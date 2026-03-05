Huawei prekračuje cieľ záväzku ITU Partner2Connect a poskytuje pripojenie 170 miliónom ľudí po celom svete
Mar 05, 2026, 09:47 ET
BARCELONA, Španielsko, 5. marec 2026 /PRNewswire/ – Spoločnosť Huawei poskytla digitálne pripojenie 170 miliónom ľudí v odľahlých oblastiach vo viac ako 80 krajinách, čím prekonala svoj záväzok voči digitálnej koalícii International Telecommunication Union (ITU) Partner2Connect (P2C).
Úspech oznámil Yang Chaobin, generálny riaditeľ Huawei ICT BG, na fóre TECH Cares Forum spoločnosti v Barcelone. Poznamenal, že tento úspech prekračuje záväzok, ktorý spoločnosť Huawei prijala pri vstupe do digitálnej koalície ITU P2C v roku 2022: do roku 2025 pripojiť 120 miliónov ľudí v odľahlých oblastiach. Yang vyjadril vďaku telekomunikačným zákazníkom a partnerom spoločnosti Huawei za ich spoločné úsilie.
Na fóre sa stretlo približne 80 hostí z vlád, priemyslu, partnerských organizácií a medzinárodných orgánov. Účastníci sa zapojili do hĺbkových diskusií o naliehavej potrebe podpory digitálnej inklúzie v ére AI, skúmali praktické riešenia a hľadali konsenzus pre spoluprácu viacerých zainteresovaných strán.
Vo svojom úvodnom prejave Yang poukázal na to, že napriek rýchlemu pokroku v oblasti AI, digitálna priepasť naďalej pretrváva a hrozí jej ďalšie prehlbovanie. „Vysokorýchlostné digitálne siete a robustné výpočtové kapacity sú nevyhnutnými základmi pre inkluzívnu a udržateľnú éru AI," povedal. Dodal, že splnenie plánu ITU P2C odráža pretrvávajúci záväzok spoločnosti Huawei k inováciám – prinášať odľahlým komunitám lepší prístup k zdravotnej starostlivosti, vzdelávaniu a finančným službám prostredníctvom digitálnej konektivity.
Cosmas Zavazava, riaditeľ Úradu pre rozvoj telekomunikácií ITU, ocenil úspechy spoločnosti Huawei a jej prácu pri zmierňovaní digitálnej priepasti. „Prepojenie vidieckych a nedostatočne pokrytých komunít si vyžaduje inovatívne obchodné modely, inkluzívnosť a efektívne využívanie komunikačných zdrojov, ako aj zapojenie komunity a trvalé investície do miestnych kapacít. Oceňujem záväzok spoločnosti Huawei k univerzálnej a zmysluplnej konektivite a som hrdý na naše silné a úspešné partnerstvo."
Podľa Jeffa Wanga, prezidenta Huawei Public Affairs and Communications, digitálna inklúzia stojí na dvoch pilieroch: inkluzívna prepojenosť a podpora digitálnych zručností. Na riešení nedostatku digitálnych zručností spoločnosť Huawei spolupracuje s vládami a organizáciami formou podpory študentov, mládeže, starších ľudí a žien v rámci troch iniciatív: rozširovanie digitálneho prístupu, ponuka školení v oblasti digitálnych zručností a rozvoj učebných osnov v oblasti STEM.
Od svojho spustenia v roku 2019 priniesol program spoločnosti Huawei Skills on Wheels (Zručnosti na kolesách) mobilné digitálne školenia viac ako 130 000 ľuďom v 21 krajinách, čím otvoril nové príležitosti pre znevýhodnené komunity.
Marina Madale, výkonná riaditeľka pre udržateľnosť a zdieľané hodnoty v spoločnosti MTN Group, tvrdí, že konektivita pre rast Afriky neznamená privilégium, ale základnú infraštruktúru. V zhode s Jeffom Wangom poznamenala, že MTN uprednostňuje rozširovanie prepojenia na vidieku, zvyšovanie dostupnosti zariadení a budovanie digitálnych zručností a zručností pripravených na AI.
V oblasti inovovania vidieckych sietí spoločnosť Huawei od roku 2017 neustále vylepšuje svoje riešenia radu Rural Series s cieľom zlepšiť cenovú dostupnosť a efektívnosť nasadenia. Huawei RuralCow, ktorá bola spustená v novembri 2025, rozširuje pokrytie na dedinách s približne 1500 obyvateľmi s podporou spoločnosti MTN Nigeria. Tieto riešenia pomohli dosiahnuť cieľ prepojiť 170 miliónov ľudí, a zároveň posilniť miestne ekonomiky a umožniť širší prístup k digitálnym verejným službám.
Počas fóra sa hostia podelili o pokrok dosiahnutý v spolupráci so spoločnosťou Huawei a vyjadrili ochotu spoluprácu ďalej prehlbovať. Všetci účastníci sa zhodli, že pokrok digitálnej inklúzie v ére AI si vyžaduje spoločné úsilie vlád, prevádzkovateľov, medzinárodných organizácií a podnikov.
Spoločnosť Huawei bude aj naďalej podporovať inovácie v oblasti sieťových technológií na vidieku, prehlbovať otvorenú spoluprácu a urýchľovať posilňovanie digitálnych zručností. Konkrétnymi krokmi bude spoločnosť naďalej prispievať k spravodlivejšiemu a udržateľnejšiemu digitálnemu svetu.
