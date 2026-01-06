Conheça a Huion na CES 2026: experimente os tablets Kamvas Gen 3 na prática

LAS VEGAS, 6 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- A Huion tem o prazer de anunciar sua presença na CES 2026, em Las Vegas, apresentando a série Kamvas Gen 3 de mesas digitalizadoras e dois novos produtos.

Esta exposição mundialmente famosa acontecerá durante três dias, de 6 a 9 de janeiro. Se você estiver interessado em participar e quiser ter uma experiência prática com as mesas digitalizadoras da Huion, não deixe de nos visitar no estande #21444.

Conheça a Família Kamvas Gen 3

Ao longo do último ano, a Huion dedicou-se a desenvolver a linha Kamvas para a sua terceira geração. Esta série de mesas digitalizadoras Kamvas apresenta a tecnologia PenTech 4.0 de ponta da Huion, vidro Canvas nano-gravado, vários modos de cor e alta precisão de cores, tudo com o objetivo de proporcionar uma experiência profissional completa para ilustradores, designers e estúdios independentes. Os recursos e tecnologias exclusivos da linha Gen 3 foram validados e receberam muitos elogios da comunidade de criadores.

Atualmente, a família Gen 3 inclui as mesas Kamvas Pro 19 e Kamvas Pro 27, ambas lançadas no início de 2024, bem como a Kamvas 13 (Gen 3), Kamvas 16 (Gen 3) e as recém-lançadas Kamvas Pro 24 (Gen 3) e Kamvas Pro 27 (144Hz).

As edições Pro são dotadas de tecnologia sensível ao toque para uso intuitivo, tornando-as convenientes para artistas profissionais. Em contrapartida, as edições padrão, como o Kamvas 13 (Gen 3) e o Kamvas 16 (Gen 3) são desenvolvidas para artistas de nível intermediário, estudantes de arte e proprietários de pequenas empresas, oferecendo um preço acessível sem comprometer o desempenho.

Informações sobre novos produtos

Confira em primeira mão quais são os próximos produtos da Huion! A Huion lançará dois novos itens nos próximos meses: uma mesa digitalizadoras Gen 3 de 22 polegadas e um tablet Android 2K de 12 polegadas. Prevê-se que essa mesa digitalizadora deva se tornar uma opção acessível para quem trabalha com arte em computadores, ao passo que o tablet vai contar com PenTech 4.0 e vidro AG+AF, que garantem uma experiência parecida com a de escrever com caneta no papel e imagens nítidas mesmo em dispositivos móveis. Vale a pena esperar por esses produtos!

A Huion exibirá todos esses dispositivos na CES 2026. Visite nosso estande para experimentar os tablets! Para obter mais detalhes sobre a exibição, siga nossa conta no Instagram @huiontablet ou acesse o site oficial da Huion em huion.com.

Sobre a Huion

A Huion é uma empresa líder no setor, inovadora e fabricante de tablets com caneta, mesas digitalizadoras e tablets independentes, econômicos e de alta qualidade, projetados para artistas digitais e designers em todo o mundo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2851735/Gen_3.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2851736/Kamvas_22__Gen_3.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1584078/LOGO_Logo.jpg

FONTE Huion