizações parceiras e órgãos internacionais. Os participantes se envolveram em discussões aprofundadas sobre a necessidade urgente de promover a inclusão digital na era da IA explorando soluções práticas e criando consenso para a colaboração entre várias partes interessadas.

Em seu discurso de abertura, Yang destacou que, apesar dos rápidos avanços em IA, a divisão digital persiste e corre o risco de se expandir ainda mais. "Redes digitais de alta velocidade e recursos de computação robustos são bases essenciais para uma era de IA inclusiva e sustentável", disse ele. O cumprimento do compromisso P2C da UIT, acrescentou, reflete o compromisso contínuo da Huawei com a inovação — trazendo comunidades remotas para aprimorar o acesso à saúde, educação e serviços financeiros por meio da conectividade digital.

Cosmas Zavazava, Diretor do Escritório de Desenvolvimento de Telecomunicações da UIT, elogiou as conquistas da Huawei e seu trabalho para reduzir a divisão digital. "Conectar as comunidades rurais e carentes requer modelos de negócios inovadores, inclusão e o uso eficaz de recursos de comunicação, bem como envolvimento da comunidade e investimento sustentado em capacidade local. Aplaudo o compromisso da Huawei com a conectividade universal e significativa e estou orgulhoso de nossa parceria forte e bem-sucedida."

Segundo Jeff Wang, presidente da Huawei Public Affairs and Communications, a inclusão digital assenta em dois pilares: conectividade inclusiva e capacitação de habilidades digitais. Para enfrentar a lacuna de habilidades digitais, a Huawei faz parceria com governos e organizações para apoiar estudantes, jovens, idosos e mulheres por meio de três iniciativas: ampliação do acesso digital, oferta de treinamento de habilidades digitais e desenvolvimento de currículos STEM.

Desde seu lançamento em 2019, o programa Skills on Wheels da Huawei trouxe treinamento digital móvel para mais de 130.000 pessoas em 21 países, abrindo novas oportunidades para comunidades carentes.

Marina Madale, executiva de Sustentabilidade e Valor Compartilhado do Grupo MTN, afirma que a conectividade não é um privilégio, mas sim a infraestrutura fundamental para o crescimento da África. Alinhada com Jeff Wang, ela destacou que a MTN está priorizando a expansão da conectividade rural, impulsionando a acessibilidade dos dispositivos e desenvolvendo habilidades digitais e prontas para a IA.

Na inovação de redes rurais, a Huawei atualizou continuamente suas soluções da Série Rural desde 2017 para melhorar a acessibilidade e a eficiência de implantação. Lançada em novembro de 2025, a Huawei RuralCow estende a cobertura a aldeias de cerca de 1.500 habitantes com o apoio da MTN Nigéria. Essas soluções ajudaram a alcançar a meta de conectar 170 milhões de pessoas, ao mesmo tempo em que impulsionam as economias locais e possibilitam o acesso mais amplo a serviços públicos digitais.

Durante o fórum, os convidados compartilharam progressos da colaboração com a Huawei e expressaram disposição para aprofundar a cooperação. Todos os participantes concordaram que avançar a inclusão digital na era da IA requer esforços conjuntos de governos, operadores, organizações internacionais e empresas.

No futuro, a Huawei continuará impulsionando a inovação em tecnologias de redes rurais, aprofundando a colaboração aberta e acelerando o empoderamento de habilidades digitais. Por meio de ações concretas, a empresa continuará contribuindo para um mundo digital mais equitativo e sustentável.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2925602/Yang_Chaobin___Huawei.jpg

FONTE Huawei Technologies Co., Ltd

Da mesma fonte

Huawei compartilha desafios industriais nas finais mundiais do ICPC de 2025

Huawei compartilha desafios industriais nas finais mundiais do ICPC de 2025

A equipe da Universidade Estadual de São Petersburgo venceu o Campeonato Mundial ICPC de 2025 na 49ª Final Mundial do Concurso Internacional de...
Huawei e parceiros do setor chegam a um consenso sobre as redes de base de IA móvel, impulsionando a monetização da experiência 5G-A

Huawei e parceiros do setor chegam a um consenso sobre as redes de base de IA móvel, impulsionando a monetização da experiência 5G-A

Na Mobile AI Summit, organizada pela Huawei, durante o Mobile World Congress (MWC) Xangai 2025, operadoras, parceiros do ecossistema de IA,...
More Releases From This Source

Explorar

Telecommunications Equipment

Telecommunications Equipment

Telecommunications Industry

Telecommunications Industry

Computer & Electronics

Computer & Electronics

Internet Technology

Internet Technology

News Releases in Similar Topics