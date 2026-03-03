Huion estabelece nova referência de 22 polegadas no setor com o lançamento do Kamvas 22 (Gen 3)

LOS ANGELES, 3 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A Huion, um nome confiável no design e fabricação de tablets de desenho digital, lançou oficialmente hoje sua tela de caneta de próxima geração de 21,5 polegadas, o Kamvas 22 (Gen 3). Este avanço empolgante chega no momento perfeito para artistas digitais ao iniciarmos o novo ano.

Nos últimos dois anos, a Huion ultrapassou constantemente os limites da inovação, avançando na tecnologia e expandindo sua linha de produtos. Isso mostra a determinação da empresa em oferecer uma gama diversificada de opções personalizadas para artistas iniciantes e profissionais. Com o Kamvas 22 (Gen 3), eles agora têm outra ferramenta para expressar sua visão artística.

Desempenho Gen 3 sem restrições

O Kamvas 22 (Gen 3) assume o bastão de suas antecessoras, o Kamvas 22 e o Kamvas 22 Plus, continuando sua missão de fornecer aos artistas uma opção de tela de grande formato e econômica.

Equipado com a avançada tecnologia Huion PenTech 4.0 e uma tela Canvas Glass 2.0 nano-gravada, além de suporte para múltiplos modos de cor e outros recursos práticos, o Kamvas 22 (Gen 3) ajuda os artistas a criar uma experiência criativa eficiente e imersiva.

A tela de 21,5 polegadas e 90 Hz serve como uma tela que permite que ilustradores e animadores desenhem com ousadia e suavidade, enquanto a resolução de 2.5K (2560 x 1440) garante um fluxo de trabalho nítido.

Com a PenTech 4.0, você obtém 16 mil níveis de sensibilidade à pressão, uma força de ativação inicial de 2g e o recurso de alinhamento automático de inclinação, fazendo com que o desenho e a escrita pareçam tão naturais quanto o uso de uma caneta e papel reais.

A precisão das cores é essencial para os criadores digitais. O Kamvas 22 (Gen 3) cobre 99% sRGB, 99% Rec. 709, 90% Adobe RGB e 92% Display P3, com uma precisão impressionante de ΔE < 1,5, garantindo uma impressionante tela colorida e reprodução precisa de cores.

Além disso, este tablet de desenho conta com a tecnologia Canvas Glass 2.0 para eliminar o brilho e fornecer uma superfície texturizada para uma experiência de desenho autêntica e semelhante a papel.

Outro recurso de destaque é o novo design de luz ambiente, que permite aos usuários ajustar a iluminação à sua cor preferida, personalizando seu espaço de trabalho exclusivo.

O Kamvas 22 (Gen 3) é a melhor escolha para equilibrar desempenho e preço no mercado de tablets de desenho de 22 polegadas. Se você está procurando uma tela de tamanho grande, mas com um investimento menor, o Kamvas 22 (Gen 3) vai superar suas expectativas.

Existem muitos outros recursos que valem a pena explorar no tablet. Para obter mais informações, acesse huion.com ou siga @huiontablet no Instagram.

