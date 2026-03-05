Huawei przekracza cel przewidziany w zobowiązaniu ITU Partner2Connect, zapewniając łączność 170 milionom ludzi na całym świecie

BARCELONA (Hiszpania), 5 marca 2026 r. /PRNewswire/ -- Huawei zapewnił łączność cyfrową 170 milionom osób zamieszkujących obszary oddalone w ponad 80 krajach, przekraczając cel przewidziany w zobowiązaniu złożonym wobec International Telecommunication Union (ITU) w ramach koalicji cyfrowej Partner2Connect (P2C).

Yang Chaobin, CEO of Huawei ICT BG announces the fulfillment of ITU P2C Pledge

Zobowiązanie ogłosił Yang Chaobin, dyrektor generalny Huawei ICT BG, podczas forum TECH Cares organizowanego przez firmę w Barcelonie (Hiszpania). Podkreślił on, że wynik ten przewyższa wartość określoną w zobowiązaniu podjętym przez Huawei w momencie przystąpienia do koalicji ITU P2C Digital Coalition w 2022 r., polegające na zapewnieniu łączności 120 milionom osób z obszarów oddalonych do 2025 r. Yang wyraził również wdzięczność wobec klientów telekomunikacyjnych i partnerów Huawei za wspólne działania.

Forum zgromadziło około 80 gości reprezentujących rządy, różne branże, organizacje partnerskie oraz instytucje międzynarodowe. Uczestnicy prowadzili pogłębione dyskusje na temat pilnej potrzeby przyspieszenia włączenia cyfrowego w erze AI, analizując praktyczne rozwiązania oraz budując konsensus na rzecz współpracy wielu interesariuszy.

W swoim wystąpieniu otwierającym Yang zwrócił uwagę, że pomimo szybkiego rozwoju AI, przepaść cyfrowa nadal istnieje i grozi dalszym pogłębianiem. „Szybkie sieci cyfrowe oraz solidne moce obliczeniowe stanowią kluczowe fundamenty inkluzywnej i zrównoważonej ery AI" – powiedział. Jak dodał, realizacja zobowiązania ITU P2C odzwierciedla stałe zaangażowanie Huawei w innowacje, które dzięki łączności cyfrowej zapewniają społecznościom z obszarów oddalonych lepszy dostęp do opieki zdrowotnej, edukacji oraz usług finansowych.

Cosmas Zavazava, dyrektor Biura Rozwoju Telekomunikacji ITU, pochwalił osiągnięcia Huawei oraz działania na rzecz zmniejszania przepaści cyfrowej. „Zapewnienie łączności społecznościom wiejskim i posiadającym niedostateczny dostęp do usług wymaga innowacyjnych modeli biznesowych, inkluzywności, efektywnego wykorzystania zasobów komunikacyjnych, zaangażowania społeczności oraz długoterminowych inwestycji w lokalne kompetencje. Doceniam zaangażowanie Huawei na rzecz powszechnej i znaczącej łączności oraz jestem dumny z naszej silnej i owocnej współpracy".

Zdaniem Jeffa Wanga, prezesa ds. relacji publicznych i komunikacji w Huawei, włączenie cyfrowe opiera się na dwóch filarach: inkluzywnej łączności oraz rozwoju kompetencji cyfrowych. Aby zmniejszyć lukę kompetencyjną, Huawei współpracuje z rządami i organizacjami, wspierając studentów, młodzież, osoby starsze oraz kobiety poprzez trzy inicjatywy: rozszerzanie dostępu cyfrowego, oferowanie szkoleń z zakresu kompetencji cyfrowych oraz rozwój programów edukacyjnych STEM.

Od momentu uruchomienia w 2019 r. program Skills on Wheels Huawei zapewnił mobilne szkolenia cyfrowe ponad 130 000 osobom w 21 krajach, otwierając nowe możliwości dla społeczności z niedostatecznym dostępem do usług.

Marina Madale, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju i wspólnej wartości w MTN Group, podkreśliła, że łączność nie jest przywilejem, lecz infrastrukturą o podstawowym znaczeniu dla rozwoju Afryki. Zgodnie ze stanowiskiem Jeffa Wanga zaznaczyła, że MTN priorytetowo traktuje rozszerzanie łączności na obszarach wiejskich, zwiększanie dostępności urządzeń oraz rozwój kompetencji cyfrowych i przygotowanych na wykorzystanie potencjału AI.

W obszarze innowacji sieci wiejskich Huawei od 2017 r. nieustannie modernizuje swoje rozwiązania z serii Rural, aby poprawić ich przystępność cenową i efektywność wdrożeń. Uruchomione w listopadzie 2025 r. rozwiązanie Huawei RuralCow, realizowane przy wsparciu MTN Nigeria, rozszerza zasięg na wsie liczące około 1500 mieszkańców. Rozwiązania te pomogły osiągnąć cel zapewnienia łączności 170 milionom ludzi, jednocześnie pobudzając lokalną gospodarkę i umożliwiając szerszy dostęp do cyfrowych usług publicznych.

Podczas forum goście dzielili się postępami wynikającymi ze współpracy z Huawei oraz wyrazili gotowość do jej dalszego pogłębiania. Wszyscy uczestnicy zgodzili się, że rozwój włączenia cyfrowego w erze AI wymaga wspólnych działań rządów, operatorów, organizacji międzynarodowych oraz przedsiębiorstw.

W przyszłości Huawei będzie nadal napędzać innowacje w technologiach sieci wiejskich, pogłębiać otwartą współpracę oraz przyspieszać rozwój kompetencji cyfrowych. Poprzez konkretne działania firma zamierza konsekwentnie przyczyniać się do budowy bardziej sprawiedliwego i zrównoważonego cyfrowego świata.

