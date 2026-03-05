Huawei перевыполнила свое обязательство, данное ITU Partner2Connect, подключив к сетям 170 миллионов человек по всему миру

БАРСЕЛОНА, Испания, 5 марта 2026 г. /PRNewswire/ -- Компания Huawei подключила к цифровым услугам 170 миллионов человек из отдаленных районов в более чем 80 стран мира, перевыполнив свое обещание перед цифровой коалицией Partner2Connect (P2C) Международного союза по телекоммуникациям (International Telecommunication Union).

Объявление было сделано Яном Чаобинем (Yang Chaobin), генеральным директором Huawei ICT BG, на форуме TECH Cares в Барселоне. Он отметил, что это достижение превосходит обязательства, взятые на себя Huawei при вступлении в Цифровую коалицию ITU P2C в 2022 году. Компания дала обещание подключить к сети до 2025 года 120 миллионов человек из отдаленных районов. Ян выразил благодарность клиентам и партнерам телекоммуникационного подразделения Huawei за их совместные усилия.

Форум собрал около 80 гостей, среди которых были представители государственных органов, различных отраслей промышленности, партнерских организаций и международных организаций. Участники провели основательные дискуссии об острой необходимости продвижения цифровой инклюзивности в эпоху ИИ, изучая практические решения и формируя консенсус для сотрудничества с участием различных заинтересованных сторон.

В своей вступительной речи Ян отметил, что, несмотря на быстрые достижения в области ИИ, цифровой разрыв сохраняется и существует риск его дальнейшего роста. «Высокоскоростные цифровые сети и надежные вычислительные возможности являются важной основой для инклюзивной и устойчивой эпохи ИИ», — сказал он. Он также добавил, что выполнение обязательства перед ITU P2C отражает неизменную приверженность Huawei инновациям, с помощью которых компания улучшает доступ к здравоохранению, образованию и финансовым услугам посредством цифровой связи в отдаленных районах.

Директор Бюро развития телекоммуникаций ITU (Telecommunication Development Bureau) Космас Завазава (Cosmas Zavazava) высоко оценил достижения Huawei и работу компании по преодолению цифрового разрыва. «Подключение сельских и слаборазвитых районов требует инновационных бизнес-моделей, инклюзивности и эффективного использования коммуникационных ресурсов, а также участия сообществ и устойчивых инвестиций в местный потенциал. Я высоко ценю приверженность Huawei универсальным и значимым возможностям подключения и горжусь нашим сильным и успешным партнерством».

По словам Джеффа Вана (Jeff Wang), президента Huawei по связям с общественностью и коммуникациям, цифровая инклюзивность опирается на два столпа: инклюзивное подключение и получение цифровых навыков. Чтобы устранить разрыв в цифровых навыках, Huawei сотрудничает с правительствами и организациями для поддержки студентов, молодежи, пожилых людей и женщин в рамках трех инициатив: расширение цифрового доступа, обучение цифровым навыкам и разработка учебных программ STEM.

С момента своего запуска в 2019 году программа Huawei «Skills on Wheels» предоставила цифровое мобильное обучение более чем 130 000 человек в 21 стране мира, открыв новые возможности для сообществ с недостаточным уровнем развития услуг связи.

Марина Мадале (Marina Madale), исполнительный директор по устойчивому развитию и общей ценности в MTN Group, подтверждает, что связь — это не привилегия, а основополагающая инфраструктура для развития Африки. Как и Джефф Ванг, она отметила, что MTN уделяет приоритетное внимание расширению возможностей подключения в сельской местности, повышению доступности устройств и развитию навыков работы с цифровыми технологиями и ИИ.

Что касается инноваций в сельских сетях, Huawei на постоянной основе, начиная с 2017 года, обновляет свои решения, чтобы повысить доступность и эффективность развертывания сетей. Инициатива Huawei RuralCow, запущенная в ноябре 2025 года, обеспечивает покрытие для деревень с населением около 1 500 человек при поддержке MTN Nigeria. Эти решения помогли достичь цели подключения в 170 миллионов человек, одновременно стимулируя местную экономику и обеспечивая более широкий доступ к цифровым государственным услугам.

На форуме гости поделились ходом сотрудничества с Huawei и выразили готовность к углублению кооперации. Все участники согласились с тем, что продвижение цифровой инклюзивности в эпоху ИИ требует совместных усилий правительств, операторов, международных организаций и бизнеса.

В будущем Huawei продолжит внедрять инновации в сетевые технологии в сельской местности, укреплять открытое сотрудничество и ускорять развитие цифровых навыков. Через конкретные действия компания будет продолжать вносить свой вклад в создание более справедливого и устойчивого цифрового мира.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2925557/Yang_Chaobin___Huawei.jpg