هواوي تتجاوز هدف تعهد مبادرة الاتحاد الدولي للاتصالات "Partner2Connect" وتوفر الاتصال لنحو 170 مليون شخص حول العالم

برشلونة، إسبانيا, 4 مارس / آذار 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة هواوي عن نجاحها في تقديم خدمات الاتصالات الرقمية لنحو 170 مليون شخص في المناطق النائية لأكثر من 80 دولة، متجاوزة بذلك تعهداتها للتحالف الرقمي Partner2Connect (P2C) التابع للاتحاد الدولي للاتصالات.

Yang Chaobin, CEO of Huawei ICT BG announces the fulfillment of ITU P2C Pledge

حيث أعلن يانغ تشاوبين، الرئيس التنفيذي لمجموعة أعمال البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في شركة هواوي، عن ذلك خلال منتدى "TECH Cares" الذي عقدته الشركة في برشلونة. وأشار إلى أن هذا الإنجاز يتجاوز الالتزام الذي تعهدت به هواوي عند انضمامها إلى التحالف الرقمي ITU P2C في عام 2022، والمتمثل في: "ربط 120 مليون شخص في المناطق النائية بحلول عام 2025". كما أعرب يانغ عن امتنانه لعملاء هواوي في قطاع الاتصالات وشركائها لجهودهم التعاونية.

وقد جمع المنتدى حوالي 80 ضيفًا من الحكومات والقطاعات الصناعية والمنظمات الشريكة والهيئات الدولية. وخاض المشاركون نقاشات معمقة حول الحاجة الملحة إلى تعزيز مفهوم "الشمول الرقمي في عصر الذكاء الاصطناعي"، واستكشاف حلولاً عملية وأجمعوا على ضرورة التعاون بين مختلف الأطراف المعنية.

وفي كلمته الافتتاحية، أشار يانغ إلى أنه على الرغم من التقدم السريع في مجال الذكاء الاصطناعي، فإن الفجوة الرقمية لا تزال قائمة وتواجه خطر الاتساع بشكل أكبر. وأوضح قائلاً: "إن الشبكات الرقمية عالية السرعة وقدرات الحوسبة القوية تشكل أسسًا جوهرية لعصر الذكاء الاصطناعي الشامل والمستدام". وأضاف أن الوفاء بالتزامنا لتحالف ITU P2C يعكس التزام هواوي المستمر بالابتكار، ما يمنح المجتمعات النائية وصولاً أفضل إلى خدمات الرعاية الصحية والتعليم والخدمات المالية من خلال الاتصال الرقمي.



من جانبه، أشاد كوزماس زافازافا، مدير مكتب تنمية الاتصالات بالاتحاد الدولي للاتصالات، بإنجازات هواوي وعملها على سد الفجوة الرقمية، قائلاً: "إن ربط المجتمعات الريفية والمحرومة يتطلب نماذج الأعمال المبتكرة، والشمولية، والاستخدام الفعال لموارد الاتصالات، فضلاً عن المشاركة المجتمعية والاستثمار المستدام في القدرات المحلية. إنني أحيي التزام هواوي بالاتصال الشامل والهادف، وأنا فخور بشراكتنا القوية والناجحة".

فيما أوضح لجيف وانغ، رئيس الشؤون العامة والاتصالات في شركة هواوي، بأن مفهوم "الشمول الرقمي" يقوم على ركيزتين هما: الاتصال الشامل وتمكين المهارات الرقمية. ولمعالجة فجوة المهارات الرقمية، تتعاون هواوي مع الحكومات والمنظمات لدعم الطلاب والشباب وكبار السن والنساء من خلال ثلاث مبادرات: توسيع نطاق الوصول الرقمي، وتقديم التدريب على المهارات الرقمية، وتطوير مناهج العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM).

علمًا أن شركة هواوي منذ إطلاقها لبرنامج هواوي "المهارات على عجلات" في 2019، تلقى أكثر من 130,000 شخص في 21 دولة تدريبًا رقميًا متنقلًا، ما يفتح فرصًا جديدة للفئات المحرومة.

بدورها، أكدت مارينا مادالي، المديرة التنفيذية للاستدامة والقيمة المشتركة في مجموعة MTN، أن الاتصال لم يعد رفاهية، بل هو بنية تحتية أساسية لنمو إفريقيا. وتماشيًا مع قاله السيد "جيف وانغ"، فقد أشارت بأن شركة MTN تعطي الأولوية لتوسيع الاتصال الريفي، وتعزيز القدرة على تحمل تكاليف الأجهزة، وبناء مهارات رقمية وجاهزة للذكاء الاصطناعي.

وفيما يتعلق بمجال ابتكار الشبكات الريفية، تواصل هواوي تطوير حلولها من فئة "سلسلة المناطق الريفية" منذ عام 2017 لتحسين القدرة على تحمل التكاليف وكفاءة النشر. ويهدف حل Huawei RuralCow، الذي أُطلق في نوفمبر 2025، إلى توسيع نطاق التغطية ليشمل القرى التي يبلغ عدد سكانها حوالي 1,500 نسمة بدعم من شركة MTN Nigeria. وقد ساعدت هذه الحلول على تحقيق هدف ربط 170 مليون شخص مع تعزيز الاقتصادات المحلية وتمكين وصول أوسع إلى الخدمات العامة الرقمية.

وقد استعرض الضيوف المشاركين في المنتدى التقدم المحرز في تعاونهم مع هواوي وأعربوا عن رغبتهم في تعميق هذا التعاون. واتفق جميع المشاركين على أن تعزيز الشمول الرقمي في عصر الذكاء الاصطناعي يتطلب جهودًا مشتركة من الحكومات، والمشغلين، والمنظمات الدولية، والشركات.

وبالمضي قدمًا، ستواصل هواوي دفع عجلة الابتكار في تقنيات الشبكات الريفية، وتعميق التعاون المفتوح، وتسريع تمكين المهارات الرقمية. ومن خلال إجراءات ملموسة، ستستمر الشركة في المساهمة في بناء عالم رقمي أكثر عدلاً واستدامة.

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2925557/Yang_Chaobin___Huawei.jpg