Huawei překonal závazek v programu ITU Partner2Connect, připojil 170 milionů lidí po celém světě
Mar 05, 2026, 07:34 ET
BARCELONA, Španělsko, 5. března 2026 /PRNewswire/ -- Společnost Huawei poskytla digitální připojení 170 milionům lidí v odlehlých oblastech ve více než 80 zemích, čímž překonala svůj závazek vůči iniciativě Partner2Connect (P2C) Digital Coalition Mezinárodní telekomunikační unie (ITU).
Oznámení učinil Yang Chaobin, generální ředitel společnosti Huawei ICT BG, na fóru TECH Cares, které společnost uspořádala v Barceloně. Poznamenal, že tento úspěch překračuje závazek, který Huawei přijala při vstupu do digitální koalice P2C unie ITU v roce 2022: do roku 2025 připojit 120 milionů lidí ve vzdálených oblastech. Yang vyjádřil poděkování telekomunikačním zákazníkům a partnerům společnosti Huaweiza jejich společné úsilí.
Na fóru se sešlo přibližně 80 hostů z vlád, průmyslových podniků, partnerských organizací a mezinárodních institucí. Účastníci vedli podrobné diskuse o naléhavé potřebě posílit digitální začlenění v éře umělé inteligence, zkoumali praktická řešení a hledali shodu pro spolupráci mezi různými zainteresovanými stranami.
Ve svém úvodním projevu Yang poukázal na to, že navzdory rychlému pokroku v oblasti umělé inteligence digitální propast stále přetrvává a hrozí její další prohlubování. „Vysokorychlostní digitální sítě a robustní výpočetní kapacity jsou nezbytným základem pro inkluzivní a udržitelnou éru AI," sdělil. Dodal, že splnění závazku vůči iniciativě P2C unie ITU odráží trvalý závazek společnosti Huawei inovovat a prostřednictvím digitální konektivity zlepšovat přístup odlehlých komunit ke zdravotní péči, vzdělávání a finančním službám.
Cosmas Zavazava, ředitel Úřadu pro rozvoj telekomunikací při ITU, ocenil úspěchy společnosti Huawei a její práci na překonávání digitální propasti. "Propojení venkovských a nedostatečně obsluhovaných komunit vyžaduje inovativní obchodní modely, inkluzivní přístup a efektivní využívání komunikačních zdrojů, stejně jako zapojení místních komunit a trvalé investice do místních kapacit. Oceňuji závazek společnosti Huawei k univerzální a smysluplné kontektivitě a jsem hrdý na naše silné a úspěšné partnerství."
Podle Jeffa Wanga, prezidenta pro veřejné záležitosti a komunikaci ve společnosti Huawei, stojí digitální inkluze na dvou pilířích: inkluzivní konektivitě a rozšiřování digitálních dovedností. by Huawei pomohl překlenout propast v digitálních dovednostech, spolupracuje s vládami a organizacemi a podporuje studenty, mladé lidi, starší osoby a ženy prostřednictvím tří iniciativ: rozšiřování digitálního přístupu, poskytování školení v oblasti digitálních dovedností a rozvoje studijních programů v oborech STEM.
Od svého spuštění v roce 2019 přinesl program Skills on Wheels společnosti Huawei mobilní digitální vzdělávání více než 130 000 lidem v 21 zemích a otevřel tak nové příležitosti pro nedostatečně obsluhované komunity.
Marina Madaleová, výkonná ředitelka pro udržitelnost a sdílenou hodnotu ve skupině MTN Group, uvedla, že konektivita není výsadou, ale základní infrastrukturou pro růst Afriky. Ve shodě s Jeffem Wangem poznamenala, že MTN se prioritně zaměřuje na rozšiřování konektivity na venkově, zvyšování dostupnosti zařízení a budování digitálních dovedností a dovedností v oblasti umělé inteligence.
V oblasti inovací venkovských sítí společnost Huawei od roku 2017 průběžně modernizuje svá řešení řady Rural Series, aby zlepšila cenovou dostupnost a efektivitu nasazení. Síť Huawei RuralCow, která byla uvedena na trh v listopadu 2025, rozšiřuje pokrytí do vesnic s přibližně 1 500 obyvateli za podpory společnosti MTN Nigeria. Tato řešení pomohla splnit cíl připojit 170 milionů lidí a zároveň podpořila místní ekonomiku a umožnila širší přístup k digitálním veřejným službám.
Během fóra se hosté podělili o pokrok dosažený ve spolupráci se společností Huawei a vyjádřili ochotu prohloubit spolupráci. Všichni účastníci se shodli na tom, že pokrok v oblasti digitálního začleňování v éře umělé inteligence vyžaduje společné úsilí vlád, operátorů, mezinárodních organizací a podniků.
I do budoucna hodlá společnost Huawei pokračovat v inovacích v oblasti venkovských síťových technologií, prohlubovat otevřenou spolupráci a urychlovat rozšiřování digitálních dovedností. Konkrétními kroky bude společnost nadále přispívat ke spravedlivějšímu a udržitelnějšímu digitálnímu světu.
