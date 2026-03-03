Huion setzt mit der Einführung des Kamvas 22 (Gen 3) neue Maßstäbe im 22-Zoll-Segment Français English

LOS ANGELES, 3. März 2026 /PRNewswire/ -- Huion, eine bewährte Marke in der Entwicklung und Herstellung digitaler Zeichentabletts, hat heute offiziell sein Stift-Display der nächsten Generation mit 21,5 Zoll vorgestellt: das Kamvas 22 (Gen 3). Diese aufregende Entwicklung kommt für Digital Creator genau zum richtigen Zeitpunkt zu Beginn des neuen Jahres.

In den vergangenen zwei Jahren hat Huion die Grenzen der Innovation kontinuierlich erweitert, sowohl technologisch als auch durch den Ausbau seines Produktportfolios. Das unterstreicht den Anspruch des Unternehmens, ein vielfältiges Angebot bereitzustellen, das sich sowohl an Einsteiger als auch an Profis richtet. Mit dem Kamvas 22 (Gen 3) steht ihnen nun ein weiteres Werkzeug zur Verfügung, um ihre künstlerische Vision umzusetzen.

  • Kompromisslose Leistung der 3. Generation

Das Kamvas 22 (Gen 3) knüpft an seine Vorgänger, Kamvas 22 sowie Kamvas 22 Plus, an und führt deren Anspruch fort, Künstlern eine großformatige und kosteneffiziente Arbeitsfläche zu bieten.

Ausgestattet mit der fortschrittlichen Huion PenTech 4.0 Technologie, einem nano-geätzten Canvas Glass 2.0 Bildschirm, der Unterstützung mehrerer Farbmodi sowie weiteren praktischen Funktionen schafft das Kamvas 22 (Gen 3) die Voraussetzungen für ein effizientes und immersives Kreativerlebnis.

Der 21,5-Zoll-Bildschirm mit 90 Hz dient als Arbeitsfläche und ermöglicht flüssiges sowie ausdrucksstarkes Arbeiten in Illustration und Animation, während die 2,5K-Auflösung (2560 x 1440) für eine gestochen scharfe Darstellung im Arbeitsprozess sorgt.

PenTech 4.0 bietet 16K Druckstufen, eine Anfangskraft von 2 g sowie eine automatische Neigungsausrichtung, sodass sich Zeichnen und Schreiben so natürlich anfühlen wie mit Stift und Papier.

Farbgenauigkeit ist für Digital Creator unerlässlich. Das Kamvas 22 (Gen 3) deckt 99 % sRGB, 99 % Rec. 709, 90 % Adobe RGB und 92 % Display P3 ab und erreicht mit ΔE < 1,5 eine beeindruckende Genauigkeit, die für eine brillante Farbdarstellung und präzise Farbwiedergabe sorgt.

Außerdem verfügt dieses Zeichentablet über die Canvas Glass 2.0 Technologie, die Blendungen reduziert und eine strukturierte Oberfläche für ein authentisches, papierähnliches Zeichengefühl bietet.

Ein weiteres herausragendes Merkmal ist die neue Ambientebeleuchtung, mit der Anwender die Lichtfarbe nach ihren Vorlieben einstellen und so ihren persönlichen Arbeitsbereich individuell gestalten können. 

Das Kamvas 22 (Gen 3) ist eine Top-Wahl für alle, die auf dem Markt der 22-Zoll-Zeichentablets ein ausgewogenes Verhältnis von Leistung und Preis suchen. Wer ein großes Display mit geringerem Investitionsaufwand sucht, wird vom Kamvas 22 (Gen 3) positiv überrascht sein.

Darüber hinaus bietet das Tablet viele weitere Funktionen, die es zu entdecken gilt. Weitere Informationen erhalten Sie auf huion.com oder folgen Sie @huiontablet auf Instagram.

