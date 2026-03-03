Huion establece nuevo hito en la industria de las tabletas de 22 pulgadas con el lanzamiento de Kamvas 22 (Gen 3)

LOS ÁNGELES, 3 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Huion, una marca de confianza en el diseño y fabricación de tabletas gráficas digitales, ha lanzado oficialmente hoy su nueva pantalla interactiva de 21,5 pulgadas, la Kamvas 22 (Gen 3). Este emocionante desarrollo llega en el momento perfecto para los artistas digitales, ya que comenzamos el nuevo año.

Durante los últimos dos años, Huion ha superado constantemente los límites de la innovación, mejorando tanto la tecnología como ampliando su gama de productos. Esto demuestra la determinación de la compañía por ofrecer una amplia gama de opciones adaptadas tanto a artistas principiantes como profesionales. Con Kamvas 22 (Gen 3), ahora cuentan con una nueva herramienta para expresar su visión artística.

Rendimiento inigualable de Gen 3

Kamvas 22 (Gen 3) retoma el liderazgo de sus predecesores, Kamvas 22 y Kamvas 22 Plus, y continúa su misión de ofrecer a los artistas una opción de lienzo de gran formato y económica.

Equipada con la avanzada tecnología Huion PenTech 4.0 y una pantalla Canvas Glass 2.0 nanograbada, además de compatibilidad con múltiples modos de color y otras prácticas funciones, Kamvas 22 (Gen 3) ayuda a los artistas a crear una experiencia creativa eficiente e inmersiva.

La pantalla de 21,5 pulgadas y 90 Hz funciona como un lienzo que permite a los ilustradores y animadores dibujar con audacia y fluidez, mientras que la resolución de 2,5K (2.560 x 1.440) garantiza un flujo de trabajo nítido.

Con PenTech 4.0, obtienes 16K niveles de sensibilidad a la presión, una fuerza de activación inicial de 2 g y la función de alineación automática de la inclinación, lo que hace que dibujar y escribir se sienta tan natural como usar un bolígrafo y papel.

La precisión del color es esencial para los creadores digitales. Kamvas 22 (Gen 3) cubre el 99% de sRGB, el 99% de Rec. 709, el 90% de Adobe RGB y el 92% de Display P3, con una impresionante precisión de ΔE < 1,5, lo que garantiza una visualización del color espectacular y una reproducción precisa del color.

Además, esta tableta gráfica incorpora la tecnología Canvas Glass 2.0 para eliminar el deslumbramiento y proporcionar una superficie texturizada para una experiencia de dibujo auténtica, similar al papel.

Otra característica destacada es el nuevo diseño de luz ambiental, que permite a los usuarios ajustar la iluminación a su color preferido, personalizando así su espacio de trabajo.

Más información

La Kamvas 22 (Gen 3) es la mejor opción para encontrar el equilibrio perfecto entre rendimiento y precio en el mercado de tabletas gráficas de 22 pulgadas. Si busca una pantalla grande con una inversión menor, la Kamvas 22 (Gen 3) superará sus expectativas.

La tableta ofrece muchas más funciones que vale la pena explorar. Para más información, visite huion.com o siga a @huiontablet en Instagram.

